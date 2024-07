"Гарольд и магический карандаш", "Собиратель душ" и "Западня": что нового в кино с 1 августа

УНИАН подготовил традиционную подборку киноновинок этой недели – как в кинотеатрах Украины, так и онлайн.

Первый день августа принесет украинским киноманам сразу несколько интересных новинок. Так, на "больших" экранах стартуют показы семейного фэнтези "Гарольд и магический карандаш" с Закари Ливаем, сенсационного хоррора "Собиратель душ" с Николасом Кейджем и нового триллера от М. Найт Шьямалана "Западня" с Джошем Хартнеттом.

Также в кинотеатрах можно будет посмотреть французскую детективную комедию "Падающая звезда" и австралийский фильм ужасов "Экзорцизм Истфилда".

Тем временем, онлайн на Netflix выйдут украинский документальный фильм "Мы, наши любимцы и война" Антона Птушкина, расширенная нецензурированная версия обеих частей "Мятежной Луны" от Зака Снайдера и черно-белая версия оскароносной "Годзиллы минус один" Такаши Ямазаки.

Гарольд и магический карандаш

Harold and the Purple Crayon (США, 2024, комедия/приключения, фэнтези, семейный)

Это увлекательное яркое приключение по мотивам мирового бестселлера, главный герой которого – авантюрный и смелый Гарольд – способен оживить любую вещь, просто нарисовав ее. Однако, когда он попадает со страниц книги в реальный мир, Гарольд понимает, что ему еще многому нужно учиться, а с помощью верного атрибута – магического карандаша – он способен нарисовать больше, чем можно себе представить. Однако сила неограниченного воображения попадает в плохие руки. Теперь Гарольду и его друзьям понадобится весь творческий потенциал, чтобы спасти не только самих себя, но и целый мир.

Главные роли в фильме исполнили Закари Ливай ("Шазам", "Тор 2: Царство Тьмы"), Лил Рел Говерли ("Персонаж", "Птичий Короб"), Бенджамин Боттани ("Лео"), Таня Рейнольдс (сериалы "Сексуальное образование", "Декамерон", фильм "Эмма") и другие.

Снял фильм режиссер Карлос Салдана, который в свое время создал хитовые анимационные франшизы "Ледниковый период" и "Рио".

Собиратель душ

Longlegs (США, Канада, 2024, триллер/ужасы/детектив)

Главная героиня фильма – агент ФБР Ли Гаркер, охотящаяся на неуловимого серийного убийцу по прозвищу "Собиратель душ", жертвами которого в течение более десяти лет становились целые семьи. Однако чем ближе она подбирается к разгадке личности убийцы, пробиваясь сквозь череду оккультных подсказок, тем больше понимает, что он будет продолжать убивать снова и снова.

Главные роли в фильме исполнили Майка Монро ("Пятая волна", "Наблюдатель") и Николас Кейдж ("Дикие сердцем", "Покидая Лас-Вегас", "Невыносимая тяжесть огромного таланта", "Ренфилд").

Премьера фильма состоялась в начале июля 2024 года в Лос-Анджелесе, и за месяц он стал настоящей сенсацией: критики наградили его положительными отзывами, а некоторые даже прозвали лучшим хоррором года. В то же время в американском прокате, благодаря удачной маркетинговой кампании, он собрал почти 70 миллионов долларов при бюджете менее 10 миллионов.

На данный оценка фильма на IMDb составляет 7,2 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 85% одобрения от критиков с отличием "Сертифицированная свежесть" и 61% от зрителей. Между тем, на Metacritic киноэксперты оценили его в 77 из 100 баллов, а широкая аудитория – в 6,3 из 10 баллов, что в обоих случаях соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

Западня

Trap (США, 2024, триллер)

Основные события нового фильма от признанного мастера жанра М. Найт Шьямалана ("Шестое чувство", "Знаки", "Таинственный лес", "Сплит", "Стук в дверь") происходят во время большого концерта известной поп-певицы. Среди зрителей – совершенно обычные на вид отец и дочь-подросток. Впрочем, впоследствии становится известно, что этот человек на самом деле является жестоким серийным убийцей по прозвищу "Мясник", а весь этот концерт – масштабная операция ФБР, чтобы его поймать.

Главную роль маньяка исполнил Джош Хартнетт ("Перл Харбор", "Город грехов", "Гнев человеческий", "Оппенгеймер", сериал "Страшные сказки"), а его дочери Райли – Ариэль Донохью (сериал "Волк как я"). Поп-звезду Lady Raven сыграла американская R&B-певица Saleka (старшая дочь режиссера М. Найт Шьямалана), также одна из ролей досталась американскому рэперу Kid Cudi.

Падающая звезда

L'étoile filante (Франция, Бельгия, 2023, комедия/триллер/детектив)

В центре сюжета – бармен в заведении "Падающая звезда", который обнаруживает, что его хотят убить. И вдруг он наталкивается на мужчину, похожего на него как две капли воды. Идеальный план возникает сам собой: нанять двойника работать вместо себя, чтобы тот принял удар на себя. Но эта идея приводит к непредсказуемым последствиям.

Фильм создала творческая пара Доминик Абель и Фиона Гордон, которые и сыграли главные роли в своей ленте. Они встретились в Париже в 80-х и с тех пор крутятся в колесе любви. Именно благодаря этому рождаются их ленты, спектакли телесного театра и совместная компания Courage Mon Amour. Их самый известный фильм – "Париж босиком" с Пьером Ришаром.

