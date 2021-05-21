Государственная помощь на время карантина предполагает одноразовую выплату в размере 8000 грн.

Пенсионный фонд по состоянию на 20 мая выплатил 1,4 млрд грн одноразовой карантинной помощи наемным работникам и физлицам-предпринимателям в размере 8000 гривен.

Об этом говорится в сообщении фонда.

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"Пенсионный фонд Украины продолжает финансирование помощи застрахованным лицам в размере 8 тыс. грн. По состоянию на 20 мая 2021 года фонд профинансировал 1,4 млрд грн для обеспечения выплаты помощи в соответствии с постановлением Кабинета министров Украины от 7 апреля 2021 года №328", – сказано в сообщении.

Карантинные выплаты

19 апреля начался прием заявок на получение государственной помощи в размере 8 тыс. грн от физлиц-предпринимателей и наемных работников, которые не получают доход из-за карантина.

Пенсионный фонд по состоянию на 14 мая выплатил 1 млрд грн одноразовой карантинной помощи наемным работникам и физлицам-предпринимателям.

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Автор: Богдан Слуцкий