Что в кино с 11 февраля: роковая Хилари Суонк, Лиам Нисон против наркокартеля, скандальный байопик о Дэвиде Боуи и романтические сюрпризы

С сегодняшнего дня в украинские кинотеатры поступает свежая партия киноновинок. Зрителей ждет новый эротический триллер с оскароносной Хилари Суонк «Роковая встреча», напряженный боевик «Заступник» с Лиамом Нисоном против наркокартеля, скандальный биографический фильм о Дэвиде Боуи и еще несколько премьер. Не обойдется и без романтических сюрпризов ко Дню Святого Валентина. На что еще пойти в кино с 11 февраля, читайте в обзоре УНИАН.

«Роковая встреча» / « Фатальна зустріч» / Fatale (США, 2020)

В этом году кинопрокатчики в канун 14 февраля оставили украинских зрителей без классических романтических новинок в духе «50 оттенков серого», но зато подготовили для них эротический триллер «Роковая встреча» (другое название – «Опасный соблазн» с оскароносной Хилари Суонк («Парни не плачут», «Малышка на миллион», «P.S. Я люблю тебя») в главной роли.

В центре сюжета – успешный спортивный агент Деррик Тайлер, у которого в жизни не все гладко. Партнеры хотят продать бизнес, родственники требуют от него денег, а брак трещит по швам. Однажды он едет в бизнес-поездку в Лас-Вегас, где после вечеринки проводит бурную ночь с незнакомкой. По возвращении домой, в его дом ночью вламываются неизвестные, а детективом по делу оказывается там самая загадочная незнакомка из Лас-Вегаса. Полицейская втягивает его в опасное расследование, которое может обернуться для него трагическими последствиями.

Фильм вышел в прокат онлайн в начале января, и уже получил первые отзывы – преимущественно смешанные. По мнению критику, картина заметно лучше большинства эротических триллеров, ему есть чем удержать зрителя визуально (эротические сцены, судя по трейлеру, там и правда горячие), однако в плане сюжета есть определенные вопросы.

«Заступник» / «Захисник» / The Marksman (США, 2021)

Еще одна киноновинка недели – остросюжетный триллер «Заступник» с Лиамом Нисаном («Список Шиндлера», «Звездные войны. Эпизод I: Скрытая угроза», «Заложница», «Бэтмен: Начало» и «Темный рыцарь: Возрождение легенды», «Реальная любовь», «Вдовы»). В последние годы актер приобрел репутацию героя боевиков, и на этот раз он также продолжит спасать других от злодеев.

Главный герой картины Джим в исполнении Нисона когда-то был лучшим профессиональным снайпером, но теперь он оставил войну в прошлом и ведет уединенную мирную жизнь на границе с Мексикой. Спокойствию приходит конец, когда перед ветераном встает выбор: вступиться за беззащитного мальчика, который случайно стал свидетелем преступлений мощного наркокартеля или идти своей дорогой? Теперь Джиму придется в одиночку противостоять киллерам, используя весь свой опыт и мастерство.

Также в фильме сыграла канадская актриса украинского происхождения Кэтрин Винник, известная в первую очередь по роли Лагерты в культовом шоу «Викинги». В «Защитнике» она играет родственницу героя Лиама Нисона и попутно федерального агента, которая пытается защитить бывшего морпеха не только от бойцов картеля, но и дать ему фору от преследования властей.

Режиссером «Защитника» стал Роберт Лоренц – давний соратник голливудской легенды Клинта Иствуда. Лоренц был вторым режиссером и продюсером многих современных хитов великого актера и режиссера – «Американский снайпер», «Непокоренный», «Джей Эдгар», «Гран Торино», «Малышка на миллион», «Таинственная река» и другие. Сам Лоренц дебютировал в режиссуре в 2012 году со спортивной драмой «Крученый мяч», в которой главную роль исполнил его наставник Клинт Иствуд в компании Эми Адамс и Джастина Тимберлейка. Больше интересных фактов о фильме «Защитник» можно узнать в нашем предыдущем материале.

«Дэвид Боуи: История человека со звезд» / «Девід Боуї: Історія людини з зірок» / Stardust (Великобритания, 2020)

Также 11 февраля в украинский кинопрокат выходит скандальная биографическая картина «Дэвид Боуи: История человека со звезд», ставшая первой биографической драмой о культовом музыканте. Дэвид Боуи умер в 2016 году в 69-летнем возрасте. При жизни исполнитель 7 раз был награжден премией Грэмми, а его альбомы разошлись тиражом более 136 миллионов экземпляров.

Фильм сосредотачивается о путешествии Дэвида Боуи в США в 1971 году, которое стало переломным моментом в его карьера. Именно этот первый тур в Штаты вдохновил 24-летнего исполнителя на создание своего знаменитого альтер-эго Зигги Стардаста – космического пришельца-рокера.

Роль Дэвида Боуи исполнил британский актер и музыкант Джонни Флинн, который снимался в фильмах «Эмма», «Зверь» и сериале «Отверженные». Первую жену Боуи, Анджелу, сыграла Джена Мэлоун («Неоновый демон», «Голодные игры»).

Сам фильм «Дэвид Боуи: История человека со звезд» уже успел наделать немало шума в прессе, главным образом из-за того, что в фильме не используются оригинальные песни Боуи, поскольку его семья отказалась сотрудничать с авторами картины. Также фильм вызвал недовольство первой жены музыканта, чей образ присутствовал в сюжете. Вполне возможно, все это только еще больше подогреет интерес зрителей. Тем более, что это первая биография Боуи на «большом экране».

