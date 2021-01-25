Моторное (транспортное) страховое бюро Украины (МТСБУ) в 2020 году выплатило за владельцев необеспеченных транспортных средств - виновников ДТП без действующего полиса ОСАГО 148,8 млн грн, что на 34,9% больше, чем за аналогичный период 2019 года.
Об этом сообщила пресс-служба МТСБУ.
Отмечается, что количество выплат за незастрахованных водителей из фонда защиты потерпевших МТСБУ увеличилось на 28,3%, до 4,09 тыс.
По данным Моторного бюро, в целом в 2020 году из фонда защиты потерпевших было осуществлено 6,464 тыс. выплат пострадавшим в ДТП, или на 10,6% меньше, чем годом ранее, на сумму более 215,7 млн грн (+1,8%).
"Уменьшение количества выплат произошло исключительно за счет существенного уменьшения выплат по страховщикам-банкротам и компаниям, ушедших с рынка ОСАГО, не выполнив обязательств перед пострадавшими в ДТП", - сказано в сообщении.
Моторное (транспортное) страховое бюро Украины представляет собой объединение страховщиков, которые осуществляют деятельность в сфере страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств (ОСАГО). Членство страховщиков в МТСБУ является обязательным условием для осуществления такого вида страхования.
Читайте такжеЭксплуатация авто без страхового полиса: водителям напомнили о штрафах
Вас также могут заинтересовать новости
- Когда страховая компания может отказать в возмещении за авто: названы причины
- В Украине подорожает автостраховка - прогноз
- Фонд соцстрахования заявил о росте страховых выплат пострадавшим на производстве в 2020 году
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram