Эти справки нужны для устройства на работу, начисления больничных и тому подобное.

Украинцы теперь могут получить справку о страховом и трудовом стаже через приложение "Дия".

Об этом сообщили на странице "Дии" в Telegram.

В приложении стали доступными для получения справки ОК-5 и ОК-7.

"Это справки о трудовом и страховом стаже, которые нужны для устройства на работу, назначения пенсии, начисления больничных и тому подобное. И теперь их можно получить просто в телефоне", - говорится в сообщении.

Для получения такой справки после авторизации в приложении необходимо перейти в меню "Услуги", далее - "Справки", выбрать нужную и нажать "Заказать".

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