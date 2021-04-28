Уимблдонский турнир был отменен впервые за 75 лет.

Организаторы Уимблдонского турнира по теннису получили полную страховую выплату в размере 180 млн фунтов стерлингов (примерно $250 млн).

Страховка была выплачена за отмену соревнований в 2020 году из-за пандемии коронавируса, передает lb.ua.

В этом году турнир "Большого шлема" планируют провести в пригороде английской столицы с 28 июня по 11 июля, трибуны будут заполнены на четверть.

Также на матчах будут работать линейные судьи, которых решили не заменять на систему Hawk-Eye Live.

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Уимблдон ежегодно транслируют 80 телевизионных компаний, в освещении турнира участвуют более 3000 теле-, радио - и газетных журналистов и фотографов.

Отмена Уимблдона: что известно

Первенство было запланировано в Великобритании с 29 июня по 12 июля 2020 года. Уимблдонский турнир был отменен впервые за 75 лет. Тогда соревнования не состоялись из-за Второй мировой войны.

134-й розыгрыш будет проходить уже в 2021-м году с 28 июня по 11 июля.

Напомним, из-за пандемии СOVID-19 в Европе были остановлены практически все спортивные соревнования, в том числе и теннисные турниры.

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Автор: Александр Топчий