И другие фильмы в кинопрокате с 11 февраля

С 11 февраля ко Дню Святого Валентина в кинотеатрах пройдет показ специальной программы короткометражных фильмов «Любовь - это ...». Зрителей ждут романтические истории из разных стран мира на любой вкус и цвет, которые зададут хорошее настроение и помогут прекрасно провести главный праздник влюбленных.

Если же в ближайшие дни вам совсем не хочется выбираться из дома, в такой-то мороз, самое устроить романтический киновечер дома. И лучше всего для этого подойдет французское кино. С 12-21 февраля пройдет ежегодный фестиваль самых громких французских кинопремьер «Вечера французского кино» от Французского Института в Украине и компании «Артхаус Трафик». Правда, из-за пандемии коронавируса он пройдет в несколько необычном формате – коллекцию новых и лучших французских фильмов зрителям первые представят онлайн (смотреть можно будет по ссылке). Фильмы будут демонстрироваться бесплатно, на языке оригинала с украинскими субтитрами. В программу вошли французские картины, блиставшие на европейских кинофестивалях, в том числе: комедия «Очистить историю» (лауреат «Серебряного медведя» Берлинского кинофестиваля 2020), детективный триллер «Только животные», драма «ДНК» (главные роли в картине исполнили Фанни Ардан и Луи Гаррель), семейная драма «Правда» и комедия «Отчаянные беглецы».

Кроме того, с сегодняшнего дня в кинотеатрах стартует показ комедии «Небеса подождут» / «Небеса зачекають» / Gott, du kannst ein Arsch sein (Германия, 2020). Фильм рассказывает историю 16-летней Штеффи, чья жизнь только начинается: первая любовь, выпускной, поездка с классом в Париж. Но после неожиданного вердикта врачей все это придется отменить – времени осталось до Рождества. Однако жизнь у человека только одна, и молодость тоже дается один раз. Неожиданно Штеффи знакомится со Стивом и мгновенно влюбляется в него. Они отправляются в путешествие, полное жизни и страсти, которое докажет, что смысл жизни можно найти на любом его отрезке. К слову, одну из ролей в фильме исполнил хорошо известный нашему зрителю немецкий актер Тиль Швайгер («Достучаться до небес», «Бесславные ублюдки», «Красавчик»).

Для юной аудитории на «больших экранах» покажут семейный фэнтези «Четыре волшебницы» / «Чотири чаклунки» / Vier zauberhafte Schwestern (Германия, 2020). В центре сюжета – четыре сестры Флейм, Флора, Марина и Скай, которые живут с родителями в живописном фамильном замке. На первый взгляд это самые обычные девочки-школьницы: они ходят в кружки и секции, отлично поют, мечтают прославиться и готовятся к участию в музыкальном шоу для молодых талантов. Окружающие и не подозревают о том, что героини обладают особым даром, унаследованным от предков, который они тщательно скрывают.

Любителей ужастиков может заинтересовать фильм «Звонок на тот свет» / «Дзвінок на той світ» / The Call (США, 2020). По сюжету фильма, перед смертью старуха, слывшая у доставших ее подростков ведьмой, оставляет им завещание: тот, кто не побоится позвонить ей на тот свет, получит 2,5 млн долларов. Когда молодые люди приходят к ней в дом в назначенный срок, они и не подозревают, что эта кажущаяся бредом сделка может стоить им жизни.

Также пощекотать нервишки может фильм «Проклятый дом 4» / «Проклятий будинок 4» / Playhouse (Великобритания, 2020). В отдаленном шотландском замке писатель сталкивается с ужасными последствиями, когда его дочь становится жертвой злого проклятия, скрывающегося за стенами.

Также по случаю Дня всех влюбленных 13-14 февраля на «больших экранах» можно будет посмотреть молодежную романтическую дилогию «После» / «Після» / After (США, 2019) и «После ссоры» / «Після сварки» / After We Collided (США, 2020), в свое время наделавшую немало шуму. Первая часть знакомит зрителя с хорошей девушкой-студенткой Тессой Янг, которого судьба сводит с красавцем-бунтарем Хардином Скоттом. Эти двое совершенно разные, но как раз противоположности и любят притягиваться. Поначалу Тесса не хотела и близко подпускать Хардина, но время брало свое. Теперь она не представляет своей жизни без парня. Но так ли Тесса хорошо знает своего избранника? Так ли все будет просто в их отношениях?

Во второй части в жизни Тессы, переживающей сложный период отношений с Хардином, появляется новый знакомый Тревор – полная противоположность ее возлюбленному. И он готов на все ради того, чтобы завоевать девушку.

Кроме того, в кинотеатрах продолжат показывать фильмы, вышедшие в прокат в предыдущие недели: нашумевший триллер «Перспективная девушка» с Кэри Маллиган, детективный триллер «Детали» с Дензелом Вашингтоном, Рами Малеком и Джаредом Лето, коронавирусный романтический триллер «Птица в клетке», фэнтезийный боевик «Охотник на монстров» с Милой Йовович, украинская новогодняя комедия «Все будет ок!», австрийская историческая драма «Мой друг Зигмунд Фрейд» и другие.

***

Погода за окном совершенно не радует, а это значит, что самое время отправиться в кинотеатр – одному, с родными или друзьями, а, возможно, на романтическое свидание. Главное, соблюдайте дистанцию, мойте ручки и носите масочки! Берегите себя!

Марина Григоренко

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter