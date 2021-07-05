Центральные пролёты моста подняты над уровнем реки на 26 метров.

В Киеве очевидцы сняли на видео подростка, который катался на самокате по Пешеходному мосту.

Видео опубликовал Киев Оперативный в Facebook.

На ролике видно, что молодой человек едет на самокате прямо по балке на вершине Пешеходного моста. Другой парень снимает его действия на видео.

Как известно, мост состоит из трёх центральных пролётов висячего типа и береговых участков балочной конструкции. Центральные пролёты подняты над уровнем реки на 26 метров.

"И стоит снятый видос такого риска?" - говорится в сообщении.

Внимание! Видео содержит ненормативную лексику!

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Автор: Людмила Жерновская