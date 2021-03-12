Общее количество лиц, обратившихся за компенсацией утраченного за время временной нетрудоспособности заработка, составило за этот период 276 тыс. работников.

В феврале этого года Фонд социального страхования (ФСС) принял на финансирование листки нетрудоспособности, выданные в связи с болезнью (в том числе на COVID-19), травмой, самоизоляцией или уходом за больным ребенком на сумму 1,27 млрд грн против 0,92 млрд грн в феврале 2020 года. Рост расходов составил 38,3%.

Читайте такжеОплата больничных за период отстранения от работы не осуществляется - Фонд соцстрахованияОб этом говорится в сообщении на сайте ФСС. В частности, общее количество лиц, обратившихся за компенсацией утраченного за время временной нетрудоспособности заработка, составило за этот период 276 тыс. работников против 266,5 тыс. в феврале 2020 года. Это на 9,5 тыс. человек, или 3,6% больше.

"Динамика роста сумм и количества листков нетрудоспособности наблюдается Фондом с осени прошлого года и связана с распространением коронавирусной болезни. Кроме того, на размер расходов по больничным листам влияет рост размера средней заработной платы по стране", - отмечается в сообщении.

В ФСС напомнили, что выплата пособия по временной потере трудоспособности напрямую зависит от даты подачи заявления-расчета работодателем.

Также в Фонде отметили, что размер выплат в связи с временной потерей трудоспособности зависит от продолжительности страхового стажа и определяется, исходя из среднедневной заработной платы работника. Размер пособия составляет:

1) 50% средней заработной платы (дохода) – застрахованным лицам, имеющим страховой стаж до 3 лет, либо в случае самоизоляции от COVID-19 под медицинским наблюдением вне зависимости от длительности стажа;

2) 60% средней заработной платы (дохода) – страховой стаж от 3 до 5 лет;

3) 70% средней заработной платы (дохода) – страховой стаж от 5 до 8 лет;

4) 100% средней заработной платы (дохода) – страховой стаж более 8 лет или при наличии льгот в соответствии с законодательством, а также медицинским работникам в случае самоизоляции от COVID-19 под медицинским наблюдением независимо от продолжительности стажа.

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Автор: Ирина Погорелая