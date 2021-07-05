В Соломенском районе Киева мужчина бросался с ножом на прохожих. Патрульный повалил его на землю с помощью палки.
Видео опубликовано на странице Киев Оперативный в Facebook.
Инцидент произошёл на улице Ушинского. Момент задержания сняли на камеру пассажиры автомобиля, который пытался выехать с места происшествия.
Мужчину окружили несколько полицейских, однако он угрожал им ножом.
Читайте такжеВ Киеве на мосту копы спасли сразу двух самоубийц (видео)Один из патрульных взял где-то длинную палку и начал бить нападавшего по ногам.
Когда мужчина упал, его скрутили и выбили из его рук нож.
Отмечается, что во время задержания никто не пострадал.
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