"Черная Пантера: Ваканда навсегда" и "Не волнуйся, дорогая": что посмотреть на выходных

На этой неделе в украинский прокат выходит очередной супергеройский фильм от Marvel – "Черная Пантера: Ваканда навсегда". Также в кинотеатрах покажут боевик "Райский город", мультфильм "Кролецып и Хомяк Тьмы", фантастику "Земля. Перезагрузка" и ретроспективную французскую классику "Капли дождя на раскаленных скалах". Онлайн, тем временем, выйдут нашумевший психологический триллер "Не волнуйся, дорогая", а также ромком "Влюбиться в Рождество", анимация "Дракон моего отца" и документалка "Достаточно ли это черное для вас?!?". Подробнее читайте в обзоре УНИАН.

УНИАН подготовил традиционную подборку новинок недели – как в кинотеатрах Украины, так и онлайн.

Черная Пантера: Ваканда навсегда / Black Panther: Wakanda Forever (США,2022)

Бесспорно, главной премьерой недели станет продолжение супергеройского фильма от Marvel "Черная Пантера". Это тридцатая лента в рамках киновселенной Marvel и седьмая (и завершающая) четвертой фазы. Следующая, пятая фаза откроется фильмом "Человек-муравей и Оса: Квантомания" в феврале 2023 года.

Первый фильм из серии "Черная Пантера" вышел в 2018 году, а сам персонаж был впервые представлен в фильме "Первый мститель: Противостояние" в 2016 году. Тогда роль защитника Ваканды короля Т'Чаллы исполнял Чедвик Боузман. Позже он появился в фильмах "Мстители: Война бесконечности" (2018) и "Мстители: Финал" (2019), а также озвучил своего персонажа в мультсериале "Что если...?".

Также Боузман должен был исполнять главную роль и в фильме "Черная Пантера 2", однако в 2020 году актер неожиданно умер от рака. Студия Marvel решила не отказываться от планов снять вторую часть фильма, но сценарий полностью переписали. При этом студия решила сделать Черной Пантерой нового персонажа, а не приглашать другого актера на роль Т'Чаллы.

Согласно официальному синопсису фильма, в центре сюжета "Черной Пантеры 2" окажутся принцесса Шури (Летиция Райт), королева Рамонда (Анджела Бассетт), лидер племени Джабари М'Баку (Уинстон Дюк), лидер отряда Дора Миладже Окойе (Данай Гурира) и другие жители Ваканды. После смерти Т'Чаллы они сражаются, чтобы защитить свою нацию от вмешательства сверхдержав и других неожиданных врагов, а также проложить новый путь для королевства. В этом им помогут Накия (Люпита Нионго) и Эверетт Росс (Мартин Фримен), уже известные по предыдущим фильмам киновселенной.

В то же время в фильме впервые будут представлены несколько новых персонажей. В частности, среди них супергероиня в броне "как у Железного человека" Рири Уильямс / Железное сердце (Доминик Торн) и правитель подземного царства Тлалокана Немор (Теноч Уэрта).

Кроме того, фильм имеет одну дополнительную сцену посреди титров, которой обязательно стоит дождаться, ведь там обещают важный намек на будущее Черной пантеры.

По итогам первых показов, фильм "Черная Пантера: Ваканда навсегда" получил положительные отзывы критиков. В частности, на Rotten Tomatoes у него 87% одобрения от кинообозреватели, а на Metacritic – 71 балл из 100, что соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

Райский город / Paradise City (США, 2022)

Этот боевик расскажет о молодом мужчине по имени Райан Свон, который прокладывает себе путь сквозь гавайский преступный мир, чтобы отомстить убийце своего отца – охотника за головами. В процессе судьба сводит его с опасными преступниками и неожиданными союзниками.

Главные роли в фильме исполнили Блейк Дженнер ("Хор", "Почти семнадцать"), Брюс Уиллис ("Крепкий орешек", "Армагеддон", "Шестое чувство") и Джон Траволта ("Лихорадка субботнего вечера", "Бриолин", "Криминальное чтиво").

Режиссером фильма выступил Чак Рассел, который в свое время снял такие кинохиты, как "Маска", "Стиратель" и "Царь скорпионов".

В украинский прокат фильм выходит одновременно с мировой премьерой.

Кролецып и Хомяк Тьмы / Chickenhare and the Hamster of Darkness (Франция, Бельгия, 2022)

В центре сюжета этой приключенческой анимационной комедии – уникальный зверек Кролецып, наполовину цыпленок и наполовину кролик. Он не такой, как все, но мечтает, чтобы его любили таким, какой он есть. Одержимый приключениями, он отправляется в большое путешествие, чтобы спасти от опасности свой дом и отыскать древний артефакт – Хомяка Тьмы.

