Обошлось без пострадавших.

В Киеве мужчина вышел с пистолетом на разборки с водителем, который его подрезал.

Видео инцидента опубликовано на странице Киев Оперативный в Facebook.

Сообщается, что конфликт произошел на улице Васильковской.

"Водитель Volkswagen немного подрезал ковбоя на Toyota. Тот сразу опередил его, заблокировал движение и пошел выяснять отношения", - говорится в сообщении.

Читайте такжеВ Киеве автобус протаранил BMW, пока водитель ходил за кофе (фото)В ходе перепалки мужчина достал из сумки пистолет.

Он держал оружие в руке, а позже выстрелил в капот Volkswagen.

Стоит отметить, что в этот момент оппонент и его пассажиры уже садились в автомобиль.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Людмила Жерновская