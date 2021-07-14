Американская компания, издающая комиксы, Marvel подтвердила то, что сериал "Локи" будет продлен.
Изначально такая информация появилась в сцене после титров последней серии первого сезона. При этом пока неизвестно, когда состоится премьера второго сезона. Но главную роль, как и в первом сезоне, сыграет Том Хиддлстон.
Напомним, действия первого сезона разворачиваются сразу же после кражи Тессеракта в фильме "Мстители: Финал" (2019). И тогда альтернативная версия Локи попадает в "Управление временны́ми изменениями", бюрократическую организацию, которая существует вне пространства и времени. Богу обмана предстоит ответить за свои преступления против времени и перед ним встаёт выбор: подвергнуться стиранию из реальности или помочь УВИ в борьбе со своей альтернативной версией.
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