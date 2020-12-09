Перевозчик объясняет, что это вынужденная мера.

По крайней мере в двух столичных маршрутных такси с 12 декабря повысится стоимость проезда.

Как сообщает "Сегодня", речь идет о маршрутах №442 (КПИ - ул. Гарматная) и 442-д (кольцевой, Шулявская). Соответствующие объявления уже развешены в салонах этих маршруток. Проезд подорожает на одну гривню - с семи до восьми.

Директор компании-перевозчика Николай Бацан называет это не подорожанием, а стабилизацией стоимости проезда.

"Мы долгое время возили пассажиров по старой цене – 7 гривень, даже когда стоимость проезда в общественном транспорте столицы была поднята до 8 гривен. Сейчас ситуация ухудшилась, пассажиропоток резко уменьшился. Мы вынуждены пойти на такой шаг", - пояснил он.

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Автор: Юрий Годован