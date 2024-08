"Яремчук: Несравненный мир красоты", "Бордерлендз" и "Баня дьявола": что нового в кино с 8 августа

УНИАН подготовил традиционную подборку киноновинок этой недели – как в кинотеатрах Украины, так и онлайн.

На этой неделе в широкий прокат выходит украинский документальный фильм "Яремчук: Несравненный мир красоты" о становлении первой поп-звезды Украины.

Также в кинотеатрах можно будет посмотреть яркий экшн "Бордерлендз" с Кейт Бланшетт, мелодраму "Все закончится на нас" с Блейк Лайвли, нашумевший фолк-хоррор "Баня дьявола" и еще несколько новинок.

Тем временем, онлайн на Netflix выйдет украинская приключенческая комедия "Я, "Победа" и Берлин", снятая по одноименной повести покойного Кузьмы Скрябина.

Обо всех киноновинках недели читайте в обзоре УНИАН.

Яремчук: Несравненный мир красоты

Yaremchuk: Matchless World of Beauty (Украина, 2024, документальный/музыка/байопик)

Эта документальная биографическая драма рассказывает о пути первой украинской музыкальной поп-звезды. Несмотря на все препятствия советской тоталитарной системы, Назарий Яремчук посвятил жизнь своей мечте – выступать для людей, даже рискуя жизнью. Фильм состоит из интервью с близкими Назария, эксклюзивных хроник и его личных дневников.

Снял фильм Артем Григорян, который до этого поставил документальный музыкальный фильм "Вечно танцующий человек" об украинском певце Дмитрии Монатике и документальную драму "Дальше" об украинских женщинах, которые из-за полномасштабного вторжения были вынуждены покинуть родину, а также серию документальных фильмов "Эпизоды" о важных событиях в истории независимой Украины.

Премьера фильма состоялась на фестивале зрительского кино "Миколайчук OPEN" в июне 2024 года, где он закрывал событие.

Бордерлендз

Borderlands (США, 2024, комедия/приключения/фантастика/экшн)

В центре сюжета этого яркого боевика, снятого по мотивам одноименной серии видеоигр от Gearbox Software, – преступница с загадочным прошлым Лилит, которая возвращается на свою родную планету Пандору, чтобы найти пропавшую дочь Атласа. Лилит заключает союз с неожиданной командой – бывшим элитным наемником Роландом, который теперь отчаянно нуждается в искуплении; подростком-подрывником Тиной; защитником Тины Кригом; безумной ученой доктором Патрицией Таннис и придурковатым роботом Железякой. Эти невероятные герои должны сражаться с инопланетными монстрами и опасными бандитами, чтобы найти и защитить пропавшую девушку, которая может обладать ключом к невероятной силе.

Роль Лилит в фильме исполнила оскароносная Кейт Бланшетт (трилогия "Властелин колец", "Елизавета", "Авиатор", "Кэрол"), а доктора Патрисию Таннис сыграла Джейми Ли Кертис (франшиза "Хэллоуин", "Рыбка по имени Ванда", "Все везде и сразу"). Роланда сыграл Кевин Харт (франшиза "Джуманджи", "Форсаж: Хоббс и Шоу", "Очень страшное кино 3"), крошку Тину – Ариана Гринблатт ("Мстители: Война бесконечности", "Барби"), Крига – Флориан Мунтяну (франшиза "Крид", "Шан-Чи и Легенда Десяти Колец"), а Железяку озвучил Джек Блэк (франшиза "Джуманджи", "Школа рока", "Супербратья Марио").

Также в фильме задействованы Эдгар Рамирес ("Цель номер один", "Круиз по джунглям"), Хейли Беннетт ("Девушка в поезде", "Дьявол всегда здесь"), Оливер Рихтерс ("Черная вдова", "Индиана Джонс и реликвия судьбы"), Джина Гершон ("Шоугерлз", "Без лица", "Не смотри вверх"), Янина Гаванкар (сериалы "Настоящая кровь", "Сонная лощина", "Утреннее шоу") и другие.

