За принятие соответствующего законопроекта во втором чтении проголосовали 295 депутатов.

Верховная Рада в ходе сегодняшнего заседания приняла во втором чтении и в целом законопроект, позволяющий расширить ряд выплат, осуществляемых Фондом социального страхования, в частности, относительно финансирования одноразовых выплат для организации безработными лицами предпринимательской деятельности.

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Как передает корреспондент УНИАН, за принятие законопроекта (№3692) проголосовали 295 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Согласно пояснительной записке к документу, проектом предлагается внести изменения в Закон Украины "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" в части предоставления возможности за счет средств Фонда социального страхования Украины на случай безработицы осуществлять финансирование расходов за фактически предоставленные услуги, связанные с функционированием информационно-аналитических систем государственной службы занятости, расходов на единовременную выплату помощи по безработице для организации безработными предпринимательской деятельности и оплату социальных услуг и мер содействия занятости, предусмотренных законодательством.

Что этому предшествовало

Кабмин 28 октября принял постановление о выделении дополнительных средств в размере 1,3 миллиарда гривень для Фонда социального страхования на случай безработицы для осуществления выплат пособий по безработице и по частичной безработице на период карантина.

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Автор: Екатерина Жирий