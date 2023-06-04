На сегодняшнее утро в столице проверено около 1,1 тыс. укрытий, из них готовы к использованию лишь 597.

Половина из проверенных специальной комиссией укрытий Киева не рабочие - не готовы к использованию или их не смогли открыть.

Об этом сообщил министр стратегической промышленности Украины Александр Камышин в Telegram, обнародовав подробную статистику по результатам проверки по состоянию на утро 4 июня.

"Заслушал результаты работы комиссии по ревизии укрытий Киева за 1-й день работы. По состоянию на 8 утра сегодня проверено 1078 объектов. Из них половина не рабочих - не готовы к использованию или комиссия не смогла открыть", - отметил он.

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Он заметил, что с недоверием воспринял то, что половина бомбоубежищ были открыты и признаны готовыми.

"Когда мы вчера выборочно проверяли с нашим мэром укрытие в Оболонском районе, то абсолютное большинство укрытий были закрытыми. А когда мы их таки открывали, то они оказывались непригодными для использования. Но команда объяснила высокий процент открытых и готовых за первый день тем, что большинство проверенных укрытий за первый день были в школах, детсадах и больницах. А там ситуация немного лучше, чем в целом по городу", - пояснил Камышин.

Согласно обнародованным данным результатов проверки, из 1078 укрытий готовы к использованию 597 (или 55%), не готовы 359 укрытий (или 33%), 122 объекта (или 11%) – не смогли открыть.

Скандал с бомбоубежищами - что происходит

Как известно, после 1 июня, когда в Киеве произошла трагедия возле укрытия - в Деснянском районе погибли три человека (две женщины и ребенок), которые во время ракетного обстрела не смогли скрыться из-за закрытых дверей бомбоубежища. Президент Владимир Зеленский поручил министру по вопросам стратегических отраслей промышленности Александру Кимышину провести полную ревизию защитных сооружений в Киеве, а министру внутренних дел Игорю Клименко - по всему государству.

Комиссию по проверке укрытий столицы возглавил первый заместитель начальника КМВА, генерал-майор Владимир Кидонь.

В то же время Камышин сообщил, что помимо работы комиссии, лично с мэром Киева Виталием Кличко будут проверять также выборочные укрытия. Планируется в один день наведать укрытие одного района города, таким образом, за 10 дней проверить ситуацию во всех 10 районах.

По информации директора департамента муниципальной безопасности КГГА Романа Ткачука, имеющиеся работающие защитные сооружения Киева могут обезопасить 2,8 млн человек. Всего, по его информации, сейчас в фонде 4655 тыс. объектов гражданской защиты, из которых 514 - хранилища и 4141 - укрытия или объекты двойного использования. Из общего числа защитных сооружений 2504 - коммунальные, 1137 - частные, 244 - государственной собственность и "другие объекты" – до 20.

2 июня жителей Киева призвали сообщать о закрытых укрытиях в Киеве и проблемах, связанных с их работой, в специально созданный чат-бот "Укрытие Киева". Также в приложении "Киев цифровой" начал функционировать сервис обратной связи по состояния укрытий и только через сутки после запуска от киевлян поступило более тысячи жалоб.

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