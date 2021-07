Что нового в кино: долгожданная "Черная вдова", перезапуск "Сплетницы" и новый взгляд на Resident Evil

В это сложно поверить, но это произошло – в мировой прокат выходит супергеройский экшн "Черная вдова" со Скарлетт Йоханссон. Мы уже успели посмотреть долгожданную новинку, и готовы поделиться с вами нашими свежими впечатлениями, разумеется, без спойлеров. Также в украинский прокат выйдет украинская драма "Мы есть. Мы рядом" с Ахтемом Сеитаблаевым и еще несколько новинок. Стриминговые сервисы также подготовили кое-что свежее для своих подписчиков, включая анимационный хоррор "Resident Evil: Бесконечная Тьма" на Netflix и перезапуск "Сплетницы" на HBO Max. Подробнее читайте в обзоре УНИАН.

Что нового в кинотеатрах с 8 июля

Безусловно, главной новинкой недели, если не всего месяца и даже лета, станет супергеройский экшн "Черная вдова" / Black Widow (США, 2021) с бессменной исполнительницей этого персонажа Скарлетт Йоханссон. Картина должна была выйти в мировой прокат еще в мае 2020 года, открыв таким образом четвертую фазу киновселенной Marvel, однако пандемия спутала все планы. В итоге, новую фазу открыл сериал "Ванда/Вижен", а "Черная вдова" стала первым полнометражным фильмом в новой сюжетной арке. Ну а теперь перейдем к отзыву по итогам просмотра фильма (без спойлеров!).

По сути, главное предназначение фильма "Черная вдова" – восстановить историческую справедливость. Бывшая агент КГБ, шпионка Наташа Романофф почти целое десятилетие была одной из центральных фигур в фильмах по комиксам Marvel – персонаж в исполнении Йоханссон впервые появился на экранах в фильме "Железный человек 2" (2010), третьем фильме первой фазы киновселенной, на сегодняшний день уже насчитывающей 24 фильма и даже не планирующей закругляться. И хотя персонаж появился аж в восьми фильмах киновселенной, часто играя одну из ведущих ролей – "Вдова" никогда не была центральным персонажем. То она помогала Тони Старку, то Капитану Америка, то вместе с оригинальной шестеркой Мстителей спасала мир… Но вот сольника у Наташи не было, то ли уж это пресловутый голливудский сексизм, то ли Кевин Файги в нее почему-то не верил… Так или иначе, но из основной шестерки Мстителей только у "Черной вдовы" и "Соколиного глаза" не было отдельного проекта (последний позже таки получил свой сериал, который выйдет в конце 2021 года).

Ну а Наташа удостоилась отдельного проекта только после своей героической смерти в "Мстители: Финал" (2019). И хотя в Marvel возможно все и ничто не мешает им каким-либо образом воскресить того или иного персонажа, похоже, Скарлетт Йоханссон и правда больше не намерена возвращаться к роли.

Между тем, события сольника происходят в прошлом, а конкретнее – сразу после событий фильма "Капитан Америка: Противостояние" (2016), когда героиня вынуждена находиться в бегах. Таким образом авторы отдают дань Наташе, позволив ей разобраться с призраками прошлого, попутно знакомя зрителей с новыми персонажами, некоторые из которых уже наверняка появятся в будущих проектах.

К слову, тот факт, что события фильма происходят в 2016 году, сыграл на руку киностудии Marvel, вынужденной смещать графики премьер из-за пандемии – события фильма, за исключением сцены после титров (да, она там есть), практически никакак не пересекаются с сериалами "Ванда/Вижен", "Сокол и Зимний солдат" и "Локи", которые в итоге выпустили на экраны раньше "Черной вдовы".

Режиссером картины стала австралийка Кейт Шортланд, в активе которой это самая громкая работа, а предыдущим ее фильмом был камерный триллер "Берлинский синдром" (2016). И это не единственный случай в новейшей истории Marvel, когда режиссерское кресло доверяется женщине-режиссеру, до этого не работающей не то чтобы в супергеройском жанре, но и вообще с блокбастерами. Но если снятый режиссерским дуэтом "Анна Боден – Райан Флек" фильм "Капитан Марвел" получил противоречивые отзывы, то Кари Скогланд справилась с сериалом "Сокол и Зимний солдат" значительно лучше. Также все с нетерпением ждут, что получится у оскароносной Хлои Чжао с "Вечными".

