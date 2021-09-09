За комедиями с Адамом Сэндлером закрепился своеобразный ареол дурного вкуса, однако это далеко не все, на что он способен.

9 сентября 2021 года американскому комику, актеру, сценаристу, продюссеру и музыканту Адаму Сэндлеру исполняется 55 лет.

Не секрет, что за комедиями с Адамом Сэндлером, которые он штампует с завидным упорством, закрепился своеобразный ареол дурного вкуса. Фильмы в духе "Такие разные близнецы", "Не шутите с Зоханом", "Чак и Ларри: Пожарная свадьба" или "Одноклассники" традиционно напичканы штампованными шутками, часто совершенно нетолерантными и за гранью всяконо приличия, как у стэндап-комиков в дешевых забегаловках. Уже практически по умолчания Сэндлер попадает в номинацию на антипремию "Золотая малина" (и нередко "выигрывает") с каждым своим новым фильмом, а авторитетные критики авансом готовятся разнести новинку в пух и прах. Тем не менее, возможно, иногда к Сэндлеру относятся с предубеждением, а на самом деле в его биографии есть и достойные работы?

"Неограненные драгоценности" / Uncut Gems (2019)

Хотя Сэндлер, начинавший свою карьеру как стэндап-комик, даже поработав несколько лет на культовом шоу Saturday Night Live, в первую очередь ассоциируется с комедийным жанром, одним из его лучших фильмов является вовсе не комедия. Криминальный триллер с элементами трагикомедии "Неограненные драгоценности" рассказывает о владельце небольшого ювелирного магазина в Нью-Йорке Говарде Ратнере, являющемся большим фанатом НБА. Мужчина регулярно делает рисковые ставки на игры, поэтому он постоянно в долгах. Очередная авантюра приводит его к трагическим последствиям.

Фильм братьев Сафди получил восторженные отзывы критиков, а его средняя оценка на сайте Metacritic составила 90 баллов из 100, что соответствует характеристике "всеобщее признание". Картина получила множество престижных наград и номинаций, а также была отмечена Национальным cоветом кинокритиков США как один из 10-ти лучших фильмов 2019 года. Также она стала самым кассовым фильмом кинокомпании A24 заработав 50 млн долл. Тем не менее, хотя критики высоко оценили драматическую роль Сэндлера и даже пророчили ему "Оскара", в итоге он даже не попал в номинацию на главную кинопремию. Зато его вновь номинировали на "Золотую малину". Тот случай, когда оценивалась вовсе не игра, а имидж актера.

"Истории семьи Майровиц" / The Meyerowitz Stories (2017)

Американская трагикомедия "Истории семьи Майровиц" от режиссера Ноа Баумбаха рассказывает о непростых отношениях в семье пожилого скульптора Гарольда Майровица (Дастин Хоффман). Когда-то он был весьма известен, а сейчас только и занимается тем, что "пилит" своих детей по поводу и без. Адаму Сэндлеру досталась роль старшего сына – непутевого поэта-песенника Дэнни, в противовес которому выступает его сводный брат – успешный счетовод Мэттью (Бен Стиллер). Вскоре Гарольда приглашают презентовать выставку его работ в нью-йоркском Музее современного искусства, и пока дети помогают с ее подготовкой, мужчина вспоминает истории из своей жизни.

Фильм участвовал в основной конкурсной программе 70-го Каннского международного кинофестиваля в 2017 году в соревновании за Золотую пальмовую ветвь. Зрители встретили картину овациями, а критики – восторженными отзывами. На сайте Metacritic рейтинг фильма составляет 79 из 100, что соответсвует оценке "в целом положительные отзывы".

"Певец на свадьбе" / The Wedding Singer (1998)

Одна из лучших комедий в карьере Сэндлера, в которой он еще и демонстрирует свои вокальные данные, рассказывает о солисте свадебного оркестра Робби, который на одном из торжественных мероприятий знакомится с официанткой Джулией. Между парочкой сразу же проскакивает искорка, однако есть одна проблемка: они оба уже готовятся к собственным свадьбам. Фильм, щедро приправленный романтическим юмором и отборным саундтреком, положил начало сотрудничеству Сэндлера с режиссером Фрэнком Корачи и актрисой Дрю Бэрримор.

"Билли Мэдисон" / Billy Madison (1995)

Адам Сэндлер является не только актером и продюссером, но и сценаристом. Дебютировал он на этом поприще в 1995 году. Картина рассказывает о наследнике невероятно богатого владельца сети отелей Билли Мэдисоне, который совершенно не соответствует высоким запросам своего отца. Великовозрастный балбес проводит круглые сутки, разглядывая непристойные журналы, поглощая пиво и устраивая идиотские розыгрыши. Но однажды отец решает передать свою компанию другому человеку. Билли это совершенно не устраивает и он просит у отца права на компанию. Однако для получения законного "наследства" Билли необходимо заново пройти всю школу всего за два месяца.

Фильм стал настоящим прорывом в карьере Сэндлера, открыв ему дорогу в "большое кино". После этого он в течение нескольких лет едва ли не каждый год снимался в фильмах по своим же сценариям, позже начав их еще и продюссировать. Однако, увы, количество совершенно не переходило в качество, ибо то, что сработало один раз, повторно выглядело уже не таким смешным.

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Автор: Марина Григоренко