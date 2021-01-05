По словам политолога Виталия Кулика, частое появление на телеканале Столара общественных активистов Мирошниченко и Глебы объясняется их партнерскими отношениями.

Общественные активисты Игорь Мирошниченко и Виктор Глеба признаны самыми частыми героями телеканала "Kyiv.live", принадлежащему киевскому застройщику и народному депутату от ОПЗЖ Вадиму Столара.

Об этом свидетельствуют данные новостного мониторинга, пишут Комментарии.

По данным мониторинга, Игорь Мирошниченко и Виктор Глеба чаще других общественных активистов и блогеров появлялись на телеканале Вадима Столара "Kyiv.live". Например, телеканал посвятил три различных сюжеты только пикетированию Мирошниченко и Глебой Министерства развития общин и территорий в декабре 2020 года. Всего за несколько недель перед тем Виктор Глеба рассказывал телеканала "Kyiv.live" о проблемах реформирования Государственной архитектурно-строительной инспекции. Новость об этом вышла также и на интернет-сайте канала.

Отдельные материалы телеканал и сайт посвятили также Игорю Мирошниченко. Всего, по данным мониторинга, в течение последних трех месяцев на телеканале и интернет-сайте Вадима Столара "Kyiv.live" вышли более десятка материалов об Игоре Мирошниченко и Викторе Глебе. По словам политолога Виталия Кулика, частое появление на телеканале Столара общественных активистов Мирошниченко и Глебы объясняется их партнерскими отношениями.

"Анализ активностей так называемых антизастройщиков свидетельствует, что Мирошниченко и Глеба могут работать в интересах Вадима Столара, атакуя его конкурентов на строительном рынке. Ведь обратите внимание, травя конкурентов Столара "борцы" с застройками Мирошниченко и Глеба не затрагивают скандальные строительные объекты самого Столара. Например, Столар без проблем строит 24-этажный жилой комплекс на территории Национального института рака. Также "активисты" не обращают внимание на 16-этажный ЖК "Арсенал Хаус" у Печерской Лавры, которая является памятником ЮНЕСКО и вблизи которой запрещено высотное строительство. Таких примеров десятки ", — говорит политолог Виталий Кулик.

26 декабря политолог Виталий Кулик опубликовал блог "Экс-свободовцы" на службе ОПЗЖ ", в котором разоблачил сотрудничество так называемых борцов с новостроями с депутатом Вадимом Столаром. Телеканал "Kyiv.live" начал вещание в Киеве и области в августе 2020-го. Через пресс-службу телеканала Вадим Столар сообщил, что планирует создать сеть региональных СМИ.

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Автор: УНИАН