Режиссером фильма выступил Элай Рот ("Хостел", "Грайндхаус: День Благодарения", "Жажда смерти"), а сценарий ему написать помогал Крейг Мезин, автор сериалов "Чернобыль" и "Последние из нас".

Подробнее о фильме вскоре читайте в нашей отдельной рецензии.

Все закончится на нас

It Ends with Us (США, 2024, мелодрама)

Фильм является экранизацией одноименного литературного бестселлера 2016 года американской писательницы Коллин Гувер. Главная героиня – молодая женщина по имени Лили Блум с тяжелым детством, которая в течение многих лет была свидетелем домашнего насилия со стороны отца. Уже во взрослом возрасте девушка переезжает в Бостон, чтобы начать все заново и воплотить свою мечту – открыть цветочный магазин. Случайная встреча с очаровательным нейрохирургом Райлом Кинкейдом меняет ее жизнь. Однако впоследствии Лили начинает замечать в нем стороны, которые напоминают ее отца. Поэтому девушке придется сделать сложный выбор, чтобы разорвать этот порочный круг. Осложняет ситуацию встреча с Атласом – парнем, с которым в подростковом возрасте у нее была большая любовь.

Главную роль в фильме исполнила жена "Дэдпула" Райана Рейнольдса, звезда сериала "Сплетница" и фильма "Век Адалин" Блейк Лайвли, которую в последнее время не часто можно было увидеть в кино, ведь она с головой погрузилась в семейную жизнь и воспитание четырех детей.

Образ романтического интереса героини Лайвли в фильме воплотил Джастин Бальдони, наиболее известный по сериалу "Девственница Джейн". Он же выступил режиссером ленты. Это уже не первая его работа "по ту сторону камеры" – до этого он также снял молодежную мелодраму "В шаге друг от друга" (2019) и биографическую музыкальную драму "Облака" (2020)

Также в фильме сыграли Брэндон Скленар ("Мидуэй", "Власть", сериал "1923"), Дженни Слейт (сериалы "Парки и зоны отдыха", "Дом лжи", "Девушки") и другие.

Баня дьявола

Des Teufels Bad /The Devil's Bath (Австрия, Германия, 2024, триллер, ужасы, драма)

В центре сюжета этого фольк-горора – девушка из бедной семьи, которая выходит замуж и поселяется в отдаленном доме ее избранника посреди густого леса. Мир мужа для нее совершенно чужой, а мечты о ребенке становятся невыполнимым бременем. С каждым днем тяжелой рутины и напрасных надежд, она все больше закрывается в себе. Пока не оказывается на темном пути, ведущем к злым мыслям.

Главную роль в фильме сыграла австрийская музыкант и художница Анна Плаж, наиболее известная по проекту Soap & Skin, она же исполнила несколько музыкальных композиций к фильму.

Снял фильм режиссерский дуэт Северина Фиала и Вероники Франц, чьи предыдущие хорроры "Я вижу, я вижу" и "Сторожка" также были высоко оценены поклонниками жанра в Европе.

Критики назвали "Баню дьявола" одним из лучших фильмов нынешнего Берлинского международного кинофестиваля, где и состоялась его мировая премьера. Оператор фильма Мартин Гшлахт ("Ноль калорий", "Малыш Джо", "Влюбленная в пустыне") за эту работу получил на Берлинале-2024 "Серебряного медведя".

Позже лента была номинирована на Австрийскую кинопремию в 11 категориях: лучшие игровой фильм, главная женская роль, женская роль второго плана, работа режиссера, оператора, монтажера, художника-постановщика, сценарий, кастинг, грим и музыка. Также лента будет соревноваться за номинацию на премию "Оскар" 2025 в категории "Лучший международный фильм" от Австрии.

На данный момент оценка фильма на IMDb составляет 6,7 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 90% одобрения от критиков с отличием "Сертифицированная свежесть" и 64% от зрителей. Между тем, на Metacritic киноэксперты оценили его в 73 из 100 баллов, а широкая аудитория – в 7,1 из 10 баллов, что в обоих случаях соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

Интересные факты о фильме читайте в нашем отдельном материале.

