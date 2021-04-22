В ФССУ сообщили, что за первый квартал этого года приняли на финансирование больничные на сумму более 4 миллиардов гривень.

В Украине за год на 15,9% вырос средний размер больничного. Так, размер пособия по временной потере трудоспособности от Фонда социального страхования Украины (ФССУ) составил 365,26 гривни в расчете на день.

Об этом сообщает пресс-служба ФССУ.

Читайте такжеКак получить компенсацию в случае изоляции от COVID-19: разъяснение Фонда соцстрахованияОтмечается, что в целом за первый квартал этого года Фонд принял на финансирование больничные на сумму свыше 4 миллиардов гривень, что на 1,4 миллиарда гривень, или 51,8% больше, чем в первом квартале прошлого года.

«Существенный рост потребности в расходах по больничным листам наблюдается с осени прошлого года и связано с заболеванием украинских работников коронавирусной болезнью», – говорится в сообщении.

При этом в Фонде сообщили об объеме поступлений доли от ЕСВ не покрывает потребность в расходах:

«В i квартале на счет Фонда поступило 6,85 млрд грн доли от ЕСВ, потребность в расходах за тот же период без учета задолженности на начало года составила 8,27 млрд грн, из которых 7,78 млрд грн – расходы на больничные, декретные и страховые выплаты пострадавшим на производстве».

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Катерина Шварц