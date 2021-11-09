В Фонде соцстрахования признали задержки в финансировании материального обеспечения.

По итогам октября 2021 года на счет Фонда социального страхования Украины (ФССУ) поступило 2,689 миллиарда гривень доли единого социального взноса (ЕСВ), что на 2,1 миллиарда гривень меньше фактической потребности.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда соцстрахования.

Так, потребность в расходах на пособия и страховые выплаты (без учета админрасходов) за этот же период составила 4,817 млрд гривень (учитывая задолженность по финансированию больничных, декретных, пособий на погребение и страховых выплат, что накопилось на начало месяца). То есть, превышение потребности в расходах над фактическими доходами составило более 2,1 миллиарда гривень.

"Потребность в расходах превышает доходы от доли ЕСВ в течение всего 2021 года и коррелирует с ростом сумм пособий по больничным листкам, выданным, в том числе в случае лечения от COVID-19", – говорится в сообщении.

Читайте такжеБольничные не подлежат оплате во время отстранения от работы из-за отказа от вакцинацииВ фонде признали имеющиеся задержки в финансировании материального обеспечения. Главные причины:

рост количества больничных листков, которые передаются в Фонд на оплату,

системное уменьшение в течение нескольких лет процента доли ЕСВ, которая направляется в бюджет ФССУ.

Вместе с тем в фонде заверили, что несмотря на увеличение стандартных сроков финансирования материального обеспечения, все виды пособий предоставляются в полном объеме.

Напомним, по итогам сентября 2021 года потребность в расходах на больничные и страховые выплаты в Украине превысила поступления на счет Фонда социального страхования на 2,2 миллиарда гривень.

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Автор: Катерина Шварц