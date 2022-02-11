Справка о трудовом стаже - теперь в "Дии" / фото УНИАН, Вячеслав Ратинский
Украинцы теперь могут получить справку о страховом и трудовом стаже через приложение "Дия".
Об этом сообщили на странице "Дии" в Telegram.
В приложении стали доступными для получения справки ОК-5 и ОК-7.
"Это справки о трудовом и страховом стаже, которые нужны для устройства на работу, назначения пенсии, начисления больничных и тому подобное. И теперь их можно получить просто в телефоне", - говорится в сообщении.
Для получения такой справки после авторизации в приложении необходимо перейти в меню "Услуги", далее - "Справки", выбрать нужную и нажать "Заказать".