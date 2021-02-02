Доходы Фонда в 2021 году, включая остаток средств на начало года, определены в сумме 31,315 млрд грн.

Одобрен проект бюджета Фонда соцстрахования (ФСС) на 2021 год с учетом осуществления выплат медицинским работникам, пострадавшим в результате профзаболевания на COVID-19, а также их семьям.

Читайте такжеНазвана средний размер пособия по беременности и родам от Фонда соцстархированияОб этом говорится в сообщении на сайте ФСС. В частности, бюджет был одобрен на онлайн-заседании правления Фонда.

В сообщении указано, что доходы Фонда в 2021 году, включая остаток средств на начало года, определены в сумме 31,315 млрд грн. Согласно принятому постановлению бюджет должен быть пересмотрен правлением по результатам его выполнения в I квартале.

"Общие расходы Фонда прогнозно составят 32,95 млрд грн. Из них на материальное обеспечение (пособия по временной потере трудоспособности, в случае изоляции от COVID-19, по беременности и родам и на погребение) и социальные услуги – более 19,875 млрд грн, или 65% всех расходов. На страховые расходы пострадавшим на производстве и членам их семей Фонд направит 10,675 млрд грн или 34,9%, на страховые расходы на медицинскую и социальную помощь – 0,611 млрд грн или 2%", - уточнили в ФСС.

Кроме того, на страховые выплаты медицинским работникам и членам их семей в случае острого профессионального заболевания на коронавирусную болезнь ФСС направит 0,252 млрд грн за счет средств финансовой помощи, выделенной Фонду из госбюджета.

"Расходы Фонда на следующий год рассчитаны с учетом проведения перерасчета ежемесячных страховых выплат пострадавшим на производстве (членам их семей) с 01 марта 2021 года на коэффициент 1,11 (111%)", - отмечается в сообщении.

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Автор: Ирина Погорелая