Меню на Святую вечерю 2020: 12 постных блюд на Святой ужин, рецепты

Блюда в Сочельник должны быть постными, поскольку праздник приходится на последний день Филипповского поста.

Меню на Святую вечерю 6 января – канун православного Рождества Христова – традиционно состоит из 12 постных блюд, в частности хлеба, кутьи, вареников и др. Впрочем, эксперты советуют экспериментировать с ингредиентами, если это позволяет финансовое положение.

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Наши предки тщательно организовывали меню на Святую вечерю, поскольку ночью накануне Рождества, по славянским поверьям, приходили духи умерших родственников. А их присутствие надо было чем-то задобрить.

Блюда на Святую вечерю должны быть постными, поскольку праздник приходится на последний день Филипповского поста. К постным блюдам на Сочельник обязательно входит кутья, которой делятся члены семьи в знак мира и единства, хлеб, узвар, борщ, рыба, грибы, вареники. Полностью исключено употребление алкоголя.

12 постных блюд на Сочельник

Бедная кутья

Обязательным на Сочельник и Рождество для христиан является кутья рецепта закарпатского блюда на Святую вечерю.

Для ее приготовления вам нужен один стакан пшеницы, 300 г сухофруктов, 150 г грецких орехов, 100 г мака, 3 столовые ложки меда, столько же сахара, соль по вкусу.

Пшеницу и мак промойте и залейте на ночь водой. Затем варите пшеницу до готовности не менее 30 минут. С мака слейте воду и перетрите в ступке до появления макового молочка.

Добавьте к маку мед с сахаром, перемешайте. Подсушите на сковородке грецкие орехи, поломайте их на небольшие кусочки и залейте на 5 минут кипятком. Потом слейте воду. Перемешайте ингредиенты.

Узвар

На Сочельник обязательным напитком является узвар, поскольку алкоголь в этот день под запретом. Кроме того, узвар очень полезен.

Для его приготовления возьмите 500 г сухофруктов и 150 г сахара. Сухофрукты нужно промыть, затем залить водой и довести до кипения. Добавить сахар и готовить на маленьком огне.

Вареники с картофелем

На Святой вечер хозяйки традиционно готовят вареники – с картошкой, капустой или фасоль.

Для вареников с картошкой вам нужно взять 500 г картофеля, 250-270 г муки, 2 яйца, 100 мл молока, 2 луковицы, 50 мл растительного масла и 50 г сливочного масла, 2 столовые ложки сахара, соль.

Картофель нужно очистить и приготовить. Смешать муку с яйцами, молоком и двумя ложками масла, добавить соль. Вымесить тесно, накрыть его и оставить на 30 минут.

Лук очистить и мелко нарезать. Половину лука обжарить в масле. Картофель размять в пюре со сливочным маслом, добавить обжаренный лук, посолить, поперчить и перемешать.

Из теста сделать тонкий пласт. Вырезать из него кружочки диаметром примерно 7 см. Разложить в кружочки начинку, сложить их и влажными руками защипать края.

Затем выложить вареники в кипящую подсоленную воду, и, когда они всплывут, варить еще 3 минуты.

Постный борщ

Какое же меню на Свят вечер без украинского борща? Впрочем, 6 января его надо подать постным. То есть, исключить из ингредиентов мясо, сало, а также жирную сметану.

Для постного борща вам понадобится 2 помидора, 2 свеклы, одна морковь, лук, два картофеля, пол кочана капусты, 2 зубчика чеснока и один лавровый лист, 2 столовые ложки масла, одна столовая ложка соли и сахар, уксус по вкусу.

Чистим овощи и нарезаем их тонкой соломкой. Помидоры – кубиками. Чеснок давим ножом. В подсоленный кипяток кладем картофель и капусту – ставим на небольшой огонь.

Лук и морковь жарим в масле 5 минут, после добавляем половину свеклы, сахар и уксус. Тушим все 10 минут. Еще половину свеклы оставляем в уксусе и даем настояться.

Тушеные овощи добавляем к сковородке и доводим до кипения уже на большем огне.

Рыба

К святвечерним блюдам всегда входит рыба. Сегодня предлагаем рецепт жареных карасей. Возьмите 300 г карася, муки, масла и соли по вкусу. Подготовленную рыбу нарезаете на пропорциональные кусочки и посыпаете солью.

Обжаривайте рыбу на разогретой сковородке до золотистой корочки.

Грибное жаркое

Овощи – наиболее актуальные для 6 января, поэтому и составляют основную долю постных блюд на Святвечер, которые символизируют 12 блюд.

Для грибной печеные возьмите 300 г картофеля, 50 г болгарского перца, 70 г грибов, 30 г соленых огурцов, 10 г зелени, 30 лука, 150 мл овощного бульона, соль.

Овощи почистите, помойте и нарежьте кубиками. Обжаривайте картофель, лук, постепенно добавляя другие овощи. Залейте овощным бульоном и оставьте на 10-15 минут. Доведите до кипения, добавляя чеснок, зелень и по вкусу специи.

Запеченные в меду яблоки

Среди тех блюд, которые должны быть на Святой вечере, есть также сладости и хлеб или выпечка.

Для этого блюда возьмите 7 яблок, 190 г изюма, 7 ложек меда, 14 орехов, 7 ложек корицы с сахаром, коньяк.

Удалите сердцевину яблок, оставьте изюм на 30 минут в коньяке. Внутрь яблок положите по ложке меда, изюма и по два ореха. Сверху посыпьте сахаром, смешанным с корицей.

В форму налейте воды на 1 см, выложите яблоки и запекайте 30 минут при 200 градусах.