читати українською
Марина Григоренко
Кадр из фильма "Меню" / фото Searchlight Pictures

"Меню", "Она сказала", "Мариуполис 2" и "Чудо": что посмотреть на выходных

11:13, 17.11.2022
12 мин. 214

Эта неделя выдастся очень плодотворной на премьеры – как в кинотеатрах, так и онлайн. Так, в кинотеатрах выйдут фильмы "Меню", "Она сказала", "Мариуполис 2" и "Папа может!", а онлайн можно будет посмотреть ленты "Чудо", "Страна снов", "R.I.P.D. 2: Восстание проклятых", "Рождество с тобой", "В духе Рождества" и "Люди, которых мы ненавидим на свадьбе". Подробнее читайте в обзоре УНИАН.

УНИАН подготовил традиционную подборку новинок недели – как в кинотеатрах Украины, так и онлайн.

Меню / The Menu (США, 2022)

В центре сюжета этого фильма ужасов с элементами черной комедии – молодая пара Марго и Тайлер, которые отправляются на отдаленный остров, чтобы поесть в эксклюзивном ресторане Хоторн под руководством известного шеф-повара Словика. Он подготовил для избранных гостей роскошное меню молекулярной гастрономии, когда еда рассматривается как концептуальное искусство, но его подход к кухне имеет пугающие сюрпризы для состоятельных гостей.

Главные роли в фильме виконли Рэйф Файнз ("Странные дни", "Английский пациент", "Залечь на дно в Брюгге", франшиза о Гарри Поттере), Аня Тейлор-Джой ("Ведьма", "Сплит", "Прошлой ночью в Сохо", "Варяг") и Николас Холт (франшиза "Люди Икс", "Безумный Макс: Дорога гнева", "Тепло наших тел", "Фаворитка").

Режиссером фильма выступил Марк Майлод, который до этого работал над рядом рейтинговых сериалов, таких как "Игра престолов", "Бестыжие" и "Антураж".

Премьера фильма состоялась в сентябре 2022 года на Международном кинофестивале в Торонто, однако в широкий прокат он выходит только сейчас. Фильм сейчас имеет в основном положительные отзывы. Так, на IMDb у него оценка 7,5 баллов из 10, а на Rotten Tomatoes – 88% одобрения от критиков.

Она сказала / She Said (США, 2022)

Эта биографическая лента расскажет о масштабном расследовании The New York Times, которое навсегда изменило мир. Благодаря стойкости и смелости двух репортерок издание – Меган Туи и Джоди Кантер (собственно, на их книге и основан фильм), ужасная правда о многочисленных посягательствах влиятельных людей Голливуда на женщин вышла наружу. Это история, которая сломала годы болезненной тишины и начала движение #MeToo – одну из самых масштабных социальных кампаний против насилия.

Главные роли в фильме исполнили Кэри Маллиган ("Перспективная девушка", "Великий Гэтсби", "Стыд") и Зои Казан ("Любовь – болезнь", "Баллада Бастера Скраггса", сериал "Кликбейт").

Режиссером фильма выступила немка Мария Шрадер, которая прославилась благодаря минисериалу Netflix "Неортодоксальная" и романтической комедии "Неидеальный мужчина".

Премьера фильма состоялась в октябре 2022 года на Нью-Йоркском кинофестивале, где он получил скорее положительные отзывы. Так, на IMDb у него оценка 7,4 баллов из 10, а на Rotten Tomatoes – 82% одобрения от критиков.

Мариуполис 2 / Mariupolis 2 (Франция, Германия, Литва)

Документальный фильм "Мариуполис 2" рассказывает о событиях марта 2022 года в Мариуполе, а его автором является литовский режиссер Мантас Кведаравичюс, которого россияне убили на Донбассе весной этого года.

Кведаравичюс с началом полномасштабного российского вторжения в Украину в феврале 2022 года вернулся в Мариуполь, где он 6 лет назад снял первый фильм "Мариуполис". До того, как российские военные взяли в плен и убили режиссера, он успел зафиксировать жизнь города под угрозой войны, где на тот момент уже шли бои за "Азовсталь" и еще стоял Мариупольский драмтеатр, обозначенный как место укрытия детей.

