В конце фильма зрители получат намек на один из предстоящих сериалов киновселенной Marvel.

8 июля в мировой прокат наконец вышел супергеройский экшн "Черная вдова" / Black Widow со Скарлетт Йоханссон в главной роли.

Фанаты Marvel при этом задаються вопросом, есть ли в конце фильма традицинноя сцена после титров.

УНИАН уже сходил на премьеру долгожданной новинки и может с уверенностю сказать: сцена после титров "Черной вдовы" есть и до нее стоит досидеть в зале кинотеатра.

В частности, вновь появляется персонаж графини Валентины Аллегры де Фонтейн в исполнении Джулии Луи-Дрейфус ("Вице-президент"), которую впервые была представлена в киновселенной Marvel весной 2021 года сериале "Сокол и Зимний солдат". Там персонаж, играющий важную роль в оригинальных комиксах, предстает в образе представителя некоего секретного агентства и вербует Джона Уокера / несостоявшегося Капитана Америка / новоиспеченного Агента США.

В сцене после титров "Черной вдовы" выяснестя, что и "сестра" Наташи Романофф - еще одна Черная вдова Елена Белова - также работает на де Фонтейн, откоторой она получает новое задание. Судя по всему, оно приведет ее прямиком в предстоящий сериал "Соколиный глаз" с Джереми Реннером и Хейли Стейнфилд, который должен выйти на Disney+ в конце 2021 года.

Ну а подробный обзор фильма "Черная вдова" вы можете прочитать по ссылке.

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Автор: Марина Григоренко