Хотя большинство знают имя ЛаБафа по многочисленным скандалам и безумным выходкам, в фильмографии актера немало достойных ролей.

11 июня 2021 года исполняется 35 лет американскому актеру Шайе ЛаБафу, чья персона в последнии годы привлекает все больше внимания всевозможными скандалами.

По этому случаю УНИАН решил вспомнить, что при всем этом Шайа ЛаБаф - весьма талантливый актер, чье творчество часто заходит далеко за рамки кинематографа.

Клад / Holes (США, 2003)

Шайа ЛаБаф родился в творческой семье, где всегда царила атмосфера свободы и хаоса. А потому не удивительно, что с ранних лет его родители - цирковой клоун и танцовщица - начали приобщать сына в первую очередь к творческим профессиям. Впервые на экраны мальчик попал в возрасте 12 лет, однако путь в большое кино ЛаБаф получил благодаря роли в диснеевском приключенческом фильме "Клад", где он составил компанию на съемочной площадке Сигурни Уивер и Джону Войту.

Молодой актер сыграл подростка по имени Стэнли Илнэтс, чью семью преследует древнее проклятие: все мужчины были обречены попадать в самые невероятные жизненные переделки. Вот и Стенли получает срок в исправительном трудовом лагере за преступление, которое он не совершал. Вскоре он понимает, что администрация лагеря имеет свои планы на провинившихся детишек. Фильм получил хорошие отзывы и открыл ЛаБафу путь в большое кино.

Как узнать своих святых / A Guide to Recognizing Your Saints (США, 2006)

После 2003 года ЛаБаф начал получать второстепенные роли в громких голливудских проектах вроде "Я, Робот" с Уилом Смитом и "Константин: Повелитель тьмы" с Киану Ривзом, попутно "заглядывая" в более независимое кино - "Как узнать своих святых". Последний, собравший весьма впечатляющий актерский состав - от перспективных новичков в лице ЛаБафа, Ченнинга Тейтума и Розарио Доусон до признанных голливудских звезд Роберта Дауни-младшего и Эрика Робертса - произвел хорошее впечатление на критиков, получив при этом множество престижных наград - от "Выбор критиков" на Венецианском кинофестивале до приза жюри на "Санденсе".

Паранойя / Disturbia (США, 2007)

Уже на следующий год ЛаБаф получил популярность среди молодежной аудитории, сыграв главную роль в триллере "Паранойя", снятом по мотивам фильма "Окно во двор" Альфреда Хичкока. ЛаБаф сыграл роль подростка, которого посадили под домашний арест из-за конфликта с учителем. Со временем парень начинает подозревать, что его сосед - самый настоящий маньяк. Картина получила положительные отзывы, а сам ЛаБаф - сразу две награды на Teen Choice Awards.

Милый мальчик / Honey Boy (США, 2019)

Следующие 10 лет были невероятно насыщенными в карьере ЛаБафа - он снялся в трех частях успешной кинофраншизы "Трансформеры", сыграл наследника Индианы Джонса и наконец начал отходить от ролей проблемных подростков к персонажам повзрослее - "Уолл-стрит: Деньги не спят", "Самый пьяный округ в мире", "Ярость", "Война". Также он сыграл одну из главных ролей в скандальной "Нимфоманке" Ларса фон Триера и тепло принятом критиками роуд-муви "Американская милашка".

Впрочем, одновременно с пришедшим успехом актер начал регулярно попадать в таблоиды из-за своего проблемного поведения - агрессия, употребление запрещенных веществ, неподобающее поведение и так далее, периодически подаваемое под видом акционизма. Как итог, ЛаБафа начали все меньше приглашать в крупные голливудские проекты, а сам актер решил проанализировать свое поведение, сняв биографический фильм "Милый мальчик".

Фильм рассказывает о взаимоотношениях ЛаБафа с его отцом на двух разных этапах жизни: будучи юным мальчиком и начинающим актёром, а также будучи юношей с развивающейся карьерой. Актер написал сценарий к фильму на основе собственной жизни, за основу своего персонажа взял родного отца, а название фильма является его детским прозвищем. Фильм получил положительные отзывы критиков и несколько номинаций для самого ЛаБафа. А также в будущем "вышел боком" для артиста - на съемках он завел отношения с певицей FKA Twigs, которая в 2020 году обвинила его в абьюзе. В итоге на ЛаБафа завели очередное дело, он лишился нескольких ролей, а Netflix исключил его из списка претендентов на "Оскар" за роль в фильме "Фрагменты женщины".

Арахисовый сокол / The Peanut Butter Falcon (США, 2019)

Также в 2019 году вышел еще один достойный внимания фильм с Шайей ЛаБафом в главной роли - трагикомедийный приключенческий фильм "Арахисовый сокол". В фильме ему досталась роль неудачника Тайлера, которого судьба сводит с 22-летним парнем с синдромом Дауна. Парень мечтает стать профессиональным рестлером и ради этой цели сбегает с дома перстарелых, где он живет. Совершенно неожиданно эти двое находят общий язык и отправляются в увлекательное путешествие, которое навсегда поменяет их жизни. Картина попала в десятку лучших независимых фильмов года по версии Национального совета кинокритиков США.

На данный момент ничего неизвестно о будущих проектах с участием Шайи ЛаБафа - сначала ему предстоит разобраться сразу с несколькими обвинениями в его адрес по разным делам.

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Автор: Марина Григоренко