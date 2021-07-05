Причины нападения неизвестны.

В Соломенском районе Киева мужчина бросался с ножом на прохожих. Патрульный повалил его на землю с помощью палки.

Видео опубликовано на странице Киев Оперативный в Facebook.

Инцидент произошёл на улице Ушинского. Момент задержания сняли на камеру пассажиры автомобиля, который пытался выехать с места происшествия.

Мужчину окружили несколько полицейских, однако он угрожал им ножом.

Читайте такжеВ Киеве на мосту копы спасли сразу двух самоубийц (видео)Один из патрульных взял где-то длинную палку и начал бить нападавшего по ногам.

Когда мужчина упал, его скрутили и выбили из его рук нож.

Отмечается, что во время задержания никто не пострадал.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Людмила Жерновская