Минюст снова отбил атаку рейдеров Микитася на "Киевметробуд"

Предприятие вернули под контроль собственников.

Министерство юстиции Украины во главе с Денисом Малюськой смогло отбить еще одну атаку рейдеров экс-главы «Укрбуда» Максима Микитася на «Киевметрострой».

Об этом сам министр написал на своей странице в Facebook.

«Оказалось, что есть люди, которые не слышали о конце эпохи рейдерства. И зря», – написал он.

Малюська сообщил, что в этот раз Минюст «поставил рекорд» по реагированию на ситуацию и успел решить вопрос всего за 8 часов. Как и в прошлый раз, нотариус, незаконно внесший изменения в Госреестр юрлиц, был лишен такого права.

«Киевметробуд» вернули под контроль собственников. Нотариус отключен от реестров», – рассказал министр.

Напомним, связанные со скандальным экс-главой «Укрбуда» Максимом Микитасем рейдеры Олег Токарев и Михаил Ильяшев представили фейковое руководство компании «Киевметрострой» на пресс-конференции в среду, 22 января. Незаконность их действий выявили журналисты, присутствовавшие на мероприятии и ставившие захватчикам неудобные вопросы. Впоследствии двое журналистов, задававшие наиболее острые вопросы, подверглись нападению и были госпитализированы.

При этом, незаконно назначенный рейдерами Микитася «директор» «Киевметростроя» Константин Салий пригрозил увольнением сотрудникам, которые не хотят мириться с захватом предприятия и выходят на митинги против него.

Дело приобрело особый резонанс из-за того, что ранее, в декабре 2019 года Суд уже признал действия рейдеров незаконными, а Минюст отбил первую атаку на «Киевметробуд» с помощью теневых нотариусов.