Но вернемся к Шортланд. Так вот, она вполне достойно дебютировала в кассовом кино – ей удалось привнести драматизм в "Черную вдову", таким образом развеяв опасения многих, что зрителей ждет два часа типичного боевика, где Скарлетт Йоханссон в неприлично облегающем костюме только и делает, что дерется с недругами и взмахивает волосами. На деле же фильм получился не только классическим шпионским супергеройским зрелищем в духе "Капитан Америка: Зимний солдат" (2014), с которым его уже не раз сравнивали по стилю, но и своего рода драмой о непростых отношениях внутри семьи и попытках героини закрыть свои гештальты.

При этом фильм не был лишен определенной доли юмора, который как раз и генерирует "фиктивная" семья Наташи: "отец" Алексей Шостаков / Красный Страж в исполнении Дэвида Харбора ("Очень странные дела", "Отряд самоубийц"), "мать" Мелина Востокова / Черная вдова в исполнении Рэйчел Вайс ("Фонтан", "Милые кости", "Лобстер") и "сестра" Елена Белова / Черная вдова в исполнении Флоренс Пью ("Солнцестояние", "Маленькие женщины"). Особенно успешно с этой ролью справляется Харбор, чей карикатурный Красный страж на пару с колкой и одновременно непосредственной младшей "сестрой" Наташи Еленой отлично оттеняют весь пафос и драматизм, присущий главной героине.

Помимо "семьи" в фильме было еще парочка примечательных ролей второго плана. Так, юную Наташу довольно убедительно сыграла Эвер Андерсон – дочь актрисы Милы Йовович и режиссера Пола Андерсона, которая ну очень похожа на свою звездную мать. Также в фильме появилась Ольга Куриленко ("Хитмен", "Квант милосердия", "Семь психопатов"). Однако кого именно она сыграла, мы вам не скажем, но гарантируем – вы будете удивлены.

Сам сюжет фильма мы вам также раскрывать не будем – лучше смотрите все сами. Дадим вам лишь один намек: вы наконец узнаете, что же произошло тогда в Будапеште :)

Также отметим, что все вышеперечисленные составляющие фильма весьма грамотно сбалансированы, так, чтобы за два с лишним часа экранного времени зритель не заскучал. При этом фильм не перегружен событиями, но одновременно дает целый ряд отсылок как к предыдущим, так и будущим фильмам и сериалам.

В этом контексте стоит еще раз напомнить о сцене после титров – на этот раз она одна и в самом конце. Здесь вновь появляется персонаж графини Валентины Аллегры де Фонтейн в исполнении Джулии Луи-Дрейфус ("Вице-президент"). Она изначально должна была впервые появиться в "Черной вдове", но в итоге была немного сумбурно представлена в сериале "Сокол и Зимний солдат", который из-за пандемии вышел раньше фильма. И ее, и Елену Белову, судя по видео, мы, скорее всего, вновь увидим в предстоящем сериале "Соколиный глаз" с Джереми Реннером и Хейли Стейнфилд.

Наш вердикт: "Черная вдова" – определенно стоит того, чтобы ее посмотреть на большом экране. Тем более, что это первый полнометражный фильм Marvel в кинотеатрах почти за два года.

Да и критики в целом положительно оценили фильм. Так, на IMDb у него рейтинг 6,9 из 10 на основе 1,7 отзывов, на Rotten Tomatoes он получил 83% одобрения от критиков на основе 190 ревью, что соответствует рейтингу 7 баллов из 10, а на Metacritic средневзвешенная оценка фильма составляет 69 из 100 на основе 30 отзывов, что указывает на "преимущественно положительные отзывы".

Еще одна новинка недели – мелодрама "Мы есть. Мы рядом" / "Ми є. Ми поруч" (Украина, 2020) от мэтра украинского кинематографа Романа Балаяна. Это первый фильм режиссера после почти 12-летнего творческого перерыва, а также его первая украиноязычная лента.

Картина рассказывает о внезапной встрече хирурга и загадочной девушки, которая переворачивает их жизни и наполняет их глубокими чувствами. Они становятся смыслом друг для друга и готовы бороться за свое счастье против всего мира.

Главные роли в картине исполнили Ахтем Сеитаблаев ("Домой") и Екатерина Молчанова ("Гуцулка Ксеня", "Моя бабушка Фани Каплан").

