"Меню", "Она сказала", "Мариуполис 2" и "Чудо": что посмотреть на выходных

Эта неделя выдастся очень плодотворной на премьеры – как в кинотеатрах, так и онлайн. Так, в кинотеатрах выйдут фильмы "Меню", "Она сказала", "Мариуполис 2" и "Папа может!", а онлайн можно будет посмотреть ленты "Чудо", "Страна снов", "R.I.P.D. 2: Восстание проклятых", "Рождество с тобой", "В духе Рождества" и "Люди, которых мы ненавидим на свадьбе". Подробнее читайте в обзоре УНИАН.

УНИАН подготовил традиционную подборку новинок недели – как в кинотеатрах Украины, так и онлайн.

Меню / The Menu (США, 2022)

В центре сюжета этого фильма ужасов с элементами черной комедии – молодая пара Марго и Тайлер, которые отправляются на отдаленный остров, чтобы поесть в эксклюзивном ресторане Хоторн под руководством известного шеф-повара Словика. Он подготовил для избранных гостей роскошное меню молекулярной гастрономии, когда еда рассматривается как концептуальное искусство, но его подход к кухне имеет пугающие сюрпризы для состоятельных гостей.

Главные роли в фильме виконли Рэйф Файнз ("Странные дни", "Английский пациент", "Залечь на дно в Брюгге", франшиза о Гарри Поттере), Аня Тейлор-Джой ("Ведьма", "Сплит", "Прошлой ночью в Сохо", "Варяг") и Николас Холт (франшиза "Люди Икс", "Безумный Макс: Дорога гнева", "Тепло наших тел", "Фаворитка").

Режиссером фильма выступил Марк Майлод, который до этого работал над рядом рейтинговых сериалов, таких как "Игра престолов", "Бестыжие" и "Антураж".

Премьера фильма состоялась в сентябре 2022 года на Международном кинофестивале в Торонто, однако в широкий прокат он выходит только сейчас. Фильм сейчас имеет в основном положительные отзывы. Так, на IMDb у него оценка 7,5 баллов из 10, а на Rotten Tomatoes – 88% одобрения от критиков.

Она сказала / She Said (США, 2022)

Эта биографическая лента расскажет о масштабном расследовании The New York Times, которое навсегда изменило мир. Благодаря стойкости и смелости двух репортерок издание – Меган Туи и Джоди Кантер (собственно, на их книге и основан фильм), ужасная правда о многочисленных посягательствах влиятельных людей Голливуда на женщин вышла наружу. Это история, которая сломала годы болезненной тишины и начала движение #MeToo – одну из самых масштабных социальных кампаний против насилия.

Главные роли в фильме исполнили Кэри Маллиган ("Перспективная девушка", "Великий Гэтсби", "Стыд") и Зои Казан ("Любовь – болезнь", "Баллада Бастера Скраггса", сериал "Кликбейт").

Режиссером фильма выступила немка Мария Шрадер, которая прославилась благодаря минисериалу Netflix "Неортодоксальная" и романтической комедии "Неидеальный мужчина".

Премьера фильма состоялась в октябре 2022 года на Нью-Йоркском кинофестивале, где он получил скорее положительные отзывы. Так, на IMDb у него оценка 7,4 баллов из 10, а на Rotten Tomatoes – 82% одобрения от критиков.

Мариуполис 2 / Mariupolis 2 (Франция, Германия, Литва)

Документальный фильм "Мариуполис 2" рассказывает о событиях марта 2022 года в Мариуполе, а его автором является литовский режиссер Мантас Кведаравичюс, которого россияне убили на Донбассе весной этого года.

Кведаравичюс с началом полномасштабного российского вторжения в Украину в феврале 2022 года вернулся в Мариуполь, где он 6 лет назад снял первый фильм "Мариуполис". До того, как российские военные взяли в плен и убили режиссера, он успел зафиксировать жизнь города под угрозой войны, где на тот момент уже шли бои за "Азовсталь" и еще стоял Мариупольский драмтеатр, обозначенный как место укрытия детей.

Фильм создан из спасенных фрагментов видео, которые сохранила его невеста, украинка Анна Белоброва, которая находилась в Мариуполе вместе с ним. Она смогла вывезти видео в Литву, где смонтировала фильм вместе с Дуней Сычевой – монтажом первой части "Мариуполиса".

Мировая премьера фильма состоялась во внеконкурсной секции "Специальный показ" 75-го Каннского кинофестиваля, где лента получила Специальный приз жюри "Золотой глаз". Сейчас на IMDb у него оценка 7,6 баллов из 10, а на Rotten Tomatoes – 100% одобрения от критиков.

