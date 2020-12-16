Недавно появился первый трейлер фильма "Защитник" с Лиамом Нисоном, в котором также сыграла известная канадская актриса украинского происхождения Кэтрин Винник.

В феврале 2021 года в украинских кинотеатрах запланирован выход триллера "Защитник" с Лиамом Нисоном в главной роли.

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Недавно появился первый трейлер фильма, в котором также сыграла известная канадская актриса украинского происхождения Кэтрин Винник. Вместе с Вольга Украина рассказываем вам о пять причин ждать новый фильм с культовым актерами на большом экране.

Сюжет

Пожалуй, начнем с официального синопсиса. Джим (Лиам Нисон) был лучшим профессиональным снайпером, но теперь он оставил войну в прошлом и ведет уединенную мирную жизнь. Спокойствию приходит конец, когда перед ветераном встает выбор: вступиться за беззащитного мальчика, который случайно стал свидетелем преступлений мощного наркокартеля или идти своей дорогой? На решение есть лишь несколько секунд... И с этого момента Джиму придется в одиночку противостоять киллерам, используя весь свой опыт и мастерство.

Параллели с реальностью США

Ранчо главного героя фильма, бывшего морского пехотинца Джима, находится на самой границе между американским штатом Аризона и Мексикой. И судя по всему, дела героя не идут хорошо и банк готовится к перепродаже его земли и дома. Фильм снят в эпоху Трампа, но актуальности не потеряет и в первые месяцы новой эпохи. Конечно же, та самая обещанная Дональдом Трампом "Стена" не построена, и кстати, тот факт, что во многих местах Америки частная территория как раз примыкает к государственной границе - еще больше ухудшало положение вещей. С одной стороны, идея со сплошной стеной была во многом исключительно популистской, но с другой - жизнь людей у территории наркокартелей действительно непростая. Главный герой "Защитника" Джим самостоятельно объезжает свой участок границы и хочет поступать по закону, но оказалось, что не всегда закон лучше от правильного поступка. И "Защитник" говорит сразу о целом перечне важных вопросов, оставаясь при этом развлекательным экшен-триллером.

Режиссер

Постановщиком "Защитника" стал Роберт Лоренц - давний соратник голливудской легенды Клинта Иствуда. Лоренц был вторым режиссером и продюсером многих современных хитов великого актера и режиссера - "Американский снайпер", "Непокоренный", "Джей Эдгар", "Гран Торино", "Подмена", "Малышка на миллион", "Таинственная река" среди других. Сам Лоренц дебютировал в режиссуре в 2012-м году со спортивной драмой "Крученый мяч", в которой главную роль исполнил его наставник Клинт Иствуд в компании Эми Адамс и Джастина Тимберлейка. Это был первый и пока единственный с 1995 года фильм, в котором сыграл Иствуд, не будучи при этом режиссером. Теперь Лоренц снимает триллер, в котором сочетает экшен и важный социальный комментарий. И для этого ему, безусловно, понадобился идеальный актер.

Кастинг Лиама Нисона

Сейчас современный зритель знает Лиама Нисона как успешного актера экшен-фильмов, от которых зритель знает чего ожидать. Но не стоит забывать, что Нисон в первую очередь невероятно талантливый актер с широким диапазоном. Помимо главной роли в шедевре Спилберга "Список Шиндлера", Нисон играл в целом перечне героических амплуа, в том числе в исторических эпиках "Роб Рой" и "Майкл Клейтон". 21 век Нисон встретил в статусе респектабельного и уважаемого актера, который оказался органичным и в популярной мелодраме ("Реальная любовь"), и в первоклассной драме ("Кинси"), и в блокбастерах ( “Звездные войны. Эпизод 1: “Скрытая угроза”, ”"Бэтмен: Начало"). Но выход "Заложницы" в 2008 году кардинально изменил парадигму актерской карьеры Нисона. При бюджете в 25 миллионов долларов фильм от студии Люка Бессона неожиданно для всех заработал более 220 млн в мировом прокате. Так Лиам Нисон превратился в экшен-героя. Но "Защитник" как раз требует от Лиама Нисона совместить в себе возможность и быть простым человеком со всеми присущими нам слабостями, и стать героем ради спасения друга. Широта актерского диапазона британско-ирландской звезды как раз подходит будущему триллеру.

Кэтрин Винник в новом голливудском фильме

Канадская актриса украинского происхождения Кэтрин Винник известна в первую очередь по роли полулегендарной Лагерты в культовом шоу "Викинги", но после участия в дискуссионной экранизации "Темной башни" 2017 года, не появлялась в большом голливудском кино. В "Защитнике" у Винник главная женская роль. И нет, она не играет романтический интерес, а родственницу героя Лиама Нисона и одновременно с этим, федерального агента, которая пытается защитить бывшего морпеха Джима не только от бойцов картеля, но и дать ему фору от преследования властей. Тех самых, которые не успеют защитить, и вполне могут даже навредить главному герою и мальчику, которого он защищает. Для Кэтрин Винник это отличная актерская возможность, ну а украинскому зрителю всегда приятно увидеть успешную соотечественницу на большом экране.

Выход "Защитника" Роберта Лоренца с Лиамом Нисоном и Кэтрин Винник в кинотеатрах страны запланирован в феврале 2021 года.

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Автор: УНИАН