Рост дней временной нетрудоспособности, которая оплачивается за счет средств Фонда, связан с пандемией COVID-19.

В течение февраля 2021 года Фонд социального страхования (ФСС) принял на финансирование заявления-расчеты для компенсации утраченного заработка украинских работников за 3,5 млн дней болезни, травмы или ухода за больными детьми. Это на 20,6% больше, чем в феврале 2020 года (2,9 млн дней).

Читайте такжеВ Украине помощь по беременности и родам будут получать по месту жительстваОб этом говорится в сообщении на сайте ФСС. В частности, указано, что рост дней временной нетрудоспособности, которая оплачивается за счет средств Фонда, связан с пандемией COVID-19.

В Фонде отметили, что среднедневной размер пособия по временной потере трудоспособности по итогам февраля составил 361,4 грн против 315,04 грн за тот же период прошлого года. "Рост среднедневной суммы помощи составил 14,7% и связан с ростом средней заработной платы в Украине", - говорится в сообщении.

В Фонде отметили, что основанием для начисления материального обеспечения является поданное работодателем заявление-расчет. "Страхователям предоставлена возможность отправлять заявление-расчет в электронном виде с применением электронной цифровой подписи с целью оптимизации и ускорения финансирования, а также противодействия распространению COVID-19", - подчеркивается в сообщении.

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Автор: Ирина Погорелая