Подробнее о фильме читайте в отдельной рецензии УНИАН.

Папа может! / Rumba la vie (Франция, Бельгия, 2022)

Эта комедия расскажет о немолодом мужчине Тони, у которого была довольно бурная жизнь. Он обожал тату, быстрые байки и представлял из себя настоящего американца. Но прошло 20 лет, и пожилой мачо понял, что не имеет ни семьи, ни счета в банке. Единственное достояние – дочь, которую он видел в последний раз маленькой. Сейчас она имеет собственную студию танцев и стремится одержать победу на всемирном конкурсе в Америке. Тони решает во что бы то ни стало наладить отношения, и для этого записывается на занятия. Но это может стать сплошной катастрофой, ведь он просто ненавидит танцевать.

Режиссером фильма выступил Франк Дюбоск, он же исполнил в нем главную роль. До этого он уже снял фильм "Мачо на колесах" 2018 года, а также сыграл в таких картинах, как "Не все дома", "Астерикс на Олимпийских играх" и "Пришельцы 3".

В мировой прокат фильм вышел еще в начале 2022 года и имеет скорее положительные отзывы. Так, на IMDb у него оценка 6,5 баллов из 10.

R.I.P.D. 2: Восстание проклятых / R.I.P.D. 2: Rise of the Damned (США, 2022)

15 ноября Netflix неожиданно для многих выпустил экшн-комедию "R.I.P.D. 2: Восстание проклятых", являющуюся приквелом фильма 2013 года "R.I.P.D. Призрачный патруль" с Райаном Рейнольдсом и Джеффом Бриджесом. Тогда картина получила в основном негативные отзывы и провалилась в прокате, отразив примерно половину сметы – при затратах около 150 миллионов долларов фильм собрал лишь 78 миллионов долларов. Поэтому тот факт, что историю решили возродить почти через 10 лет, удивил многих.

Как и в предыдущей части, речь пойдет о потустороннем департаменте полиции, который расследует сверхъестественные преступления и ловит мертвые души или монстров, которые прячутся среди живых. Правда, теперь события будут происходить гораздо раньше – на Диком Западе, а в центре сюжета окажется убитый преступниками еще молодой шериф Рой Палсифер. Этот же персонаж был одним из главных героев в первом фильме, но тогда его играл Джефф Бриджес – теперь эту роль исполнил Джеффри Донован, наиболее известный по сериалу "Черная метка" и фильму "Гнев человеческий".

Впрочем, похоже, второй фильм не смог реабилитироваться за своего предшественника – сейчас на IMDb у него оценка лишь 4,4 баллов из 10, тогда как первый все же дотянул до 5,6 баллов.

Чудо / The Wonder (Ирландия, Великобритания, США, 2022)

16 ноября Netflix выпустил драму "Чудо" с Флоренс Пью в главной роли, которая расскажет о медсестре, в середине 19 века отправившейся в свой родной поселок в Ирландии, чтобы разгадать местную тайну. Однажды 11-летняя местная жительница перестала есть, однако за несколько месяцев состояние ее здоровья совсем не ухудшилось.

Режиссером фильма выступил чилиец Себастьян Лелио, лауреат и номинант многих престижных кинонаград. В частности, его картина "Фантастическая женщина" 2017 года получила "Оскар" в категории Лучший фильм на иностранном языке.

Премьера фильма состоялась в сентябре 2022 года на кинофестивале Тельюрайд в Колорадо, а в ограниченный прокат он вышел в начале ноября. Фильм получил в основном положительные отзывы. Так, на IMDb у него оценка 7,1 баллов из 10, а на Rotten Tomatoes – 85% одобрения от критиков и 72% от широкой аудитории.

Рождество с тобой / Christmas With You (США, 2022)

17 ноября Netflix продолжит традиционный рождественский марафон, начатый на прошлой неделе романтической комедией "Влюбиться в Рождество" с Линдси Лохан. Новая романтическая комедия "Рождество с тобой" расскажет о поп-звезде, которая абсолютно "выгорела". Девушка отправляется в небольшой городок передохнуть и находит там не только вдохновение, но и любовь.

Главные роли в фильме исполнили Эйми Гарсия, больше всего известная по роли судмедэксперта Эллы Лопез в сериале "Люцифер", и звезда начала нулевых Фредди Принц-младший, который в свое время прославился благодаря фильмам "Я знаю, что вы сделали прошлым летом", "Это все она" и "Скуби-Ду".