Мультфильм является адаптацией одноименной серии графических романов американского автора Криса Грина.

Этот фильм должен был выйти в прокат еще в марте 2022 года, однако война спутала эти планы. В целом по итогам зарубежного проката он получил положительные отзывы. Так, на IMDb у фильма оценка 6,3 балла из 10, а на Rotten Tomatoes – 79% одобрения от зрителей.

Земля. Перезагрузка / Chong qi di qiu (Китай, 2021)

По сюжету этого фантастического экшна, из-за климатических изменений Земля начинает превращаться в огромную пустыню. Чтобы избежать глобальной катастрофы, ведущие ученые разрабатывают препарат, который способствует ускоренному размножению растительных клеток, не подозревая, что одновременно они высвобождают стрессовую систему растений, превращая их в опасных хищников, которые захватывают всю планету.

В мировой прокат фильм вышел еще в прошлом году и получил весьма посредственные отзывы – на IMDb у него оценка 4,2 из 10 баллов.

Капли дождя на раскаленных скалах / Gouttes d'eau sur pierres brulantes (Франция, 1999)

На этой неделе в украинских кинотеатрах стартуют ретроспективные показы драмы французского режиссера Франсуа Озона ("8 женщин", "Бассейн", "Франц", "По воле божьей"), снятой по пьесе немецкого кинорежиссера и сценариста Райнера Вернера Фассбиндера.

События фильма происходят в Германии 1970-х годов. Молодой студент Франц знакомится с 50-летним бизнесменом Леопольдом и у них начинается роман. Шесть месяцев спустя Леопольд и Франц начинают жить как обычная супружеская пара, однако со временем в их отношениях возникает напряжение. Вскоре на горизонте объявляются бывшая подруга Франца Анна и бывшая любовница Леопольда Вера, после чего ситуация набирает новые обороты.

Главные роли в фильме исполнили Бернар Жиродо ("Бум", "Двое в городе"), Малик Зиди ("Месть бедняка", "Дикарь"), Людивин Санье ("8 женщин", "Бассейн", "Люпен") и Анна Томсон ("Плохие парни", "Настоящая любовь").

В 2000 году фильм получил приз "Тедди" Берлинского кинофестиваля.

Не волнуйся, дорогая / Don't Worry Darling (США, 2022)

7 ноября HBO Max наконец выпустил для широкой аудитории психологический хоррор "Не волнуйся, дорогая", который успел наделать шума интригами и скандалами вокруг съемочного процесса задолго до премьеры. Все началось с замены исполнителя главной роли Шаи Лабафа после обвинений в его адрес в насилии от бывшей. Тогда его заменил поп-певец Гарри Стайлз ("Мой полисмен", "Вечные"), которому впоследствии начали приписывать роман с режиссером фильма Оливией Уайлд, наиболее известной нашему зрителю по роли Тринадцатой в сериале "Доктор Хаус". Кроме того, шли слухи о сложных отношениях между режиссером и исполнительницей главной роли Флоренс Пью ("Черная вдова", "Солнцестояние", "Леди Макбет").

События фильма происходят в идеалистическом районе города Виктори в Калифорнии в стиле 1950-х годов. Каждый день мужчины ходят на работу в штаб-квартиру секретного проекта Victory посреди пустыни, а их жены-домохозяйки занимаются домашними делами. В центре сюжета – молодые супруги Элис и Джек Чемберсы. Постепенно женщина начинает подозревать, что что-то здесь не так.

Кроме Пью и Стайлза в фильме сыграли его режиссер Оливия Уайлд, а также Крис Пайн ("Звездный путь", "Чудо-женщина", "Джек Райан: Теория хаоса") и Джемма Чан ("Вечные", "Безумно богатые азиаты", "Капитан Марвел").

Премьера картины состоялась в сентябре 2022 года на Венецианском кинофестивале, где фильм получил противоречивые отзывы. С одной стороны, критики хвалили актерскую игру, особенно Флоренс Пью, картинку и общую атмосферу, но к сценарию были вопросы. Так, на IMDb у фильма оценка 6,2 балла из 10, а на Rotten Tomatoes – 38% одобрения от критиков и 74% от зрителей.

