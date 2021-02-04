Феерия триллеров в кино с 4 февраля: Кэри Маллиган наказывает «хороших парней», а коронавирус прорывается на «большие экраны»

В первую неделю февраля украинских зрителей ждет целый арсенал киноновинок. Причем большинство из них – леденящие душу триллеры и ужастики, в том числе на самую актуальную тематику. Здесь вам и наказывающая «хороших парней» Кэри Маллиган на фоне не сбавляющего обороты движения #MeToo, и лавстори в период пандемии COVID-23, и криминальный триллер, в котором Дензел Вашингтон и Рами Малек противостоят серийному убийце в исполнении походящего на Иисуса Джареда Лето. На что еще можно пойти в кино с 4 февраля, читайте в большом обзоре УНИАН.

«Девушка, подающая надежды» / «Перспективна дівчина» / Promising Young Woman (Великобритания, 2020)

Одна из самых ожидаемых новинок 4 февраля – драматический триллер «Перспективная девушка» с Кэри Маллиган («Драйв», «Стыд», «Великий Гэтсби»), который успел получить восторженные отзывы зарубежных критиков и целый ряд престижных наград и номинаций. УНИАН уже также побывал на допремьерном показе картины, и готов поделиться свежими впечатлениями.

Главную героиню фильма Кэсси вполне можно назвать неудачницей. Ей под 30, она все еще живет с родителями (которые откровенно намекают ей, что пора бы съехать), у нее ни парня, ни друзей. Она без особого энтузиазма работает в кофейне за гроши, совершенно не стремясь как-то изменить ситуацию к лучшему. Когда-то она была многообещающей студенткой медколледжа, но бросила учебу из-за «того жуткого» случая, который стал катализатором всех дальнейших событий. А еще у нее есть необычное хобби: раз в неделю он сексуально одевается, идет в бар, изображает из себя «пьяную в стельку» и ждет, когда к ней подойдет очередной «хороший парень», который вызовется ей помочь, но на самом деле попытается воспользоваться ее состоянием.

При этом режиссер фильма Эмиральд Феннель («Убивая Еву»), для которой «Перспективная девушка» стала первой режиссерской работой в «большом кино», не тратит время на раскачку, с сразу идет на зрителя «напором», правда, иногда все же несколько перегибая палку. За первые 20 минут зрителя успевают познакомить с Кэсси, причем с обеими ее сторонами – повседневной и ночной, показать парочку ее «выходов на охоту» и, главное, прояснить, что же стало причиной выбора такой жизни героиней. Впереди у зрителя остается еще полтора часа, но это не значит, что будет скучно. Эта яркая в плане картинки и звука картина пролетит на одном дыхании.

Особо стоит выделить актерскую игру Кэри Маллиган, которая с лихвой компенсирует то, что может не понравиться в фильме более придирчивому зрителю. Автор этого обзора сейчас просто обязан признаться, что довольно долго не воспринимал эту британскую актрису, на счету которой роли в огромном количестве признанных критиками и зрителями фильмов. Пожалуй, все началось «Драйвом» и закрепилось «Стыдом», где героини Маллиган были какими-то уж слишком страдальческими и слабыми. Однако роль Кэсси в «Перспективной девушке» сумела заставить меня взглянуть иначе на эту, безусловно, талантливую актрису. Здесь она сильная, безумная, целеустремленная, неуравновешенная, но одновременно хрупкая и ранимая. Девушка на грани, которая, похоже, уже готова переступить черту.

Примечательно, что фильм «Перспективная девушка» собрала немало знаменитых актеров и актрис на второстепенных ролях – Альфред Молина, Конни Бриттон, Дженнифер Кулидж, Лаверн Кокс, Кристофер Минц-Пласс и многие другие. Однако все они выглядели какими-то уж блеклыми на фоне главной актрисы, а некоторые даже откровенно переигрывали. Хотя, возможно, так и было задумано.

