Долгожданные "Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия" и "Морбиус": что в кино с 9 июня

На этой неделе у фанатов фильмов по комиксам Marvel будет настоящий праздник, ведь их ждет сразу две "отложенные" премьеры – "Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия" и "Морбиус". Онлайн киноманов ждет также несколько интересных новинок – "Прорваться в НБА" с Адамом Сэндлером, хит от студии А24 "Всё везде и сразу" и документалка о Джей Ло. Подробнее в обзоре УНИАН.

УНИАН подготовил традиционную подборку новинок в кинотеатрах Украины и онлайн.

Какие фильмы показывают в кинотеатрах Украины с 9 июня

На этой неделе украинских киноманов ждут сразу две громкие премьеры, которые точно порадуют фанатов фильмов по комиксам Marvel. Также можно посмотреть фильмы, которые вышли в прокат в минувшие недели.

Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия / Doctor Strange in the Multiverse of Madness (США, 2022)

28-я по счету картина в рамках киновселенной Marvel, снятая под патронатом Walt Disney Pictures, наконец полноценно раскроет концепцию мультивселенной, к которой плавно подводили зрителей на протяжении нескольких лет, особенно после старта четвертой фазы КВM. Череда действий Стрэнджа привела к тому, что грани между мирами стали все тоньше, и это грозит ужасными последствиями.

Основными действующими персонажами станут сам Доктор Стивен Стрэндж (Бенедикт Камбербэтч), до этого в последний раз появлявшийся в фильме "Человек-паук: нет пути домой", и Ванда Максимофф, которая, пытаясь оправиться от смерти любимого, в прошлогоднем сериале "Ванда/Вижн" постепенно трансформировалась в Алую Ведьму.

Кроме того, в фильме появятся несколько персонажей, известных по предыдущим фильмам с участием Стрэнджа: его друг Вонг (Бенедикт Вонг), его враг Карл Мордо (Чиветел Эджиофор) и его бывшая Кристина Палмер (Рэйчел Макадамс). Будет здесь и совершенно новый персонаж – супергероиня Америка Чавес (Сочил Гомес). Также в фильме будет довольно много камео, которые точно порадуют фанатов фильмов Marvel, но пусть они останутся для вас сюрпризом.

В мировой прокат фильм вышел в начале мая 2022 года и уже собрал более 900 миллионов долларов в прокате, став на данный момент самым кассовым фильмом года (впрочем, у "Топ Гана" есть все шансы его подвинуть).

Зрители и критики неплохо приняли фильм, хотя и без восторга, тем не менее, однозначно рекомендовав его к просмотру. Так, на IMDb у фильма оценка 7,3 балла из 10, на Rotten Tomatoes – 74% одобрения от критиков и 86% от зрителей, а на Metacritic – 60 баллов от киноэкспертов и 6,2 от широкой аудитории, что соответствует характеристике "смешанные или средние отзывы".

Ах да, в фильме две сцены после титров, которые желательно дождаться. Длится фильм сравнительно недолго как для Marvel – 2 часа 6 минут.

Также стоит учесть, что в украинских кинотеатрах фильм будут показывать на английском языке с украинскими субтитрами.

Морбиус / Morbius (США, 2022)

"Морбиус" – еще один фильм по комиксам Marvel, правда, на этот раз из медиафраншизы "Вселенная Человека-паука от Sony" – также добрался до украинских кинотеатров с запозданием. Здесь в центре сюжета – новый персонаж доктор Майкл Морбиус, который, стремясь найти лекарство от редкой болезни крови, приобретает способности вампира.

Главную роль в фильме исполняет Джаред Лето. Также в "Морбиусе" задействованы Мэтт Смит, Джаред Харрис, Тайриз Гибсон и Майкл Китон.

Выйдя в марте 2022 года, "Морбиус" провалился в прокате, на данный момент собрав лишь чуть больше 160 миллионов долларов при бюджете около 80 миллионов долларов. Также фильм был разгромлен критиками и гораздо теплее принят зрителями. Так, на IMDb у него оценка 5,2 балла из 10, на Rotten Tomatoes – 17% одобрения от критиков и 71% от зрителей, а на Metacritic – 35 баллов от киноэкспертов ("в целом негативные отзывы") и 6,8 баллов от широкой аудитории ("в целом положительные отзывы"). Так что, вполне возможно, если выключить "режим зануды" – фильм вовсе не обязательно сбрасывать со счетов.

