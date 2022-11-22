В украинский прокат фильм с Тильдой Суинтон и Идрисом Эльбой выйдет 24 ноября 2022 года.

Уже на этой неделе в украинских кинотеатрах появится неожиданная масштабная восточная сказка от Джорджа Миллера – обладателя премии "Оскар" и автора франшизы о Безумном Максе. Главные роли в картине "Три тысячи лет желаний" (Three Thousand Years of Longing) исполнили Тильда Суинтон и Идрис Эльба.

Совместно с новым украинским кинопрокатчиком Adastra Cinema мы решили разобраться, почему идея этого проекта не отпускала эксцентричного Миллера более 10 лет, почему он выбрал именно этих актеров и какая команда за кадром оживила волшебную историю про Джинна.

Предыстория создания

Австралийский режиссер Джордж Миллер ворвался в кинематограф с малобюджетным боевиком "Безумный Макс" в 1979 году. Этот фильм сделал звездой не только его, но и исполнителя главной мужской роли Мела Гибсона. Но уже вскоре стало очевидно, что Миллер не собирается придерживаться имиджа мастера экшена.

За свою карьеру австралиец срежиссировал и культовую черную комедию "Иствикские ведьмы", и проникновенную драму "Масло Лоренцо", и детский фильм "Бейб", а свой "Оскар" вообще получил за мультфильм "Делай ноги". Поэтому столь внезапным для многих было дерзкое возвращение режиссера к Максу, который по праву считается одним из лучших блокбастеров последнего десятилетия, а многими – вообще лучшим.

Спин-офф "Безумного Макса" о воительнице Фуриосе был объявлен сразу, но, к удивлению многих, Джордж Миллер заявил, что сначала хочет снять вольную экранизацию рассказа британской писательницы А. С. Байетт "Джин в бутылке из стекла "Соловьиный глаз".

На любые вопросы о том, что так задело Миллера в этой истории, он неизменно отвечал: "Многогранность. То редкое ощущение, что история раскрывается сцена за сценой, что из этого может получиться замечательный разножанровый фильм, который соединит в себе сразу множество элементов. Для любого "сторителера" – это настоящий праздник".

О чем фильм

Сказка для взрослых от Миллера успевает рассказать множество историй за свой 100-минутный хронометраж, но основные события крутятся вокруг выдающегося ученого-нарратолога Алитеи Бинни и самого настоящего Джинна из бутылки. Ее специализация – не просто история и литература, а те самые архетипические истории, которые человечество передавало, меняло и переписывало за тысячелетия своей истории. Алитея любит своих коллег, но видит их только на конференциях и в университете, она живет одна в Лондоне и, как ей кажется, абсолютно довольна своей жизнью.

Пока однажды на Гранд-Базаре в Стамбуле Алитея не получает в подарок бутылочку, из которой вырывается самый настоящий Джинн. Едва не похитив самого Альберта Эйнштейна прямо из телевизора, посчитав это устройство магией, Джинн сразу же уговаривает Алитею загадать три заветных желания, лишь бы самому получить свободу, о которой мечтает уже три тысячи лет. Однако Алитея прекрасно понимает, чем заканчиваются такие истории, а потому не спешит согласиться с магическим незнакомцем.

И тогда Джинн рассказывает Алитее самую невероятную историю из всех – историю собственной жизни и людей вокруг себя: они любили и ненавидели, совершали ошибки и преступления, пытались покорить или познать этот мир. От царя Соломола и царицы Савской до султана Сулеймана и Хюррем-Роксоланы, от древней пустыни до улиц современного Лондона – история Джина становится историей самой Алитеи.

Кто в главных ролях

Главные роли Алитеи и Джинна исполнили лауреат премии "Оскар" Тильда Суинтон ("Орландо", "Пляж", "Загадочная история Бенджамина Баттона", "Выживут только любовники", "Доктор Стрэндж") и обладатель "Золотого глобуса" Идрис Эльба ("Тор", "Тихоокеанский рубеж", "Отряд самоубийц: Миссия навылет", "Темная башня", "Форсаж: Хоббс и Шоу").

Джордж Миллер признается, что не очень интересовался другими вариантами, а знал, что эти двое идеально воплотят своих персонажей.

В разговоре с Variety режиссер признался, что увидел актеров в этих ролях: "И с Тильдой, и с Идрисом я познакомился за кулисами фестивалей и премий, с обоими легко стать добрыми приятелями. Тильдой я восхищался много лет, она определенно хамелеон, способная сыграть что угодно и кого угодно. Ее интерпретация персонажа Алитеи поразила меня, я лишь убедился, что она является идеальной кандидаткой для этой роли. Идрис для меня был человеком-загадкой: с одной стороны всегда кажется, что с ним так легко и он может стать вашим лучшим другом, а с другой стороны – все дело в его необычайной харизме, которая буквально электризует атмосферу вокруг. Поэтому он стал идеальным воплощением нашего Джинна".

Команда за кадром

Для воплощения своего грандиозного замысла Джордж Миллер решил собрать не менее впечатляющую команду за кадром. Большинство уже работали с австралийцем, прежде всего – над последним "Безумным Максом". Оператором "Три тысячи лет желаний" стал Джон Сел, известный по работе нам "Максом", "Туристом" и "Талантливым мистером Рипли".

Неожиданный мелодичный саундтрек написал нидерландский композитор Том Холкенборг, известный под псевдонимом Junkie XL – автор динамичных саундтреков к "Безумному Максму: Дорога гнева", "Дедпулу", "Лиге Справедливости Зака Снайдера" и еще двум десяткам высокобюджетных картин.

Дизайнером по костюмам выступила Ким Барретт, которая начала карьеру с фильма "Ромео+Джульетта", а потом продолжила одевать героев многочисленных блокбастеров – от оригинальной "Матрицы" до недавнего "Шан-Чи и Легенды десяти колец".

Монтировала "Три тысячи лет желаний" лауреат премии "Оскар" за "Дорогу гнева" жена Джорджа Миллера – Маргарет Сиксель: "Три тысячи лет желаний" – абсолютно другое кино, в нем безусловно сохраняется присущий нам ритм и динамика действия, но этот фильм – это другой киноязык, совсем другая кинематографическая ткань. Это история об историях, здесь много подтекста, высказанных и невысказанных желаний, нет и капли ярости", – сравнивала Сиксель новое фэнтези Джорджа Миллера с "Безумным Максом" в Каннах, во время первого показа "Три тысячи лет желаний" для публики.

С 24 ноября 2022 года проект мечты одного из главных режиссеров нашего времени окажется в кинотеатрах Украины.

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