Премьера фильма состоялась на Киевском международном кинофестивале "Молодость" в 2020 году. Лента также представляла Украину в основном Международном конкурсе Варшавского кинофестиваля 2020.

Роман Балаян – выдающийся украинский режиссер армянского происхождения, создатель знаменитых фильмов "Полеты во сне и наяву", "Бирюк" и "Райские птицы", народный артист Украины и член Национальной академии искусств Украины. В 2020 году творец получил награду "Золотой Дюк" Одесского международного кинофестиваля за вклад в киноискусство. Также за вклад в развитие украинского кинематографа Роман Балаян будет награжден "Золотой Дзыгой" в 2021 году.

Кроме того, с 8 июля в украинский прокат выходит анимационный фильм "Ая и ведьма" / Aya to majo (Япония, 2020), который расскажет историю 10-летней девочки по имени Ая, которая воспитывается в детском приюте святого Морвальда и при этом считает себя счастливым ребенком. Стоит ей только захотеть, и все ее желания немедленно осуществляются. Но беззаботной жизни приходит конец, когда девочку решает удочерить странная особа – Белла Яга. Аю привозят в загадочный дом, полный заклинаний и колдовских атрибутов, и она понимает, что попала в руки настоящей ведьмы. С помощью своего нового приятеля, болтливого кота Томаса, Ая пытается противостоять коварным выходкам злой колдуньи, и заодно начинает сама осваивать магическое искусство.

Также в украинских кинотеатрах покажут сразу два боевика родом из Австралии 2020 года выпуска – "Оккупация: Миссия "Дождь" / Occupation: Rainfall и "Четвертый" / Monsters of Man. Первый расскажет о захваченном инопланетяне Сиднее и группе выживших местных, дающих отпор захватчикам, а второй – о несанкционированных испытаниях ЦРУ в джунглях Камбоджи боевых роботов с искусственным интеллектом, которые вышли из-под контроля.

Ну а меломанов ждут специальные показы документального фильма "System of a down: Сила правди" / Truth to power (США, 2020), который с одной стороны расскажет историю культовой армяно-​американской рок-группы, с другой стороны – сосредоточится на персоне ее фронтмена Сержа Танкяна. Благодаря ему System of A Down стали первыми, кто публично заговорили о геноциде армянского народа. Его критика американского правительства привела к бану музыкальных видео группы на ряде телеканалов. Позже он собрал System of a Down для концерта в Ереване в 2015 году, где говорил все, что думает о власти в Армении. Вскоре он стал одним из лидеров Бархатной революции.

Что нового онлайн с 8 июля

Если последние пару недель были довольно скупыми на сериальные новинки от стриминговых сервисов, то на этой неделе глаза просто разбегаются, что бы посмотреть. Так, 8 июля HBO Max выйдет первый эпизод продолжения мегапопулярного в нулевых одноименного сериала – "Сплетница" / Gossip Girl (США, 2021). Впрочем, герои оригинального сериала в исполнении Блейк Лайвли, Лейтон Мистер, Эда Вествика и других, к большому сожалению фанатов сериала в новом проекте не вернутся – здесь будут совершенно новые персонажи, роли которых исполнили молодые начинающие актеры. Единственная связь с оригинальным сериалом – Сплетницу снова озвучит Кристен Белл ("Вероника Марс", "В лучшем мире").

События сериала развернутся спустя девять лет после финала шестого сезона. Прошло много времени с закрытия оригинального вебсайта, и теперь новое поколение подростков из нью-йоркской частной школы сталкивается с новыми способами наблюдения от Сплетницы. 10-серийное продолжение покажет насколько изменилось влияние социальных сетей и сам Нью-Йорк за прошедшие годы.

Обычно фанаты культовых проектов прошлых лет с подозрением относятся к перезапускам, и часто это вполне оправдано. Собственно, и новая "Сплетница" уже получила свою порцию хейта. С другой стороны, над проектом работала та же команда, что и над оригиналом. А потому, возможно, проекту и стоит дать шанс.

Кроме того, 11 июля HBO Max запустит мини-сериал "Белый лотос" / The White Lotus (США, 2021). Проект в жанре сатирическая комедия расскажет о взаимоотношениях обслуживающего персонала и гостей дорогого тропического курорта "Белый Лотос". Главные роли в сериале исполнили Конни Бриттон ("Американская история ужасов: Дом-убийца", "Нэшвилл", "Девушка, подающая надежды", "Скандал"), Дженнифер Кулидж (легендарная "Мама Стифлера" из "Американского пирога", сериал "Две девицы на мели"), Александра Даддарио ("Почему женщины убивают", "Американская история ужасов: Отель") и другие.