Фильм длится 1 час 44 минуты, в конце есть две сцены после титров.

Кроме того, на этой неделе в украинский прокат выйдет анимационный фильм для детей "Золушка и тайна волшебного камня" / Ella and the Little Sorcerer (США, 2021).

Что посмотреть онлайн на выходных

Онлайн на этой неделе выйдет также несколько интересных новинок.

Все везде и сразу / Everything Everywhere All at Once (Apple TV / Amazon Prime, премьера 7 июня 2022 года)

Научно-фантастическая черная комедия "Все везде и сразу" вышла в прокат в конце марта 2022 года, и сумела не только заручиться положительными отзывами критиков (рейтинг свежести фильма на Rotten Tomatoes составляет 97%), но и имела отличные показатели по кассовым сборам как для независимого кино – более 78 миллионов доходов при бюджете 25 миллионов долларов. Теперь же фильм поборется за зрителя на стриминговых сервисах, включая Apple TV и Amazon Prime.

В центре сюжета фильма – женщина по имени Эвелин Вонг (ее играет звезда лент "Шан-Чи и легенда десяти колец", "Безумно богатые азиаты", "Мемуары гейши", "Крадущийся тигр, затаившийся дракон" Мишель Йео), которая однажды узнает о том, что она может видеть версии себя из параллельных вселенных и перемещаться между ними. Теперь она должна спасти их все от уничтожения.

Сценаристами и режиссерами фильма стали Дэниел Шайнерт и Дэниел Кван, работающие под псевдонимом "Дэниэлы", которые прославились в 2016 году благодаря фильму "Человек-швейцарский нож" с Дэниелом Рэдклиффом и Полом Дано. Новую работу "Дэниэлов" выпутила студия А24 в сотрудничестве с продюсерами братьями Джо и Энтони Руссо, которые сняли четыре картины Marvel Cinematic Universe, включая финальные части "Мстителей".

Прорваться в НБА / Hustle (Netflix, премьера 8 июня 2022 года)

Спортивная драма "Прорваться в НБА" – один из тех редких случаев, когда "король нелепых комедий" Адам Сэндлер отлично играет в серьезных фильмах, удивляя хейтеров и снобов.

Картина рассказывает о бывшем баскетбольном скауте, который пытается возродить свою карьеру, наняв игрока с противоречивым прошлым из-за границы для игры в НБА.

Помимо Сэндлера в фильме сыграли Куин Латифа, Бэн Фостер, Роберт Дюваль и другие.

В ограниченный прокат фильм вышел 3 июня и уже успел получить положительные отзывы критиков. Так, на Rotten Tomatoes у него по 92% одобрения как от критиков, так и от зрителей, а на Metacritic кинообозреватели оценили фильм в 68 баллов из 100, что соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

Дженнифер Лопес: Halftime / Jennifer Lopez: Halftime (Netflix, премьера 8 июня 2022 года)

Эта документальная лента рассказывает о карьере одной из самых успешных поп-звезд современности Дженнифер Лопес, сосредоточившись на ее выступлении на Super Bowl LIV Halftime Show летом 2020 года.

Деревья мира / Trees of Peace (Netflix, премьера 10 июня 2022 года)

Драма "Деревья мира", основанная на реальных событиях, рассказывает историю четырех женщин разного происхождения и вероисповедания, которые вынуждены объединиться ради своего спасения во время геноцида народности тутси в Руанде в 1994 году.

Фильм дебютировал еще в прошлом году на различных фестивалях, где он был отмечен множеством наград и номинаций. На IMDb у него весьма высокий рейтинг 8,7 баллов из 10.

Как работают кинотеатры в условиях военного времени

С возвращением больших премьер украинские кинотеатры начали постепенно увеличивать количество сеансов в день. При этом сеансы привязаны к комендантскому часу и работе общественного транспорта – самые ранние сеансы начинаются в 10:00, а самые поздние – в 19:00.

В то же время, кинотеатры в условиях военного положения работают с определенными особенностями. Так, если начинается воздушная тревога, то показ фильма останавливается, а зрителей просят покинуть зал и отправиться в ближайшее бомбоубежище. Чаще всего, если тревога менее получаса, то показ фильма продолжают с того места, на котором остановились, если дольше – возвращают деньги или предлагают обменять билет на другой сеанс.

Марина Григоренко