Влюбиться в Рождество / Falling for Christmas (США, 2022)

10 ноября Netflix выпустит рождественскую романтическую комедию "Влюбиться в Рождество", которая должна стать очередной попыткой скандальной американской певицы и актрисы, ныне 36-летней Линдси Лохан вернуться в мир кино. Лохан еще ребенком начала строить карьеру в моделинге, музыке и кино, а в начале нулевых снялась в нескольких популярных подростковых комедиях, среди которых "Чумовая пятница" и "Дрянные девчонки". Однако из-за многочисленных скандалов в личной жизни и проблем с алкоголем и наркотиками она практически лишилась ролей. Несколько раз она пыталась возродить карьеру, однако пока безуспешно. Последняя ее главная роль в кино была еще в 2013 году в не слишком успешном триллере Пола Шредера "Каньоны".

Первый почти за 10 лет фильм с Линдси Лохан в главной роли расскажет о недавно обрученной, распущенной наследнице отельной сети, которая накануне Рождества теряет память после несчастного случая во время катания на лыжах и оказывается на содержании владельца небольшого гостевого дома и его не по годам умной дочери. Да, нам это описание тоже напомнило классику 1987 года "За бортом" с Голди Хоун и Куртом Расселлом.

Главную мужскую роль в фильме исполнил американский актер и музыкант Корд Оверстрит, наиболее известный по роли Сэма Эванса в телевизионном сериале "Хор".

Также Лохан записала в качестве саундтрека к фильму трек Jingle Bell Rock, который является кавером на ее же песню 2004 года к фильму "Дрянные девчонки". Вероятно, в фильме будет еще несколько треков в исполнении актрисы.

Достаточно ли это черное для вас?!? / Is That Black Enough for You?!? (США, 2022)

11 ноября Netflix выпустит документальный фильм с провокационным названием Is That Black Enough for You?!?, который будет исследовать влияние чернокожих артистов на развитие кино. В фильме будет немало интервью с топ-звездами, среди которых Зендея ("Человек-паук", "Дюна", "Эйфория"), Сэмюэль Л. Джексон ("Криминальное чтиво", "Мстители", "Неуязвимый"), Вупи Голдберг ("Джек-попрыгун", "Сестра, действуй", "Сделано в Америке"), Лоренс Фишберн ("Апокалипсис сегодня", "Матрица", "Джон Уик 2") и многие другие.

Премьера фильма состоялась на Нью-Йоркском кинофестивале в октябре 2022 года, где фильм получил положительные отзывы критиков. Так, на IMDb у него оценка 8,6 балла из 10, а на Rotten Tomatoes – 100% одобрения от критиков.

Дракон моего отца / My Father's Dragon (Ирландия, США, 2022)

Также 11 ноября Netflix выпустит семейное фэнтези-анимацию "Дракон моего папы", которая расскажет о мальчике-беглеце, который отправился на поиски захваченного в плен дракона. Это путешествие приносит ему гораздо больше, чем он ожидал.

Свои голоса персонажам мультфильма дали немало известных актеров, среди которых Джейкоб Тремблэ ("Комната", "Доктор Сон", "Лука"), Гейтен Матараццо ("Очень странные дела"), Вупи Голдберг ("Джек-попрыгун", "Сестра, действуй", "Сделано в Америке"), Иэн Макшейн ("Американские боги", "Джон Уик", "Хеллбой"), Рита Морено ("Вестсайдская история", "Поющие под дождем"), Лейтон Мистер ("Сплетница", "Соседка") и многие другие.

Сняла фильм ирландский мультипликаторка Нора Туми, которая стала известной благодаря режиссерской работе над мультфильмами "Тайна аббатства Келс" (вместе с Томмом Муром) и "Хлебодатель". Обе ленты номинировались на "Оскар" в категории "Лучший анимационный художественный фильм".

Мировая премьера фильма состоялась в октябре 2022 года, мультфильм получил в основном положительные отзывы. Так, на IMDb у него оценка 7,2 балла из 10, а на Rotten Tomatoes – 91% одобрения от критиков.

Как работают кинотеатры в условиях военного времени

Кинотеатры в условиях военного положения работают с определенными особенностями. Так, если начинается воздушная тревога, то показ фильма останавливается, а зрителей просят покинуть зал и отправиться в ближайшее бомбоубежище. Чаще всего, если тревога менее получаса, то показ фильма продолжают с того места, на котором остановились, если дольше – предлагают обменять билет на другой сеанс.

Еще одно препятствие на пути киноманов – отключения электроэнергии. В некоторых кинотетрах есть генераторы, потому фильмы показывают и во время отключения света, однако большинство, увы, такой роскошью не располагают. Тогда действует аналогичная система обмена билетов, как в случае с воздушными тревогами.

При этом сеансы привязаны к комендантскому часу и работе общественного транспорта – самые ранние сеансы начинаются в 10:00, а самые поздние – в 19:00.

Марина Григоренко