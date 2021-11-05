Задерживается общественный транспорт на левом берегу.

В украинской столице произошел сбой в работе общественного транспорта на левом берегу из-за скопления автотранспорта.

Об этом сообщает "Киевпастранс".

Задерживается движение автобусов № 21, 73, 100, 101, 114 и троллейбусов №29, 30, 31, 47, 50, 50к.

Также задерживается движение автобусов № 21, 73, 100, 101, 114 и троллейбусов №29, 30, 31, 47, 50, 50к по проспекту Маяковского - бульвару Перова - проспекту Шухевича из-за скопления автотранспорта. На место вызвана полиция.

Читайте такжеВ Украине за сутки коронавирусом заболели более 26 тысяч человек, умерли 696 пациентовВведено оперативное положение №4 - движение транспорта без соблюдения расписания.

Как сообщал УНИАН, с понедельника, 1 ноября, Киев перешел в "красную" зону карантина. Для проезда в общественном транспорте в украинской столице теперь нужен отрицательный результат ПЦР-теста или сертификат о вакцинации от COVID-19.

В сети появилось видео, как в Киеве полицейские проверяют документы, разрешающие пассажирам проезд в общественном транспорте.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Лариса Бекета