Медицинские основания являются причиной сокращения срока самоизоляции больного COVID-19 пациента и уменьшение минимального срока его лечения.

Минимальная продолжительность лечения пациентов с COVID-19, а также срок их самоизоляции – это определенные отраслевыми стандартами здравоохранения и соответствующими протоколами сроки.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда социального страхования Украины.

Так, отмечается, что стандарты медицинской помощи меняются, адаптируясь к новым данным о течении болезни.

"Поэтому именно медицинские основания являются причиной сокращения срока самоизоляции больного COVID-19 пациента и уменьшение минимального срока его лечения до пяти дней. Фонд социального страхования Украины продолжает финансировать помощь по больничным листам в полном объеме", - добавили в ФССУ.

Как сообщал УНИАН, Минздрав сократил продолжительность амбулаторного и стационарного лечения пациентов с COVID-19 с 10 до 5 дней.

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