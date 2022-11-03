"Клондайк", "Энола Холмс 2" и "Мой полисмен": что посмотреть на выходных

На этой неделе в широкий прокат выходит один из самых обсуждаемых украинских фильмов года – военная драма Марины Эр Горбач "Клондайк". Также в украинских кинотеатрах покажут триллер "В прямом эфире" с Мелом Гибсоном и четвертую часть подростковой романтической франшизы "После". Онлайн, тем временем, выйдут приключенческий фильм "Энола Холмс 2" с Милли Бобби Браун и Генри Кавиллом, ЛГБТ-драма "Мой полисмен" с Гарри Стайлзом и драма "Дамба" с Дженнифер Лоуренс. Об этих и других новинках читайте в обзоре УНИАН.

УНИАН подготовил традиционную подборку новинок недели – как в кинотеатрах Украины, так и онлайн.

Клондайк (Украина, 2022)

3 ноября 2022 года в широкий украинский прокат выходит драма "Клондайк" от режиссера Марины Эр Горбач, которая уже успела наделать шума на многочисленных мировых кинособытиях. Более того, недавно "Клондайк" отобрали официальным представителем от Украины на премию "Оскар" в 2023 году в номинации "Лучший международный полнометражный фильм".

События фильма происходят летом 2014 года в селе Грабово Донецкой области, которое постепенно попадает под контроль поддерживаемых Россией сепаратистов. Главные герои фильма – супруги Ирка и Толик. Женщина находится на последних месяцах беременности, но упорно отказывается покидать свой дом, несмотря на то, что там уже вовсю чувствуется война. Переломным моментом становится 17 июля 2014 года, когда неподалеку от Грабово падает сбитый сепаратистами из "Бука" гражданский пассажирский самолет Boeing 777 компании Malaysia Airlines.

Мировая премьера "Клондайка" состоялась 21 января 2022 года на главном фестивале независимого кино в США "Сандэнс", где фильм получил награду за лучшую режиссуру. Позже он участвовал в конкурсной секции "Панорама" 72-го Берлинского международного кинофестиваля, где получил приз зрительских симпатий. Кроме того, фильм был отмечен наградами ряда международных кинофестивалей.

Сейчас на IMDb у фильма оценка 7,3 балла из 10, а на сайте Rotten Tomatoes – 96% одобрения от кинообозревателей.

Более подробно о фильме вы можете прочитать в нашей отдельной рецензии.

В прямом эфире / On the Line (США, 2022)

В центре сюжета этого напряженного триллера окажется эксцентричный ведущий ток-шоу на радио Элвис Куни, который принимает звонок в студию от слушателя. Он еще не подозревает, что этот разговор продлится всю ночь. Неизвестный угрожает убить семью радиоведущего прямо в прямом эфире. Чтобы спасти близких, шоумену придется сыграть в игру на выживание и открыть слушателям свои самые грязные секреты. Единственный способ выиграть это противостояние – установить личность преступника.

Главную роль в фильме исполняет Мел Гибсон ("Храброе сердце", "Безумный Макс", "Смертельное оружие", "Страсти Христовы"). Также в фильме сыграли Уильям Мозли ("Хроники Нарнии", "Артемис Фаул", "Члены королевской семьи"), Энрике Арсе ("Терминатор: Фатум", "Бумажный дом") и другие.

Режиссером фильма выступил Ромуальд Буланже, который до этого снимал фильмы и сериалы для французского телевидения.

В мировой прокат фильм выйдет одновременно с украинской премьерой, впрочем, первые отзывы у него на среднем уровне. Так, на IMDb он пока имеет оценку 5,6 из 10 баллов.

После. Долго и счастливо / After Ever Happy (США, 2022)

Также на этой неделе в украинский прокат выходит четвертая часть подростковой романтической франшизы "После" по мотивам одноименного бестселлера Анны Тодд, рассказывающей о турбулентных отношениях хорошей девочки Тессы Янг и плохого парня Хардина Скотта. Когда выясняется шокирующая правда о семьях влюбленных, они понимают, что не так уж и сильно отличаются друг от друга. Да, Хардин и Тесса – уже не те, что раньше, но их взаимное притяжение становится сильнее с каждым днем.

В главных ролях остаются неизменные Джозефин Лэнгфорд и Хиро Файнс-Тиффин, которые, собственно, и прославились благодаря этой франшизе. Также в картине "После. Долго и счастливо" сыграли: Ченс Пердомо ("Жуткие приключения Сабрины"), Стивен Мойер ("Настоящая кровь"), Ариэль Кеббел ("Дневники вампира") и лауреат премии "Оскар" Мира Сорвино ("Кровавое лето Сэма", "Великая Афродита").

В мировой прокат фильм вышел в конце лета и получил довольно посредственные отзывы критиков. Так, на IMDb у него оценка 4,5 балла из 10, а на Rotten Tomatoes критики дали ему 0% одобрения. Тем не менее, франшиза имеет огромную базу верных поклонников, которые на том же Rotten Tomatoes оценили картину в 92% свежести. Более того, уже известно, что пятая часть фильма находится в разработке. Также в рамках франшизы готовятся приквел и сиквел.

Брат и сестра / Frère et soeur (Франция, 2022)

Поклонников французского кино на этой неделе порадует драма "Брат и сестра", рассказывающая об известной актрисе и любимице миллионов Элис и бывшем учителе и никому неизвестном поэте Луи. Более 20 лет брат и сестра не виделись и не общались. Возможно, причина была в зависти, а может – более серьезная. Внезапная болезнь родителей все меняет.