Тонда, Славка и волшебный свет

Tonda, Slávka a kouzelné svetlo / Tony, Shelly and the Magic Light (Чехия, Венгрия, Словакия, 2023, фэнтези/семейный/анимация)

Главный герой мультфильма мальчик Тонда имеет уникальную особенность – он сияет от рождения. Из-за этого слишком заботливые родители пытаются держать его дома, чтобы защитить от внешнего мира. Однако все меняется с появлением соседки Славки накануне рождественских праздников. У девочки есть удивительный фонарик, который открывает миры, наполненные цветами и магией. Так начинаются их авантюрные поиски приключений и борьба против тьмы.

На данный момент оценка фильма на IMDb составляет 7,7 из 10 баллов.

Большие деньги

Heureux gagnants (Франция, 2024, комедия)

Четверо совершенно разных счастливчиков случайно получили кучу денег за один миг, выиграв в лотерею. Жизни героев меняются навсегда: кто-то приобрел элитную недвижимость и спорткар, кто-то уехал в путешествие с любовником, который неожиданно появился прямо посреди улицы. Но в итоге за все приходится платить, ведь дурные деньги – это еще и большие проблемы.

На данный момент оценка фильма на IMDb составляет 6,3 из 10 баллов.

Мантра воин: Легенда о восьми месяцах

Mantra Warrior: The Legend of the Eight Moons (Таиланд, 2023, приключения/экшн/анимация)

События этого анимационного фильма разворачиваются в другом измерении вселенной, где без конца продолжается величественная битва между армией Принца Рама и императором Шаканом. Во время этого сражения Шакан похищает жену Рама, богиню Беллу, и убегает на своем корабле. Согласно легенде, каждые 500 лет просыпается сила богов, способная создать или уничтожить все в одно мгновение, и эта сила пробуждается в теле женщины. Шакан верит, что эта великая сила дремлет в Белле. Поэтому Рам отправляет трех воинов: Билли, Адама и Джейд, чтобы вернуть Беллу. Но их останавливает могущественный непобедимый генерал – король Джаред. Единственный способ вернуть Беллу и победить в этой космической войне – ждать легендарного Воина Мантры, который родится, когда восемь месяцев Ванары выровняются в небе.

На данный момент оценка фильма на IMDb составляет 5,6 из 10 баллов.

Я, "Победа" и Берлин

Rocky Road to Berlin (Украина, 2024, комедия/приключения/роуд-муви)

Фильм, снятый по одноименной повести покойного Кузьмы Скрябина, возвращает зрителей в бурные 90-е годы. В центре сюжета – обычный парень, начинающий музыкант Кузьма, который за три дня до запланированного концерта отправляется со своим другом Бардом в Берлин на старой "Победе". Там он хочет обменять у известного коллекционера эту раритетную машину на желанный шестисотый "Мерседес". Кузьма обещает своей любимой девушке Барбаре вернуться домой на крутой тачке, а ребятам из группы – обязательно успеть на выступление. Но уже с первых минут путешествия становится понятно – все пошло наперекосяк. Это история о становлении музыканта, поисках себя, дружбе и пути к мечте, полный сногсшибательных приключений.

Особой изюминкой картины является культовая музыка Скрябина – 16 песен Кузьмы перепели специально для фильма известные украинские исполнители. Среди них – ТНМК, Джамала, Антитела, TVORCHI, O.Torvald, Wellboy, Тина Кароль, Без Обмежень, Алина Паш, Monatik, Khayat, DZIDZIO и другие.

Главную роль в фильме исполнил украинский актер Иван Блиндар, которого зритель мог видеть в фильмах "Когда падают деревья", "Сквот32" и "Путь мертвеца", а также клипе группы Latexfauna на песню Surfer.

Режиссером фильма стала Ольга Ряшина ("Секс и ничего личного").

В украинский прокат фильм выходил в марте этого года, а для широкой аудитории он станет доступен на Netflix с 7 августа 2024 года.

На данный момент оценка фильма на IMDb составляет 7,5 из 10 баллов.

***

Кроме того, вы можете посмотреть фильмы, вышедшие в предыдущие недели, и самые интересные сериалы августа 2024 года – на этой неделе на Netflix выйдет финальный сезон "Академии Амбрелла".

Марина Григоренко