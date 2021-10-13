В фонде напомнили, что потребность в расходах превышает доходы от доли ЕСВ на протяжении всего 2021 года.

По итогам сентября 2021 года потребность в расходах на больничные и страховые выплаты в Украине превысила поступления на счет Фонда социального страхования Украины (ФССУ) на 2,2 млрд грн.

Об этом сообщили в пресс-службе ФССУ.

Отмечается, что поступило 2,594 миллиарда гривень, тогда как Потребность составила 4,789 млрд гривень, учитывая задолженность по финансированию больничных, декретных и пособий на погребение, что накопилось на начало месяца.

В фонде напомнили, что потребность в расходах превышает доходы от доли ЕСВ в течение всего 2021 года и коррелирует с ростом сумм пособий по больничным листкам, выданным, в том числе в случае лечения от COVID-19.

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"В связи с ростом количества больничных листков, а также из-за системного уменьшения в течение нескольких лет процента доли ЕСВ, которая направляется в бюджет ФССУ, сегодня имеются задержки в финансировании материального обеспечения", – пояснили в фонде.

Вместе с тем в ФССУ заверили, что несмотря на увеличение стандартных сроков финансирования материального обеспечения, все виды пособий предоставляются в полном объеме.

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Автор: Катерина Шварц