В то же время на Netflix 9 июля наконец выйдут 10 эпизодов анимационного сериала "Обитель зла: Бесконечная Тьма" / Resident Evil: Infinite Darkness (США, 2021), снятый по одноименной серии культовых компьютерных зомби-игр компании Capcom.

Да, мы все помним кинофраншизу "Обитель зла" с Милой Йовович, были еще отдельные мультфильмы. Но Infinite Darkness – это первая попытка перенести проект в сериальный формат (также Netflix работает над еще одним сериалом серии, уже с живыми актерами).

На этот раз главными героями станут федеральный агент Леон Кеннеди и сотрудница правозащитной организации TerraSave Клэр Редфилд, а действия развернутся в 2006 году. Первый – расследует инцидент с несанкционированным доступом к файлам Белого дома, а вторая параллельно узнает, что грядет новая вспышка вируса, который превратит людей в зомби. Теперь героям придется объединиться, чтобы спасти мир.

Также 9 июля на Netflix выйдет второй сезон техно-триллер "Биохакеры" / Biohackers (Германия, 2020-), первый сезон которого получил довольно неплохие отзывы. Сериал хвалили за сюжет и динамику, однако критиковали за то, что модная нынче тема биохакинга скорее идет как фон для основных событий, а не раскрывается в полной мере.

Напомним, в первом сезоне речь идет о молодой талантливой студентке Эмме с медфакультета Университета Фрайбурга, которая изо всех сил пытается привлечь внимание известного профессора Тани Лоренц. Однако на самом деле девушка преследует совершенно другую цель – отомстить за смерть своей семьи. Первый сезон завершился довольно неожиданно, и сразу с заделом на новый сезон – похищением студентки и профессора, от которых злоумышленники, вероятно, захотят получить какую-то революционную научную разработку.

Во втором сезоне, судя по трейлеру, Миа (настоящее имя Эммы) возвращается к жизни спустя несколько месяцев после событий предыдущего сезона, но оказывается, что она ничего не помнит за определенный отрезок времени. Теперь ей предстоит во всем разобраться при помощи своих друзей, которых она тоже не помнит.

Еще одна новинка недели от Netflix – фильм ужасов/слэшер "Улица страха 2" / Fear Street Part Two: 1978 (США, 2021), являющийся часть одноименно трилогии. Первая часть вышла буквально неделю назад и получила положительные отзывы критиков, которые хвалили ее за сюжет, картинку и музыкальное сопровождение. Мы тоже ее посмотрели – на фоне затянувшегося кризиса жанра хоррор, вышло действительно весьма достойно.

Поскольку все части связаны единым сюжетом, перед просмотром второй обязательно стоит посмотреть первую. В ней события разворачивались в 1994 году – небольшой городок Шейдисайд накрыла волна жестоких убийств, и, как оказалось, это уже не впервые, а за всем стоит злая ведьма. Во второй части повествование будет вращаться вокруг одного из предыдущих инцидентов – массовой резни в подростковом лагере в 1978 году. Параллельно в 1994-м выжившие школьники попытаются разобраться в ситуации с помощью женщины, избежавшей смерти в 1978-м. Третья часть с 1666 году в тайтле выйдет через неделю.

Также 7 июля вышел уже пятый эпизод мини-сериала "Локи"/ Loki (США, 2021) об одном из самых популярных персонажей киновселенной Marvel, и таким образом шестисерийный мини-сериал постепенно подходит к развязке. По итогам пяти эпизодов сериал продолжает удерживать высокие рейтинги – на IMDb у него средняя оценка 8,9 из 10, а на Rotten Tomatoes – 92% одобрения от критиков и 87% от аудитории.

Четвертый эпизод Локи преподнес фанатам немало сюрпризов – от увлечения главного героя своей женской версией Сильвией до уничтожения одного из ключевых персонажей. Попутно герои узнают, что "Управление временными изменениями" является совсем не тем, чем кажется. Более того, в сцене после титров Локи попадает в некое место, где он встречается с множеством других версий себя. Именно здесь будут развиваться основные события пятого эпизода.

***

Также вы можете посмотреть фильмы и сериалы, вышедшие в предыдущие недели.

Марина Григоренко