Утрирование – вообще довольно характерная черта всей картины «Перспективная девушка». В нем нет «черного» и «белого». Это фильм, в первую очередь снятый женщинами для женщин, в котором все мужчины являются вселенским злом. И этот именно тот момент может оттолкнуть массового зрителя, особенно в таком традиционном обществе, как в Украине. Фильм затрагивает одну из топовых тем на современной повестке дня западного общества – насилие в отношении женщин. Мировую общественность одно за другим будоражат заявления известных и не очень актрис/певиц о том, как когда-то там из знаменитый бывший абьюзил их. Публика мгновенно принимает сторону заявительниц без суда и следствия, одним постом в Инстаграм обрубая на корню карьеру предполагаемого абьюзера, каким бы известным он ни был.

Однако «Перспективная девушка» не об этом. Фильм возвращает зрителя в суровую реальность, где слово жертвы насилия ничего не значит, более того, ее еще и виноватой выставляют. Слишком красиво оделась, пошла на вечеринку, выпила лишнего… Значит, сама этого хотела. Причем эти заявления исходят не только от мужчин, но и от женщин – от декана колледжа до подруги пострадавшей. Возможно, посмотрев «Перспективную девушку», некоторые все же пересмотрят свои взгляды.

Ну а критики, похоже, в восторге от фильма. «Перспективная девушка» уже успела собрать целый набор престижных наград и номинаций – фильмы на животрепещущую тематику обычно в почете на таких мероприятиях. А буквально вчера стало известно, что картина получила сразу несколько номинаций на одну из главных кинонаград мирового кинематографа «Золотой глобус», в том числе за лучшую режиссуру, лучшую актрису в главной роли в драме и лучший драматический фильм.

«Дьявол в деталях» / «Дрібниці» / The Little Things (США, 2021)

Еще одна интригующая киноновинка недели – детективный триллер «Дьявол в мелочах», который собрал ну очень мощный актерский состав. Легенда кино Дензел Вашингтон, который за долгие годы своей карьеры сыграл в целой плеяде остросюжетных фильмов («Власть страха», «Тренировочный день», «Маньчжурский кандидат», «Дежа вю»), и прорвавшийся благодаря сериалу «Мистер Робот» на главные роли в «большом кино» Рами Малек («Богемская рапсодия», «Мотылек», «Не время умирать») играют полицейских, противостоящих опасному серийному убийце. Роль последнего досталась нестареющему Джареду Лето («Реквием по мечте», «Далласский клуб покупателей», «Отряд самоубийц», «Мистер Никто»), которого украинский зритель, вероятно, окончательно отчаялся увидеть в обозримом будущем в «Морбиусе».

По сюжету фильма, в октябре 1990 года заместителя шерифа округа Керн Джо «Дика» Дикона отправляют в Лос-Анджелес для выполнения, казалось бы, простой задачи по сбору доказательств. Однако внезапно его втягивают в поиски серийного убийцы, терроризирующего весь город. Расследование возглавляет сержант Джим Бакстер. Последний поражен полицейскими инстинктами Дика, и потому неофициально просит его о помощи. Однако Бакстер и не подозревает, что расследование затрагивает тревожные секреты из прошлого Дикона.

В США фильм вышел в прокат неделей ранее, и уже успел получить смешанные отзывы критиков. С одной стороны, «Детали» хвалили за актерскую игру, режиссуру и общую атмосферу, но ругали за монтаж и сценарий, сравнивая фильм не в его пользу с культовым триллером 1995 года «Семь», где главные роли исполнили Бред Питт и Морган Фримен. Так или иначе, если вы порядком изголодались за атмосферными детективными фильмами, «Дьявол в деталях» как раз для вас.

«Птица в клетке. Заражение» / «Пташка в клітці» / Songbird (США, 2020)

Выход коронавируса на большие экраны был лишь вопросом времени. И вот мы имеем первый масштабный фильм в кинотеатрах о наболевшем. Уже сам синопсис приводит в ужас: Вирус COVID-23 мутировал, и мир уже четвертый год в локдауне, а зараженных американцев силой отправляют в карантинные лагеря, откуда не уйти (очень надеемся, что в реальной жизни до этого не дойдет).