Фильм создан из спасенных фрагментов видео, которые сохранила его невеста, украинка Анна Белоброва, которая находилась в Мариуполе вместе с ним. Она смогла вывезти видео в Литву, где смонтировала фильм вместе с Дуней Сычевой – монтажом первой части "Мариуполиса".

Мировая премьера фильма состоялась во внеконкурсной секции "Специальный показ" 75-го Каннского кинофестиваля, где лента получила Специальный приз жюри "Золотой глаз". Сейчас на IMDb у него оценка 7,6 баллов из 10, а на Rotten Tomatoes – 100% одобрения от критиков.

Подробнее о фильме читайте в отдельной рецензии УНИАН.

Папа может! / Rumba la vie (Франция, Бельгия, 2022)

Эта комедия расскажет о немолодом мужчине Тони, у которого была довольно бурная жизнь. Он обожал тату, быстрые байки и представлял из себя настоящего американца. Но прошло 20 лет, и пожилой мачо понял, что не имеет ни семьи, ни счета в банке. Единственное достояние – дочь, которую он видел в последний раз маленькой. Сейчас она имеет собственную студию танцев и стремится одержать победу на всемирном конкурсе в Америке. Тони решает во что бы то ни стало наладить отношения, и для этого записывается на занятия. Но это может стать сплошной катастрофой, ведь он просто ненавидит танцевать.

Режиссером фильма выступил Франк Дюбоск, он же исполнил в нем главную роль. До этого он уже снял фильм "Мачо на колесах" 2018 года, а также сыграл в таких картинах, как "Не все дома", "Астерикс на Олимпийских играх" и "Пришельцы 3".

В мировой прокат фильм вышел еще в начале 2022 года и имеет скорее положительные отзывы. Так, на IMDb у него оценка 6,5 баллов из 10.

R.I.P.D. 2: Восстание проклятых / R.I.P.D. 2: Rise of the Damned (США, 2022)

15 ноября Netflix неожиданно для многих выпустил экшн-комедию "R.I.P.D. 2: Восстание проклятых", являющуюся приквелом фильма 2013 года "R.I.P.D. Призрачный патруль" с Райаном Рейнольдсом и Джеффом Бриджесом. Тогда картина получила в основном негативные отзывы и провалилась в прокате, отразив примерно половину сметы – при затратах около 150 миллионов долларов фильм собрал лишь 78 миллионов долларов. Поэтому тот факт, что историю решили возродить почти через 10 лет, удивил многих.

Как и в предыдущей части, речь пойдет о потустороннем департаменте полиции, который расследует сверхъестественные преступления и ловит мертвые души или монстров, которые прячутся среди живых. Правда, теперь события будут происходить гораздо раньше – на Диком Западе, а в центре сюжета окажется убитый преступниками еще молодой шериф Рой Палсифер. Этот же персонаж был одним из главных героев в первом фильме, но тогда его играл Джефф Бриджес – теперь эту роль исполнил Джеффри Донован, наиболее известный по сериалу "Черная метка" и фильму "Гнев человеческий".

Впрочем, похоже, второй фильм не смог реабилитироваться за своего предшественника – сейчас на IMDb у него оценка лишь 4,4 баллов из 10, тогда как первый все же дотянул до 5,6 баллов.

Чудо / The Wonder (Ирландия, Великобритания, США, 2022)

16 ноября Netflix выпустил драму "Чудо" с Флоренс Пью в главной роли, которая расскажет о медсестре, в середине 19 века отправившейся в свой родной поселок в Ирландии, чтобы разгадать местную тайну. Однажды 11-летняя местная жительница перестала есть, однако за несколько месяцев состояние ее здоровья совсем не ухудшилось.

Режиссером фильма выступил чилиец Себастьян Лелио, лауреат и номинант многих престижных кинонаград. В частности, его картина "Фантастическая женщина" 2017 года получила "Оскар" в категории Лучший фильм на иностранном языке.

Премьера фильма состоялась в сентябре 2022 года на кинофестивале Тельюрайд в Колорадо, а в ограниченный прокат он вышел в начале ноября. Фильм получил в основном положительные отзывы. Так, на IMDb у него оценка 7,1 баллов из 10, а на Rotten Tomatoes – 85% одобрения от критиков и 72% от широкой аудитории.