В духе Рождества / Spirited (США, 2022)

Также к рождественской тематике присоединится 18 ноября Apple TV+, представив музыкальную комедию "В духе Рождества" с Уиллом Ферреллом ("Песенный конкурс Евровидение: История огненной саги", "Эльф", "Сводные братья"), Райаном Рейнольдсом ("Дэдпул", "Красное уведомление", "Персонаж") и Октавией Спенсер ("Прислуга", "Ма", "Форма воды") в главных ролях.

Фильм является современной адаптацией классического произведения Чарльза Диккенса "Рождественская песня", рассказывающей о старом скряге Эбенезере Скрудже, к которому наведывается призрак его бывшего компаньона Джейкоба Марли, а также духи Прошедшего, Настоящего и Будущего Рождества, заставляющие его пересмотреть отношение к жизни и обращают его к искренности и добросердечию.

Режиссером фильма выступил Шон Андерс, до этого работавший над фильмами "Кто в доме папа", "Несносные боссы 2" и "Секс-драйв".

Фильм вышел в ограниченный прокат на прошлой неделе и получил смешанные или положительные отзывы. Так, на IMDb у него отметка 6,2 балла из 10, а на Rotten Tomatoes – 69% одобрения от критиков и 100% от зрителей.

Страна снов / Slumberland (США, 2022)

18 ноября Netflix выпустит приключенческий фэнтези "Страна снов", которая расскажет о молодой девушке, открывшей тайную карту в мир грез, Страну снов. С помощью эксцентричного разбойника она пересекает сны и убегает от кошмаров с надеждой, что сможет снова увидеть своего покойного отца.

Главную роль в фильме исполнил Джейсон Момоа ("Игра престолов", "Аквамен", "Дюна"), а режиссером фильма выступил Френсис Лоуренс ("Константин: Повелитель тьмы", "Голодные игры", "Я – легенда").

В ограниченный прокат фильм вышел неделю назад. Сейчас на IMDb у него оценка 7,6 балла из 10, тогда как на Rotten Tomatoes – 50% одобрения от критиков и 83% от широкой аудитории.

Люди, которых мы ненавидим на свадьбе / The People We Hate at the Wedding (США, 2022)

Также 18 ноября на Amazon Prime Video выйдет комедия "Люди, которых мы ненавидим на свадьбе", в центре сюжета которой окажутся недовольные жизнью брат и сестра, которые по просьбе матери приезжают из Америки в английскую глубинку на свадьбу своей состоятельной старшей сводной сестры. Все попытки невесты наладить отношения внутри семьи с треском проваливаются, а ее собственная свадьба оказывается под угрозой.

Главные роли в фильме исполнили Эллисон Дженни ("Красота по-американски", "Прислуга", "Джуно"), Кристен Белл ("Вероника Марс", "В лучшем месте", "Женщина в доме напротив девушки в окне"), Бен Платт (сериал "Политик", франшиза "Идеальный голос") и Синтия Аддаи-Робинсон (сериалы "Спартак: Месть", "Стрела").

Режиссером фильма выступила Клер Скэнлон, которая ранее работала над такими успешными сериалами, как "Офис", "В лучшем месте", "Блеск", "Бруклин 9-9" и "Несгибаемая Кимми Шмидт".

Как работают кинотеатры в условиях военного времени

Кинотеатры в условиях военного положения работают с определенными особенностями. Так, если начинается воздушная тревога, то показ фильма останавливается, а зрителей просят покинуть зал и отправиться в ближайшее бомбоубежище. Чаще всего, если тревога менее получаса, то показ фильма продолжают с того места, на котором остановились, если дольше – предлагают обменять билет на другой сеанс.

Еще одно препятствие на пути киноманов – отключение электроэнергии. В некоторых кинотетрах есть генераторы, поэтому фильмы показывают и во время отключения света, однако большинство, к сожалению, такую роскошь не имеют. Тогда действует аналогичная система обмена билетов, как в случае с воздушными тревогами.

При этом сеансы привязаны к комендантскому часу и работе общественного транспорта – самые ранние сеансы начинаются в 10:00, а самые поздние – в 19:00.

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Кроме того, вы можете посмотреть фильмы, которые вышли в предыдущие недели, а также лучшие сериалы ноября 2022 года – на этой неделе стартуют обновленные "Телепузики" от Netflix, мистический сериал "1899", драматическая комедия "Флейшман в беде", 2 сезон комедии "Сексуальная жизнь студенток" и еще несколько интересностей.

Марина Григоренко