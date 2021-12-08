В Украине сейчас почти 188 тыс. пострадавших на производстве, среди них лицами с инвалидностью являются 107,7 тыс. человек.

В Украине сейчас почти 188 тыс. пострадавших на производстве получают ежемесячные страховые выплаты, которые компенсируют им утраченный заработок.

Среди них лицами с инвалидностью являются 107,7 тыс. человек, говорится в сообщении на сайте Фонда социального страхования (ФСС). При этом, 2115 человек имеют инвалидность I группы, 12 353 человека – инвалидность II группы, 93 219 человек – инвалидность III группы.

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Размер ежемесячной страховой выплаты для них в среднем превышает общий показатель (4436,26 грн по итогам трех кварталов 2021 года):

● для пострадавших с инвалидностью I группы – на 72,7% (7,7 тыс. грн);

● пострадавших с инвалидностью II группы - на 61,3% (7,2 тыс. грн);

● пострадавших с инвалидностью III группы - на 33,9% (5,9 тыс. грн).

"Такие выплаты от Фонда назначаются по решению МСЭК об устойчивой потере трудоспособности, что необязательно привело к установлению инвалидности, и осуществляются пожизненно или до полного восстановления трудоспособности", - напомнили в ФСС.

Также в Фонде напомнили, что размер ежемесячной страховой выплаты устанавливается в соответствии со степенью потери трудоспособности и среднемесячной заработной платой пострадавшего перед наступлением страхового случая. При этом максимальный размер ежемесячной страховой выплаты не должен превышать 10 размеров прожиточного минимума. "Минимальный размер назначенной ежемесячной страховой выплаты пострадавшему в пересчете на 100% потери профессиональной трудоспособности не может быть меньше прожиточного минимума", - подытожили в Фонде.

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Автор: Ирина Погорелая