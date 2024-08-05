"Баня дьявола" получила награду "Серебряный медведь" Берлинале-2024 за операторскую работу.

8 августа 2024 года в украинских кинотеатрах выйдет фильм, который Австрия выдвинула на премию "Оскар" 2025 года – фольк-хоррор "Баня дьявола" (Des Teufels Bad) режиссерского дуэта Северина Фиала и Вероники Франц.

Это история о девушке из бедной семьи Агнес, которая выходит замуж и поселяется в отдаленном доме ее избранника посреди густого леса. Мир мужа для нее совершенно чужой, а мечты о ребенке становятся невыполнимым бременем. С каждым днем тяжелой рутины и напрасных надежд, она все больше закрывается в себе. Пока не оказывается на темном пути, ведущем к злым мыслям. Возможно, не только мыслям...

Накануне старта проката УНИАН вместе с кинокомпанией "Артхаус Трафик" собрали интересные факты о команде фильма, его создании, отзывах и наградах.

Претендент на "Оскар-2025"

В начале августа 2024 года стало известно, что лента будет бороться за номинацию на премию "Оскар" 2025 в категории "Лучший международный фильм" от Австрии. Страна стала второй в мире, кто в этом году определился с претендентом – до этого свой выбор сделала Ирландия.

Ранее Австрия четыре раза получала номинации на самую престижную в мире кинонаграду и дважды выигрывала – с лентами "Любовь" Михаэля Ханеке (2012) и "Фальшивомонетчики" Стефана Рузовицкого (2007).

Продюсерское кресло

Фильм создала продюсерская компания Ульриха Зайдля – скандального и одновременно одного из самых авторитетных австрийских кинематографистов, известного по фильмам "Импорт/Экспорт", "Римини" и трилогии "Рай".

Его подход с детства – шокировать окружающих. Когда-то он отрекся от своего католицизма, а теперь снимает и поддерживает фильмы, которые критически смотрят на историю или настоящее родной страны.

Историческая подоплека

Фильм основан на малоизвестном жутком историческом явлении в европейских странах в 17-19 веках и исследует давление, которое общество оказывало на женщин в те времена.

Для христиан самоубийство традиционно считается грехом. Это ставит потенциальных самоубийц перед дилеммой – они страдают от депрессии, без какой-либо надежды на лучшую жизнь, из-за страха столкнутся с вечностью в аду.

В раннемодерной Европе нашли ужасное решение этой дилеммы – совершить убийство, чтобы быть казненным. Историк Кэти Стюарт называет это "самоубийством по поручению", и ее исследования выявили закономерность таких случаев в Священной Римской империи между 1612 и 1839 годами.

Исполнительница главной роли

Главную роль Агнес в фильме исполнила австрийская музыкант и художница Анна Плаж, наиболее известная по проекту Soap&Skin, она же исполнила несколько музыкальных композиций к фильму.

Это для нее не первая работа на большом экране – до этого Анна также сыграла в драме Себастьяна Майзе "Натюрморт" (2012) и документальной драме Рут Бекерманн "Замечтавшиеся" (2016).

Награда на Берлинале

Мировая премьера фильма состоялась на одном из трех главных кинособытий года – международном фестивале в Берлине в начале 2024 года. В жюри официального конкурса в этом году была и украинка – писательница Оксана Забужко.

На Берлинском кинофестивале лента получила награду "Серебряный медведь" за выдающийся художественный вклад (операторская работа). Над этим работал Мартин Гшлахт, который уже выигрывал операторские фестивали и премии с фильмами "Малыш Джо" и "Я вижу, я вижу" (последний также сняли создатели "Бани дьявола").

Позже лента была номинирована на Австрийскую кинопремию в 11 категориях: лучшие игровой фильм, главная женская роль, женская роль второго плана, работа режиссера, оператора, монтажера, художника-постановщика, сценарий, кастинг, грим и музыка.

Оценки и отзывы

На данный момент оценка фильма на IMDb составляет 6,7 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 90% одобрения от критиков с отличием "Сертифицированная свежесть" и 64% от зрителей. Между тем, на Metacritic киноэксперты оценили его в 73 из 100 баллов, а широкая аудитория – в 7,1 из 10 баллов, что в обоих случаях соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

Издание Variety назвало ленту "красивым, но потрясающе мрачным видением женской депрессии в Австрии XVIII века", а Cineuropa отмечает, что "фильм, который надолго останется со зрителем".

Между тем, Deadline подчеркивает, что это "мощная история безумия одной женщины" и "фильм, дающий голос ужасной истории женщин, которая сотни лет находилась под облачным ковром молчания".

В то же время The Hollywood Reporter пишет, что "Франц и Фиала строят свой фильм вокруг исторических исследований периода, когда хроническая депрессия побудила сотни людей по всей Европе – преимущественно женщин – спасаться от ада своей повседневной жизни, совершая убийства".

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