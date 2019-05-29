16 000 человек оказались в заложниках у рейдеров, захвативших ЖК «Чайка» под Киевом

Жилой комплекс «Чайка» в пригороде Киева, где проживает порядка 16 000 человек, в ночь на 29 мая 2019 года захватили неизвестные лица спортивного телосложения.

Как рассказали в девелоперской компании «ОМОКС» (управляющая компания ЖК), около 2-х часов ночи примерно сто человек заблокировали паркинг и въездные группы. Блокаду удалось снять лишь при помощи специальных подразделений полиции.

«Порядка 100 человек спортивного телосложения выбросили нашу охрану из въездных групп, захватили паркинг. Сказали: «Поменялся директор «ОМОКСа», мы меняем охрану», перекрыли въезды. Привести их в чувство смогли только правоохранители. У нас офис и котельная охраняются спецподразделением полиции, они их и вызвали», — рассказал управляющий собственник «ОМОКСа» Алексей Кулагин.

По его словам, ночной инцидент — это продолжение террора, который длится уже два года. «Сначала они совместно с СБУ работали. Когда не смогли ничего «доказать» – заблокировали счета, имущество компании. Незаконно, о чем уже есть решение суда. Возбуждено уголовное дело в ГБР против чиновников, судьи и тех лиц, которые платили им взятки за принятие незаконного решения… А вчера они перерегистрировали предприятие у «черного» регистратора. Полиция поехала по адресу «перерегистрации» и выяснилось, что адрес фиктивный, регистратора такого нет», — пояснил Кулагин.

Он также рассказал, что согласно предъявленным рейдерами «документам», новым «директором» компании стал охранник их бывшего партнера.

«Они переписали «ОМОКС»: предъявляют нам документы о том, что охранник Шишова теперь директор «ОМОКСа». Он у нас числился в охранных структурах. Только недавно его уволили, 3 месяца назад. Какой карьерный рост, надо же! Предъявили документы неизвестного происхождения. Внесли некий вклад, которого мы пока не видим: увеличили на себя наш уставной фонд на 208 миллионов, и таким образом якобы увеличили свою долю. У регистратора, который является фиктивным. Полиция уже открыла уголовное производство», — сообщил управляющий собственник «ОМОКСа».

Алексей Кулагин подчеркнул, что в настоящее время владельцы комплекса сотрудничают с правоохранительными органами, чтобы восстановить порядок и законность. Он добавил, что жителям «Чайки» не стоит беспокоиться, поскольку их безопасность охраняют подразделения патрульной полиции, а сама ситуация перешла в юридическую плоскость.

Напомним, ранее в СМИ сообщалось о том, что бизнес-партнеры Алексея Кулагина по обслуживающим комплекс сервисным компаниям (ЖЭК, котельные и пр.) – Андрей Шишов и Павел Климец – решили забрать себе все имущественные права на «Чайку». Для этого Климец обратился в Печерский райсуд, и судья Ирина Кирилюк наложила арест на банковские счета в размере 150 млн грн и на имущество, после чего резко ушла на трехнедельный больничный. Кулагин подал апелляцию в Киевский апелляционный суд, который 10 декабря 2018-го снял арест со счетов и имущества и отклонил какие-либо претензии Климца.

Помимо Климца, который рискует на 10 лет оказаться за решеткой, правосудие настигло и других участников рейдерской схемы по захвату «Чайки». 21 января 2019 года Высший совет правосудия Украины по иску «ОМОКС» постановил открыть дисциплинарное дело против судьи Ирины Кирилюк, по результатам чего освободил ее от занимаемой должности. Справедливость восторжествовала и в отношении частного судебного исполнителя Екатерины Шмидт: ее лишили лицензии на занятие этим видом деятельности.