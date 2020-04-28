Выплаты Фонда соцстрахования задерживаются из-за недопоступления ЕСВ и отсутствия резервного фонда – директор

Елена Дума считает стабильную работу Фонда вопросом национальной безопасности.

Причинами задержек социальных выплат от Фонда социального страхования (ФСС) Украины являются недопоступление средств от единого социального взноса (ЕСВ) из-за карантина и отсутствие резервного фонда ФСС, который должен был быть создан еще в 2018-2019 году, сказала на пресс-конференции в УНИАН директор исполнительной дирекции ФСС Елена Дума.

Она сообщила, что Фонд соцстрахования во время карантина уже недополучил 500 млн грн от ЕСВ. При этом Фонд продолжает осуществлять социальные выплаты, гарантированные государством, и директор считает это вопросом национальной безопасности.

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По словам Думы, несмотря на нахождение ФСС в сложных условиях, 22 апреля во время заседания правления было инициировано отстранение ее от занимаемой должности, после чего была создана временная комиссия для изучения ее деятельности на посту директора исполнительной дирекции ФСС.

«22 апреля принято решение отстранить меня от должности, и мне неизвестно, по каким причинам это произошло. К сожалению, на заседании мне не дали слово как директору… Я не смогла доложить о финансовом состоянии фонда. Кроме того, прекращены действия всех актов, подписанных мной как директором. Нарушены права почти половины трудового коллектива», - рассказала Дума.

Также директор рассказала о коррупционных составляющих, которые она увидела за недолгий срок пребывания на своем посту (с февраля 2020 года – УНИАН).

«За короткий срок я увидела коррупционные схемы, они были на поверхности и были подтверждены проверками. Соответствующие действия будут иметь оценку общества и правоохранительных органов. Есть определенные области, регионы, где начальники управлений рабочих органов соцстраха перешли рамки законности относительно организации деятельности: у них работают близкие люди, это подтверждено антикоррупционными органами», - сообщила Елена Дума.

Она выразила надежду, что разные органы и институты, включая президента, Министерство социальной политики, дадут оценку действиям относительно ее отстранения, ведь руководство ФСС, и в том числе сама директор, по ее словам, пытались действовать по курсу президента против коррупции и рейдерства.

За время пребывания на своем посту, по словам Думы, она столкнулась со многими вызовами, связанными с объявленным карантином и кризисом, и при этом была обеспечена стабильная работа ФСС, так как от этого зависит обеспечение граждан Украины социальными выплатами.

«Фонд социального страхования осуществляет выплаты для более 12 млн граждан, поэтому в условиях карантина критическим является вопрос функций Фонда... За последние месяцы и во время карантина, когда правительство утверждало важные решения, Фонд социального страхования был на передовой. От работы Фонда зависит, получают ли люди выплаты по больничным и насколько вовремя», - сообщила Дума.

По ее словам, карантин внес свои коррективы в работу ФСС.

«В условиях карантина мы активно работали. Стабильность работы фонда это, прежде всего, обеспечение заботы о людях. Так, была введена горячая линия, линия социального доверия, чтобы обеспечить дистанционное обслуживание. Работает линия «Стоп-паника», на которую положительно отреагировал Минздрав», - сказала Дума.

Также директор рассказала, что именно во время карантина ФСС предложил изменения в законодательство. В частности, был расширен перечень страховых случаев, и теперь, во время карантина, выплаты от ФСС положены лицам, находящимся на самоизоляции под медицинским надзором. Кроме того, таким гражданам выплаты по больничным предусмотрены в размере 50% от среднего заработка независимо от страхового стажа.

Как сообщал УНИАН, 27 апреля правительство приняло решение о выделении 6 млрд грн Фонду социального страхования Украины на финансирование пособий по безработице.