Рождество с тобой / Christmas With You (США, 2022)

17 ноября Netflix продолжит традиционный рождественский марафон, начатый на прошлой неделе романтической комедией "Влюбиться в Рождество" с Линдси Лохан. Новая романтическая комедия "Рождество с тобой" расскажет о поп-звезде, которая абсолютно "выгорела". Девушка отправляется в небольшой городок передохнуть и находит там не только вдохновение, но и любовь.

Главные роли в фильме исполнили Эйми Гарсия, больше всего известная по роли судмедэксперта Эллы Лопез в сериале "Люцифер", и звезда начала нулевых Фредди Принц-младший, который в свое время прославился благодаря фильмам "Я знаю, что вы сделали прошлым летом", "Это все она" и "Скуби-Ду".

В духе Рождества / Spirited (США, 2022)

Также к рождественской тематике присоединится 18 ноября Apple TV+, представив музыкальную комедию "В духе Рождества" с Уиллом Ферреллом ("Песенный конкурс Евровидение: История огненной саги", "Эльф", "Сводные братья"), Райаном Рейнольдсом ("Дэдпул", "Красное уведомление", "Персонаж") и Октавией Спенсер ("Прислуга", "Ма", "Форма воды") в главных ролях.

Фильм является современной адаптацией классического произведения Чарльза Диккенса "Рождественская песня", рассказывающей о старом скряге Эбенезере Скрудже, к которому наведывается призрак его бывшего компаньона Джейкоба Марли, а также духи Прошедшего, Настоящего и Будущего Рождества, заставляющие его пересмотреть отношение к жизни и обращают его к искренности и добросердечию.

Режиссером фильма выступил Шон Андерс, до этого работавший над фильмами "Кто в доме папа", "Несносные боссы 2" и "Секс-драйв".

Фильм вышел в ограниченный прокат на прошлой неделе и получил смешанные или положительные отзывы. Так, на IMDb у него отметка 6,2 балла из 10, а на Rotten Tomatoes – 69% одобрения от критиков и 100% от зрителей.

Страна снов / Slumberland (США, 2022)

18 ноября Netflix выпустит приключенческий фэнтези "Страна снов", которая расскажет о молодой девушке, открывшей тайную карту в мир грез, Страну снов. С помощью эксцентричного разбойника она пересекает сны и убегает от кошмаров с надеждой, что сможет снова увидеть своего покойного отца.

Главную роль в фильме исполнил Джейсон Момоа ("Игра престолов", "Аквамен", "Дюна"), а режиссером фильма выступил Френсис Лоуренс ("Константин: Повелитель тьмы", "Голодные игры", "Я – легенда").

В ограниченный прокат фильм вышел неделю назад. Сейчас на IMDb у него оценка 7,6 балла из 10, тогда как на Rotten Tomatoes – 50% одобрения от критиков и 83% от широкой аудитории.

Люди, которых мы ненавидим на свадьбе / The People We Hate at the Wedding (США, 2022)

Также 18 ноября на Amazon Prime Video выйдет комедия "Люди, которых мы ненавидим на свадьбе", в центре сюжета которой окажутся недовольные жизнью брат и сестра, которые по просьбе матери приезжают из Америки в английскую глубинку на свадьбу своей состоятельной старшей сводной сестры. Все попытки невесты наладить отношения внутри семьи с треском проваливаются, а ее собственная свадьба оказывается под угрозой.

Главные роли в фильме исполнили Эллисон Дженни ("Красота по-американски", "Прислуга", "Джуно"), Кристен Белл ("Вероника Марс", "В лучшем месте", "Женщина в доме напротив девушки в окне"), Бен Платт (сериал "Политик", франшиза "Идеальный голос") и Синтия Аддаи-Робинсон (сериалы "Спартак: Месть", "Стрела").

Режиссером фильма выступила Клер Скэнлон, которая ранее работала над такими успешными сериалами, как "Офис", "В лучшем месте", "Блеск", "Бруклин 9-9" и "Несгибаемая Кимми Шмидт".

