В европейской валюте результат за полугодие оказался отрицательным в связи с изменением курса белорусского рубля по отношению к евро.

Страховой рынок Беларуси в 1 полугодии 2020 года в европейской валюте оказался отрицательным (-8.04%) в связи с изменением курса белорусского рубля по отношению к евро.

В национальной валюте рынок вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В то же время темп роста выплат более чем вдвое превысил рост премий (+14.86%). Об этом сообщает Forinsurer.

Читайте такжеВ Нацбанке анонсировали новый закон о страхованииВаловые премии составили 737,7 млн. белорусских рублей.

Добровольное страхование

В рыночном портфеле доля добровольных видов страхования выросла до 64.1% (против 62.7% годом ранее). Премии по ним составили 472.8 млн. рублей. Наибольшая часть этих премий пришлась на имущественное страхование.

Обязательное страхование

В то же время снизилась доля обязательных видов страхования в общей сумме премий рынка - до 35.9% (с 37.3% год назад). Наибольшая часть премий по обязательному страхованию пришлась на страхование ответственности (почти 55%).

Выплаты страховщиков за первое полугодие достигли 383.1 млн. рублей. При этом по добровольному страхованию было произведено почти 60% всех выплат и около 40% пришлось на обязательные виды. Уровень выплат в общей сумме премий вырос до 51.9% (с 48.4% в первом полугодии 2019 года).

Ситуация в Беларуси

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. По официальным данным ЦИК, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.

Тысячи жителей Беларуси, не согласных с результатами выборов, вышли на акции протеста произошли столкновения с силовиками.

В первые дни протестов были задержаны тысячи людей, позже многим из них назначили админаресты.

Лукашенко неоднократно заявлял, что ситуацию в стране расшатывают извне, и договорился с президентом РФ Владимиром Путиным совместно реагировать «в случае обострения ситуации в части внешних угроз».

27 августа Путин предположил использование российских силовиков для подавления протестов в Беларуси.

В Евросоюзе заявили о непризнании результатов выборов и достигли соглашения применить санкции против белорусских чиновников в ответ на фальсификацию результатов голосования и применение насилия против протестующих.

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Автор: УНИАН