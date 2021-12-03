Всего компания инициировала свыше трех десятков исков к указанному страховщику.

Суд апелляционной инстанции принял уже 16 решений, которые обязывают "Украинскую пожарно-страховую компанию" осуществить выплаты в пользу компании "Транс Логистик" из группы АТБ. Также страховщик, оказавшийся в центре громкого скандала из-за отказа в многомиллионных выплатах, согласно вердиктам судов, компенсирует компании "Транс Логистик" судебные издержки. Всего компания инициировала свыше трех десятков исков к указанному страховщику.

Таким образом судебные инстанции защитили интересы добросовестного страхователя, и подтвердили необоснованность отказа СК УПСК в выплате страховых возмещений.

"По мнению Корпорации АТБ, указанная динамика принятия судебных дел в пользу "Транс Логистик" дает надежду на объективное и законное разрешение других судебных дел, где судами будут продолжаться учитываться все обстоятельства, свидетельствующие о ненадлежащем выполнении страховой компанией своих обязательств по выплате в пользу "Транс Логистик" страховых возмещений", — прокомментировали ход тяжбы со страховщиком в пресс-службе Корпорации АТБ, отметив, что такие судебные вердикты защитили ее интересы как добросовестного страхователя и выразив свое мнение о том, что практика УПСК по уклонению от страховых выплат "не имеет ничего общего с деловой порядочностью и партнерскими отношениями в бизнесе".

Как сообщалось ранее, компания "Транс Логистик" корпорации АТБ оказалась одной из сотен других клиентов страховой компании УПСК, которые вынуждены через суды добиваться выплат от недобросовестного страховщика. Впоследствии в Корпорации АТБ подтвердили, что входящей в нее компанией "Транс Логистик" инициировано более трех десятков судебных процессов из-за того, что "Украинская пожарно-страховая компания" необоснованно прекратила осуществлять выплаты по договору КАСКО. Данное соглашение между УПСК и входящей в состав АТБ "Транс Логистик" было заключено в 2019 году, СК застраховала более 800 транспортных средств компании, а впоследствии отказалась от выплат, нарушая собственные процедуры. Когда сумма долга страховой компании перед "Транс Логистик" по страховым выплатам обрела значительные масштабы, "Украинская пожарно-страховая компания" прекратила страховые выплаты. Получив от "Транс Логистик" 11 млн грн платежей по договорам КАСКО, УПСК отказалась от выполнения взятых на себя обязательств по страховым выплатам на сумму около 7 млн грн. Это и стало поводом для обращения "Транс Логистик" в суды.

Автор: Иван Бойко