Как работают кинотеатры в условиях военного времени

Кинотеатры в условиях военного положения работают с определенными особенностями. Так, если начинается воздушная тревога, то показ фильма останавливается, а зрителей просят покинуть зал и отправиться в ближайшее бомбоубежище. Чаще всего, если тревога менее получаса, то показ фильма продолжают с того места, на котором остановились, если дольше – предлагают обменять билет на другой сеанс.

Еще одно препятствие на пути киноманов – отключение электроэнергии. В некоторых кинотетрах есть генераторы, поэтому фильмы показывают и во время отключения света, однако большинство, к сожалению, такую роскошь не имеют. Тогда действует аналогичная система обмена билетов, как в случае с воздушными тревогами.

При этом сеансы привязаны к комендантскому часу и работе общественного транспорта – самые ранние сеансы начинаются в 10:00, а самые поздние – в 19:00.

***

Кроме того, вы можете посмотреть фильмы, которые вышли в предыдущие недели, а также лучшие сериалы ноября 2022 года – на этой неделе стартуют обновленные "Телепузики" от Netflix, мистический сериал "1899", драматическая комедия "Флейшман в беде", 2 сезон комедии "Сексуальная жизнь студенток" и еще несколько интересностей.

Марина Григоренко

фильмы и сериалыукраинское киноФлоренс Пьюкинотеатр
google newsУНИАН в Google News
загрузка...
Война в Украине
Как получить белый билетМобилизация в УкраинеНовости КременчугаКуда обращаться беженцам во ЛьвовеКак выехать из Украины мужчинам
Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыНовости ДнепраНовости ХарьковаНовости Львова
Новости экономики
УкрзализныцяКурс доллараБиткоин – курсТарифы на электроэнергиюТарифы на газ
Прогноз погоды
Погода на завтраПогода на неделюПогода на месяцСиноптикПогода Киев
Гороскоп
Гороскоп на сегодняГороскоп на завтраГороскоп на неделюЛунный посевной календарь на сентябрь 2022Лунный календарь на сентябрь 2022Китайский гороскоп на сентябрь 2022
Какой сегодня праздник
Праздники и выходные в ноябре 2022Православный календарь на ноябрь 2022Лунный календарь 2022 на ноябрьЛунный посевной календарь на ноябрьКитайский гороскоп на ноябрь 2022Новый год 2023
Лайфхаки
Как приготовить еду в квартире без газа и электричестваЧем можно отапливать комнату зимойДелаем спиртовой обогревательКак сделать, чтобы свеча долго горелаОбогреватель своими рукамиКак дольше хранить продукты свежимиЧто купить в дом на случай отключения света
Lite
РецептыЛайфхакиМодаМагнитные буриЛунный календарь
Авиация
F-15 для УкраиныF-16 для УкраиныСу-30Су-34Ка-52 АллигаторAH-64 ApacheF/A-18 Super HornetШтурмовик A-10Ми-17Су-35Су-57
Танки, БМП, БТР
Танк Leopard 2A4БТР PiranhaБМП M80ALAV ACSV Super BisonБТР FuchsТанк PT-91 TwardyБТР M113AS4BushmasterБМП MarderБТР M113
Ракеты, ЗРК
Ракетная система M142 HIMARSРакета HarpoonЗРК PatriotКомплекс RBS-17Ракетная система M270ЗРК AspideЗРК StormerИскандерNaval Strike MissileЗРК IRIS-T SLM
БПЛА (дроны)
Ударный дрон Gray EagleSwitchbladeОрионОрлан-10MQ-9 ReaperPumaPD-2Дроны-камикадзеАнтидроновые ружьяRQ-4 Global HawkФорпост
Артиллерия
Гаубица FH70САУ KrabСАУ ZuzanaСАУ CAESARСАУ PzH 2000РСЗО RM-70 VampireСАУ GepardГаубица M777САУ DitaСАУ M109Гаубица L118
Оружие РФ
Черноморский флот РФИстребитель Су-57Ту-22М3БТР-82Т-80Буян-МБМП БасурманинРакета Х-59 ОводСарматБМПТ ТерминаторТ-90М Прорыв
Оружие ВСУ
РСЗО БуревийВСУ и НАТО: сравнениеНептунСтугнаПТРК КорсарСАУ Богдана

Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности О нас Редакционная политика Мы в соцсетях
Мы используем cookies
Соглашаюсь