Следующая работа Лины Хиди - экшн-комедия "Пороховой коктейль" - с 15 июля появится в украинских кинотеатрах.

У звезды культового шоу "Игра престолов" Лины Хиди совсем скоро выходит новый проект - с 15 июля в украинских кинотеатрах можно будет увидеть экшн-комедию "Пороховой коктейль", где Хиди сыграла элитного киллера Скарлетт, которая возвращается в "большую игру" ради помощи своей дочери.

По такому поводу мы вместе с "Вольга Украина" решили вспомнить лучшие роли харизматичной актрисы, которая с легкостью добавляет шарма каждому из своих проектов.

Родившись на Бермудах в семье британского полицейского офицера, Лине Хиди было семь, когда семья вернулась в Англию, где будущая звезда начала заниматься балетом. В 17 лет после участия в спектакле в Королевском национальном театре, юное дарование была замечена кастинг-агентами, которые пригласили ее на пробы в картину Стивена Джилленхола (да-да, отца актеров Джейка и Мэгги Джилленхол) "У воды". Так и состоялся дебют Хиди в большом кино в 1992 году. К учебе и балету она не вернулась, влюбившись раз и навсегда в кинопроизводство.

"Я никогда не мечтала быть актрисой, все детство болела исключительно балетом. Думала, что если ничего с ним не получится, то стану стилистом-парикмахером, в 16 лет даже стала выписывать журналы и присматриваться к курсам. Но я оказалась в нужное время в нужном месте, вытащила свой счастливый билет. Стивен Джилленхол - не просто отличный рассказчик и режиссер, но и невероятно благородный человек. На съемках "У воды" я влюбилась в кино и поняла, что это именно то, что я так искала", - делилась актриса в интервью в 2006 году.

После успеха этой драмы Хиди стала получать все больше предложений о съемках, в основном в британских костюмных постановках, одним из самых ярких примеров стала "оскароносная" драма "На исходе дня" с Энтони Хопкинсом и Эммой Томпсон. И критики, и зрители проявляли расположение к молодой актрисе, поэтому главные женские роли не заставили себя ждать. В 1994 году на экраны выходит экранизация Редьярда Киплинга "Книга джунглей" от Стивена Соммерса, который в будущем снимет трилогию "Мумия". Лина Хиди сыграла роль Кэтрин Брайдон, подругу детства Маугли и его романтический интерес.

В 90-х актриса продолжала активно сниматься в кино и на телевидении, которое предлагало ей более оригинальные роли, чем очередная "инженю из прошлого". Пожалуй, самой яркой ролью той эпохи стала экранизация Александра Пушкина "Онегин" с Рейфом Файнсом и Лив Тайлер, в которой актриса сыграла роль Ольги.

Изменить имидж "британской розы", которая постоянно снимается в экранизациях классики, помог американский триллер "Сплетня" вышедший в 2000 году и стал поворотным моментом в жизни актрисы. "Сплетня", вышедшая на волне молодежных триллеров той эпохи, выделялся своим более серьезным сюжетом и лучшей критикой со стороны прессы. Кроме Хиди в фильме также снялись Джеймс Марсден, Кейт Хадсон, Джошуа Джексон и Норман Ридус.

После этого фильма Лина Хиди все чаще снимается в американском кино. В середине нулевых ее приглашают сразу в несколько высокобюджетных постановок: актрисе достается одна из ролей в "Братьях Гримм" Терри Гиллиама с Мэттом Деймоном и Хитом Леджером, а после - роль королевы Горго, жены Леонида в эпическом кинокомиксе "300 спартанцев" Зака Снайдера.

Свой бунтарский имидж Хиди подкрепила и весьма необычным ромкомом - "Представь нас вместе", в котором играет вместе с Пайпер Перабо. Если сейчас истории о гомосексуальной любви и симпатии постепенно становятся привычными для массового зрителя, то 16 лет назад это было новинкой и чем-то абсолютно свежим.

Успех этих проектов и новая узнаваемость актрисы привлекла внимание боссов телеканала "Fox", которые искали главную актрису для амбициозного шоу Терминатор: Хроники Сары Коннор". Помогло и весьма уловимое сходство Хиди с Линдой Хэмилтон. Всего был выпущен в эфир 31 эпизод сериала, чья производственная стоимость была слишком высокой для текущих рейтингов. Несмотря на это, шоу получило высокие оценки критиков и собственную фан-базу. Пресса не раз отмечала, что "Терминатор: Хроники Сары Коннор" - это лучший проект среди всех ответвлений от оригинальных двух фильмов Джеймса Кэмерона.

В 2011 году HBO выпускает культовое шоу "Игра престолов", в котором Лине Хиди досталась роль Серсеи Ланнистер - совершенно отрицательного и трагического персонажа, от которой при этом невозможно было оторвать глаз. "Игра престолов" с ее невероятной популярностью по всему миру вывела в стратосферу популярности абсолютно весь актерский состав: и молодежь, и ветеранов. За роль Серсеи актриса получила множество премий и номинаций, включая пять номинаций на премию "Эмми".

Но несмотря на свою занятость в шоу, Хиди продолжала сниматься в других проектах. Особенно индустрия выделяла две ее роли в качественных жанровых фильмах, в первую очередь в фантастике "Судья Дредд", где актриса воплотила образ безжалостной "Ма-Ми".

Также вместе с Итаном Хоуком, партнером по самому первому фильму актрисы "У воды", Хиди сыграла в первой части будущей франшизы "Судная ночь". Точнее сначала франшизы не предусматривалась, но серьезный коммерческий успех первой части сделал это неизбежным. Лина Хиди здесь уже была ни злодейкой, ни жестокой предводительницей банды, а осторожной испуганной домохозяйкой, уже в который раз доказав свой широкий актерский диапазон.

Кроме того, актриса вернулась к роли королевы Горго в продолжении "300 спартанцев", а также сыграла в комедийной интерпретации классики "Гордость, предубеждение и зомби". В 2019 году Хиди стала частью актерского ансамбля комедии "Борьба с моей семьей" с Флоренс Пью и Двейном Джонсон, еще раз подтвердив свой незаурядный комедийный талант. И вот сейчас актриса возвращается в большое кино вместе с экшн-комедией "Пороховой коктейль", в которой сыграла киллера со стажем Скарлетт, которая 15 лет назад была вынуждена оставить свою дочь-подростка Сэм (Карен Гиллан) под опекой связочного Нейтана (Пол Джаматти). И вот теперь, когда Сэм пошла по стопам своей матери и попала в серьезные неприятности, Скарлетт готова снова выйти из тени на защиту своего "львенка". Уж что-что, а роли матерей разной степени сложности характера Лине Хиди не привыкать играть на большом и малых экранах.

Экшн-комедия "Пороховой коктейль" с 15 июля появится в украинских кинотеатрах.

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Автор: Марина Григоренко