В центре сюжета – молодая парочка влюбленных, которые все же надеются на совместное счастье в вышеперечисленных условиях. Курьер Нико, роль которого исполняет звезда популярного молодежного сериала «Ривердэйл» Кей Джей Апа, является имуником, то есть имеет редкий иммунитет к смертельному патогену и потому может свободно передвигаться по городу. Единственное утешение для него – любимая девушка Сара (ее роль досталась актрисе и певице Софии Карсон), но они не могут видеться из-за запрета физического контакта. Однажды в Сары заподозрили вирус, и теперь у Нико есть лишь несколько часов, чтобы спасти свою возлюбленную.

К слову, к созданию фильма приложились немало именитых голливудских деятелей. Продюсером «Птички в клетке» стал не кто иной, как Майкл Бэй, на счету которого целая обойма голливудских хитов – «Армагеддон», «Перл-Харбор», «Плохие парни», «Трансформеры» и многое другое. Также в картине «засветились» такие кинозвезды, как Деми Мур, Петер Стормаре, Александра Даддарио и другие. Впрочем, все это не уберегло фильм от разгромных рецензий критиков, которые посчитали его наивным, безответственным и совершенно не справившимся с почетным званием «первопроходца». Впрочем, кино оно на то и кино – чтобы быть не таким, как в жизни.

Что еще в кино с 4 февраля

Кроме того, сегодня в кинопрокат фильм ужасов «Астрал: онлайн» (Великобритания, 2020), название которого в оригинальной версии звучит как Host. Очевидно, наши прокатчики просто решили хайпануть на известной франшизе. По сюжету, во время карантина (и снова актуальные декорации) группа друзей решает устроить спиритический сеанс через Zoom с помощью специально приглашенного для этого медиума. После начала сеанса в реальном мире каждого из участников начинают происходить странные события.

Еще один ужастик в программе – «Игра на 100 свечей» / The 100 Candles Game (Новая Зеландия, 2020). Герои фильма решают сыграть в игру, для которой нужно сто свечей, сто историй о привидениях и одно зеркало в темноте, чтобы вызвать духов. Правила просты – нужно рассказывать страшные истории и задувать свечи к каждой из них. Однако пока истории рассказываются, начинает происходить что-то странное, а выйти из игры нельзя.

Кроме того, в кинотеатрах начнутся показы драматического триллера «Вольная птица» / The Birdcatcher (Великобритания, 2019), действие которого разворачивается в уютном норвежском городке Тронхейм в 1942 году. Несмотря на то, что оккупация Норвегии длится уже два года, повседневная жизнь жителей страны фьордов кажется вполне спокойной. Главная героиня Эстер живет вместе с родителями и страстно мечтает о театральной сцене. Однако опасность тихо приближается к мирным жителям городка: нацисты начинают расправляться с местными евреями. Вскоре забирают отца Эстер. Попытка побега самой девушки оборачивается неудачей, и она оказывается в лесу. Чтобы спастись, Эстер переодевается мальчиком и скрывается на маленькой ферме.

Ну а для самых маленьких зрителей подойдет анимационная комедия «Сказки Серого Волка» / Revolting Rhymes (Великобритания, 2016), в которой Серый Волк расскажет свою собственную историю. Юных зрителей ждут совершенно новые трактовки известных сказок, да не только о Красной Шапочке, но и о Золушке, великанах и других сказочных героях.

Кроме того, в кинотеатрах продолжат показывать фильмы, вышедшие в прошлые недели: зрелищный фантастический экшн с Милой Йовович «Охотник на монстров» (советуем смотреть в 3D, а еще лучше в 4DX), остросюжетный украинско-голливудский триллер «Пик страха» с Иванной Сахно, украинская новогодняя комедия «Все будет ок!», австрийская историческая драма «Фильм «Мой друг Зигмунд Фрейд», романтическая комедия «Бывшая с того света», новая комедия Вуди Аллена «Фестиваль Рифкина», сенсационный анимационный фильм «Душа» и другие.

Марина Григоренко

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