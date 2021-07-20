В Киеве мужчина вышел с пистолетом на разборки с водителем, который его подрезал.
Видео инцидента опубликовано на странице Киев Оперативный в Facebook.
Сообщается, что конфликт произошел на улице Васильковской.
"Водитель Volkswagen немного подрезал ковбоя на Toyota. Тот сразу опередил его, заблокировал движение и пошел выяснять отношения", - говорится в сообщении.
Читайте такжеВ Киеве автобус протаранил BMW, пока водитель ходил за кофе (фото)В ходе перепалки мужчина достал из сумки пистолет.
Он держал оружие в руке, а позже выстрелил в капот Volkswagen.
Стоит отметить, что в этот момент оппонент и его пассажиры уже садились в автомобиль.
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