Главные роли в фильме исполняют обладательница "Оскара" Марион Котийяр ("Жизнь в розовом цвете", "Начало", "Влюбись в меня, если осмелишься", "Темный рыцарь возвращается") и Мельвиль Пупо ("У моря", "Время прощания", "По воле божьей").

Режиссером картины выступил Арно Деплешен, который до этого снял фильмы "Три воспоминания моей юности", "Рождественская сказка" и "Призраки Исмаэля".

Премьера фильма состоялась в рамках Каннского кинофестиваля 2022 года, где он получил скорее положительные отзывы, главным образом, от французской прессы. Тем не менее, на IMDb у фильма оценка лишь 5,5 баллов из 10.

Коати: Легенда джунглей / Koati (США, Мексика, 2021)

Этот семейный приключенческий анимационный фильм расскажет об озорном, но очень добром зверьке коати по имени Начи. Вместе с друзьями – бесстрашной бабочкой-монархом Ксочи и гиперактивной стеклянной лягушкой Пако – он отправляется в невероятное путешествие. Коварная коралловая змея стремится уничтожить их дом – тропический лес. Поэтому друзья объединяются, чтобы не допустить этого.

В мировой прокат мультфильм вышел еще в прошлом году и имеет средние отзывы.

Энола Холмс 2 / Enola Holmes 2 (США, 2022)

4 ноября Netflix выпустит вторую часть приключений младшей сестры знаменитого детектива Энолы Холмс, снятую на основе любительских романов американской писательницы Нэнси Спрингер.

Новое приключение Энолы начнется после того, как молодая девушка, которая работает на спичечной фабрике, наймет ее, чтобы найти пропавшую сестру. Кроме того, судьба вновь сведет героиню с наследником влиятельного аристократического семейства виконтом Тьюксбери.

Как и в первой части, главные роли в фильме исполнят звезда "Очень странных дел" Милли Бобби Браун и Генри Кавилл ("Ведьмак", "Супермен", "Агенты U.N.C.L.E."), а также Хелена Бонэм Картер ("Бойцовский клуб", "Мрачные тени", франшиза "Гарри Поттер"), Луи Партридж ("Пистолс", "Пэн: Путешествие в Небывалию") и Дэвид Тьюлис (франшиза "Гарри Поттер", "Песочный человек", "Мальчик в полосатой пижаме").

Западные критики уже успели посмотреть новинку, оценив ее скорее положительно.

Мой полисмен / My Policeman (США, 2022)

Также 4 ноября на Amazon Prime Video выйдет ЛГБТ-драма "Мой полисмен", события которой происходят в 1950-е годы в английском Брайтоне. Полицейский-гей по имени Том заключает фиктивный брак со школьной учительницей Марион, однако параллельно он имеет тайные отношения с работником музея Патриком. Впрочем, долго скрывать правду от окружающих ему не удается.

Главную роль в фильме исполнил поп-икона Гарри Стайлз, который, судя по всему, решил активнее штурмовать киноолимп – в этом году вышли сразу два нашумевших фильма с певцом в главной роли, "Мой полисмен" и "Не волнуйся, дорогая", а в прошлом году он засветился в сцене после титров супергеройского фильма "Вечные" от Marvel.

Также в фильме задействованы Эмма Коррин ("Корона", "Мисс Плохое поведение") и Дэвид Доусон ("Острые козырьки", "Последнее королевство").

Премьера фильма состоялась на международном фестивале в Торонто в сентябре 2022 года, где он получил смешанные отзывы критиков. Тем не менее, широкой аудитории "Мой полицейский" понравился.

Дамба / Causeway ( США, 2022)

Еще одна новинка от 4 ноября выйдет на Apple TV+. Драма "Дамба" расскажет об инженере Линси, которая во время боевых действий в Афганистане получила травму головы. Женщина возвращается в Нью-Йорк, где ей предстоит пройти тяжелую реабилитацию. Чтобы заработать денег на жизнь, она чистит бассейны, ведь кроме решения собственных проблем, она еще должена заботиться о подилой матери и брате-наркомане. Общие трудности сближают ее с автомехаником Джеймсом, который потерял во время аварии ногу и переживает развод.

Главные роли в фильме исполнили Дженифер Лоуренс ("Голодные игры", "Люди Икс", "Не смотри вверх") и Брайан Тайри Генри ("Вдовы", "Вечные", "Скоростной поезд").

Премьера фильма состоялась на международном фестивале в Торонто в сентябре 2022 года, а в конце октября он вышел в ограниченный прокат. Фильм получил в основном положительные отзывы.

Как работают кинотеатры в условиях военного времени

Кинотеатры в условиях военного положения работают с определенными особенностями. Так, если начинается воздушная тревога, то показ фильма останавливается, а зрителей просят покинуть зал и отправиться в ближайшее бомбоубежище. Чаще всего, если тревога менее получаса, то показ фильма продолжают с того места, на котором остановились, если дольше – предлагают обменять билет на другой сеанс.

При этом сеансы привязаны к комендантскому часу и работе общественного транспорта – самые ранние сеансы начинаются в 10:00, а самые поздние – в 19:00.

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Кроме того, вы можете посмотреть фильмы, которые вышли в предыдущие недели, а также лучшие сериалы ноября 2022 года – на этой неделе стартуют 4 сезон супергеройского сериала "Титаны", 2 сезон шведского драматического сериала "Молодые монархи", комедийный сериал "Блокбастер" и 2 сезон сериала "Берег москитов".

Марина Григоренко