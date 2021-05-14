Пенсионный фонд по состоянию на 14 мая выплатил 1 млрд грн одноразовой карантинной помощи наемным работникам и физлицам-предпринимателям.
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Прием заявок на получение государственной помощи в размере 8 тыс. грн физлицами-предпринимателями и наемными работниками, которые не получают доход из-за карантина, начался 19 апреля.
"Пенсионный фонд Украины продолжает финансирование помощи застрахованным лицам в размере 8 тыс. грн. По состоянию на 14 мая 2021 года фондом профинансировано 1 млрд грн для обеспечения выплаты пособия в соответствии с постановлением Кабинета министров Украины от 7 апреля 2021 года №328", - говорится в сообщении.
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