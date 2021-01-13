По результатам 2020 года количество клиентов, покупавших страховые продукты через интернет, увеличилось в 3 раза по сравнению с 2019 годом. Такие показатели приводит страховая компания "ИНГО" в своем сообщении.

Рост продаж в онлайн-каналах страховщики связывают в первую очередь с распространением общей практики покупок украинцев через интернет всех категорий товаров и услуг, становление которой существенно ускорили карантинные меры, введенные местными властями. В результате объем онлайн расчетов в розничном сегменте вырос на 50%.

Вторым по важности фактором стал рост спроса в интернете самой категории страхования. По данным Google, по сравнению с 2019 годом только в четвертом квартале украинцы использовали поиск страхования онлайн на 16% чаще.

Не менее важным фактором стал рост объема мобильного интернета и частота использования смартфонов, что наблюдается как во всем мире, так и в Украине. По данным Google в украинском сегменте интернет, поиск с мобильных устройств на тему страхования увеличился на 30%, тогда как с персональных компьютеров – всего на 6%.

Наиболее успешными в этой ситуации стали страховые компании, которые были готовы к тенденциям цифровизации и адаптировали свои ресурсы для работы с клиентами в онлайн формате.

По мнению специалистов «ИНГО», современный сайт должен предоставлять возможность легко заказать консультацию по любому виду страхования, оформить и приобрести стандартные полисы туристического страхования, страхование имущества, Осаго и другие.

«Мы понимали, что после локдауна многим нашим клиентам придется покупать полисы онлайн впервые», - отмечает руководитель отдела электронной коммерции страховой компании «ИНГО» Дмитрий Соколов. – «Поэтому для упрощения оформления страховой защиты подготовили команду «помощников по страхованию», которые особенно чутко и профессионально умеют слушать клиентов и могут помочь дистанционно с любого вопроса. В страховании, основанном на доверии, это особенно важно».

Следующим шагом в 2021 году станет внедрение онлайн осмотров автомобилей при страховании КАСКО, а также еще более активный перенос в электронные каналы процедур урегулирования страховых случаев и возмещения убытков.

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Автор: УНИАН