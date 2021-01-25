Количество выплат за незастрахованных водителей из фонда защиты потерпевших увеличилось на 28,3%, до 4,09 тыс.

Моторное (транспортное) страховое бюро Украины (МТСБУ) в 2020 году выплатило за владельцев необеспеченных транспортных средств - виновников ДТП без действующего полиса ОСАГО 148,8 млн грн, что на 34,9% больше, чем за аналогичный период 2019 года.

Об этом сообщила пресс-служба МТСБУ.

Отмечается, что количество выплат за незастрахованных водителей из фонда защиты потерпевших МТСБУ увеличилось на 28,3%, до 4,09 тыс.

По данным Моторного бюро, в целом в 2020 году из фонда защиты потерпевших было осуществлено 6,464 тыс. выплат пострадавшим в ДТП, или на 10,6% меньше, чем годом ранее, на сумму более 215,7 млн грн (+1,8%).

"Уменьшение количества выплат произошло исключительно за счет существенного уменьшения выплат по страховщикам-банкротам и компаниям, ушедших с рынка ОСАГО, не выполнив обязательств перед пострадавшими в ДТП", - сказано в сообщении.

Моторное (транспортное) страховое бюро Украины представляет собой объединение страховщиков, которые осуществляют деятельность в сфере страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств (ОСАГО). Членство страховщиков в МТСБУ является обязательным условием для осуществления такого вида страхования.

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Автор: Богдан Слуцкий