На данный момент оценка фильма на IMDb составляет 5,8 из 10 баллов.

Экзорцизм Истфилда

Godless: The Eastfield Exorcism (Австралия, 2023, триллер/ужасы/драма)

Фильм, якобы основанный на реальных событиях в городе Истфилд, рассказывает о семье Рона Левонда, над которой нависло проклятие: его жену Лару мучают кошмары, способные проникать в реальную жизнь семейства. Тем временем, глава религиозной общины Истфилда считает, что женщиной овладел могущественный демон, и они должны провести обряд экзорцизма. Для решающей битвы с дьяволом она призывает на помощь пастве лучшего экзорциста в стране.

На данный момент оценка фильма на IMDb составляет 5,4 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 86% одобрения от критиков и 67% от зрителей.

Мы, наши любимцы и война

Us, Our Pets and the War (Украина, Канада, 2024, документальный)

Герои фильма – это не только коты, собаки, медведи, львы, лемуры и другие братья наши меньшие, которые стали жертвами войны, но и люди, которые их спасают, рискуя своей жизнью. Здесь и активисты "Зоопатруля", и военные, и ГСЧСники. В фильме есть и довольно медийные хвостатые персонажи – знаменитый черниговский пес-сапер Патрон и кошка Шафа/Глория из Бородянки. Кроме того, в ленте задействованы немало иностранцев, для которых героизм украинцев во время спасения животных стал настоящим открытием.

Картина является полнометражным режиссерским дебютом известного украинского блогера и путешественника Антона Птушкина, работа над ним длилась 1,5 года.

Фильм, который выходил в прокат весной, станет доступен широкой аудитории онлайн на Netflix с 31 июля 2024 года.

На данный момент оценка фильма на IMDb составляет 8,9 из 10 баллов.

Годзилла: Минус один. Минус цвет

Godzilla Minus One/Minus Color (Япония, 2024, боевик/научная фантастика/ужасы)

По сути это просто черно-белая версия хитового фильма 2023 года "Годзилла: Минус один" японского режиссера Такаши Ямазаки, получившего в 2024 году "Оскар" за лучшие визуальные эффекты. Таким образом создатели фильма решили почтить оригинальную "Годзиллу" 1954 года.

Сюжет фильма переносит зрителя в 40-е годы и рассказывает о том, как граждане Японии переживали трагедию Второй мировой. В условиях послевоенной разрухи пробуждение радиоактивного морского монстра поставило фатальный минус перед страной, и без того уничтоженной под ноль.

На данный момент оценка цветного фильма 2023 года на IMDb составляет 7,7 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 98% одобрения от критиков с отличием "Сертифицированная свежесть" и 98% от зрителей. Между тем, на Metacritic киноэксперты оценили его в 81 из 100 баллов с пометкой "Обязательное к просмотру", а широкая аудитория – в 8,3 из 10 баллов, что в обоих случаях соответствует характеристике "всеобщее признание".

Фильм станет доступен на Netflix с 1 августа 2024 года.

Мятежная Луна: Режиссерская версия Зака Снайдера

Rebel Moon – The Director's Cut (США, 2024, фантастика/приключения/экшн)

Двухчасовые фильмы Зака Снайдера "Мятежная Луна. Часть 1: Дитя Огня" и "Мятежная Луна. Часть 2: Та, что оставляет шрамы" вышли в декабре 2023 года и апреле 2024 года соответственно. Режиссер, который ранее снял фильмы "Рассвет мертвецов", "Человек из стали", "Лига справедливости" и "Армия мертвецов", стремился построить новую космическую киновселенную, однако его попытки получили противоречивые отзывы от критиков. Обе ленты хвалили за мироздание и визуальную составляющую, но критиковали за вторичность и нераскрытость персонажей.

Теперь же Снаэдер готовится выпустить трехчасовые версии фильмов, которые теперь получат взрослые рейтинги R за счет более жестких сцен насилия и секса. Также оба фильма получили новые названия: "Мятежная Луна. Глава 1: Чаша крови" (Rebel Moon – Chapter One: Chalice of Blood) и "Мятежная Луна. Глава 2: Проклятие прощения" (Rebel Moon – Chapter Two: Curse of Forgiveness). В них он обещает исправить ошибки оригинальных фильмов, как это было в случае с его "Лигой справедливости".

В центре сюжета фильма – воительница Кора, которая, ища искупления за прошлые грехи, собирает вокруг себя воинов, готовых пожертвовать всем в борьбе бок о бок с народом Вельдта ради защиты до недавнего времени мирного поселка, ставшего новым домом для тех, чью родину отобрал жестокий Материнский Мир.

Главные роли во всех фильмах исполняют София Бутелла ("Kingsman: Секретная служба", "Стартрек: За пределами Вселенной", "Экстаз"), Чарли Ханнэм ("Король Артур: Легенда меча", "Джентельмены"), Джимон Гонсу ("Кровавый бриллиант", "Король Артур: Легенда меча"), Михиль Хаусман (сериалы "Игра престолов", "Призраки дома на холме"), Рэй Фишер ("Лига справедливости Зака Снайдера", сериал "Настоящий детектив"), Пе Ду На ("Облачный атлас", сериал "Восьмое чувство"), Стаз Нейр (сериалы "Игра престолов", "Супердевушка"), Эд Скрейн ("Дэдпул", "Алита: Боевой ангел", сериал "Игра престолов"), Фра Фи ("Отверженные", сериал "Соколиный глаз") и другие.

Оба фильма станут доступны на Netflix со 2 августа 2024 года.

