По оперативным итогам прошлого года средний размер декретного пособия от ФСС составил 34,4 тыс. грн.

Более 42 тыс. работающих украинок находились в декретном отпуске в течение 2020 года. Фонд социального страхования (ФСС) выплатил им пособие по беременности и родам на сумму 4,9 млрд грн.

Читайте такжеПять семей врачей, умерших от COVID-19, получили единовременные пособияОб этом говорится в сообщении на сайте Фонда. В частности, по оперативным итогам прошлого года средний размер декретного пособия от ФСС составил 34,4 тыс. грн. "Такая помощь финансируется и выплачивается Фондом застрахованному лицу в полном объеме одним платежом на основании листка нетрудоспособности, который выдается с 30 недели беременности", - говорится в сообщении.

В Фонде уточнили, что ее размер исчисляется путем умножения суммы среднедневной заработной платы на количество дней фактического нахождения в отпуске в связи с беременностью и родами. Обычно она длится 126 календарных дней (70 дней до предполагаемого дня родов и 56 дней после родов). Однако в случае преждевременных, многоплодных родов или возникновения осложнений дополнительно к основному выдается листок нетрудоспособности продолжительностью 14 календарных дней, который также подлежит оплате за средства ФСС.

"Пособие по беременности и родам от Фонда компенсирует 100% утраченной заработной платы (дохода) независимо от продолжительности страхового стажа женщины и выплачивается ФСС с первого дня и до окончания соответствующего отпуска", - говорится в сообщении. При этом там уточнили, что лицам, которые в течение 12 месяцев перед наступлением страхового случая имеют стаж менее 6 месяцев, размер пособия рассчитывается исходя из начисленной заработной платы (дохода), с которой уплачиваются страховые взносы, но не более размера пособия, исчисленный с двукратного размера минимальной заработной платы.

В Фонде пояснили, что для получения пособия, работник должен передать работодателю свой больничный лист. На его основании комиссия по соцстрахованию предприятия должна в течение не более чем 10 дней назначить пособие, а работодатель в срок не более чем 5 рабочих дней оформить и подать заявление-расчет. Именно от даты подачи заявления-расчета работодателем в Фонд зависит дата финансирования материального обеспечения. Следить за состоянием финансирования декретных выплат застрахованные лица могут на телеграм-канале ФСС.

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Автор: Ирина Погорелая