В Киеве провели реконструкцию пунктов обеззараживания питьевой воды, сделав их более безопасными

Реконструкция была необходима, чтобы предупредить чрезвычайные ситуации.

В Киеве ввели в эксплуатацию реконструированные объекты обеззараживания питьевой воды на Деснянской водопроводной станции. Благодаря проведенным работам, на которые город направил более 21 млн грн, снижен риск возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с утечкой хлора.

Об этом во время инспекции работы оборудования сообщил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев, передает пресс-служба КГГА.

Он отметил, что городская власть продолжает обновлять и модернизировать важнейшие для жизнедеятельности города объекты, а хлорное хозяйство относится к числу пяти наиболее опасных с точки зрения эксплуатации объектов в Киеве.

«Сегодня мы инспектируем выполненную реконструкцию объектов хлорного хозяйства столицы. Мы проводили на территории Деснянской водопроводной станции обучения аварийно-спасательных служб и подразделений Чао АК «Киевводоканал», поскольку безопасное содержание хлорного хозяйства и минимизация рисков аварийных ситуаций является одной из приоритетных задач. Тем более, оборудование Деснянской водопроводной станции эксплуатируется уже более 50 лет. И с точки зрения функциональности, и по техническим соображениям оборудование давно нуждалось в реконструкции», – сказал представитель КГГА.

Более того, по заключению специалистов «Киевводоканала» реконструкция была необходима, чтобы предупредить чрезвычайные ситуации, ведь сооружение находится в центре Днепровского района Киева непосредственно рядом с жилой застройкой и объектами социального назначения.

«Для нас приоритетной задачей было заменить оборудование, которое устанавливали еще в 1968 году, то есть более 50 лет назад, на новое и современное, которое может выполнять и в то же время превентивную функцию, но и в случае возникновения внештатной ситуации, максимально локализовать ее последствия», – говорит председатель правления – генеральный директор Чао АК «Киевводоканал» Дмитрий Новицкий.

Во время реконструкции обустроены: система обнаружения утечки хлора; система аварийной вентиляции; система аварийного поглощения и нейтрализации хлора; система диспетчеризации на уровне хлорного хозяйства; система «водяной завесы» (защиты от распространения хлора). Заменена арматура.

Петр Пантелеев напомнил, что Киев постепенно отходит от очистки воды хлором, заменяя его на диоксид хлора, который более безопасен с точки зрения эксплуатации.

«Мы перенимаем европейский опыт городов и внедряем более прогрессивные и безопасные технологии обеззараживания. Однако период перехода продлится в течение 2-3 лет, и за это время должно быть соблюдены все требования по безопасности хлорного хозяйства, которое в перспективе будет переведено в статус резервного», – отметил он.