Нападение на активистов в Киеве: журналистов не пустили на открытое собрание учредителей (видео)

Активистов бью, журналистов - не пущу! Именно так в столице реагируют на прессу.

18 августа представители СМИ вместе с правозащитниками ОО «Стоп коррупции» хотели попасть на открытое собрание учредителей ООО «Бизнес-центр на Тарасовской», которые были нелегитимно организованы Николаем Петренко. Однако у дверей образовалась давка, и активистов фактически «выбили» из помещения.

Об этом с места события сообщил журналист Кирилл Вольный.

По данным активистов, сборы организовывали с нарушениями процедуры и вызова других сторон.

«Как нам стало известно, о собрании учредителей должны были сообщить не менее чем за 20 дней, на самом же деле сообщили за 12. Кроме того, помещение, расположенное по адресу проведения собрания (Бульварно-Кудрявская, 27) не находится в собственности или пользовании общества. Более того, место не обсуждалось участниками, а предприятию придется платить за использование этого помещения. Также на повестке дня озвучили один вопрос, а в сообщении о созыве собрания - другое», - отметил правозащитник Роман Литвин.

Он также добавил, что часть медийщиков со стороны Петренко запустили внутрь.

На место происшествия вызвали полицию по факту препятствования журналистской деятельности. Готовят соответствующее заявление.

В результате собрание не состоялось - об этом сообщил нардеп Николай Стефанчук.

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Автор: УНИАН