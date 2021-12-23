К строительству моста будут привлечены как турецкие, так и украинские специалисты. Возвести сооружение планируют за три года.

На Полтавщине страховая компания "ИНГО" застраховала строительство моста в Кременчуге и объездной участок дороги Н-08 вблизи города на сумму 5,4 млрд грн.

Отмечается, что Кременчугский мост застраховали сразу две страховые компании, "ИНГО" обеспечивает 60% покрытия, это распространенная практика для крупных объектов.

Общая страховая сумма Кременчугского мостового перехода и участка дороги составляет 9,05 миллиарда гривен. Договором покрываются строительно-монтажные работы, оборудование и ответственность перед третьими лицами.

Эксперт компании "ИНГО" Александр Плутаев назвал эту сделку претендентом на звание "договора года". "Хоть мы и имеем в своем портфеле договоры страхования по реконструкции автодорог, которые могут включать работы на небольших мостовых переходах, однако страхование строительства такого масштаба – это впервые для "ИНГО", – подчеркнул он.

Страховщик - турецкая стройкомпания Dogus Insaat Ve Ticaret A.S., которая в Украине выполнила несколько проектов - терминал D в аэропорту "Борисполь" и Дарницкий мост в Киеве.

Вице-президент Dogus Insaat Серкан Мисирлиоглу пояснил сотрудничество с "ИНГО": компания имеет достаточный уровень экспертизы в работе с рисками такого масштаба. "У них организовано надежное перестрахование и в конце концов мы уверены, что можем полагаться на опытных специалистов страховщика и его партнеров", - отметил он. Также Dogus застраховала свою ответственность как работодателя на страховую сумму почти 67 млн грн.

Кременчугский мост уже начали строить, компания Dogus завезла оборудование, обустроила стройплощадку и соорудила бетонный завод. Масштабное строительство стартует с 2022-го, возвести сооружение планируют за три года.

Отмечается, что мост в Кременчуге имеет общенациональное значение. А в "Укравтодоре" этот проект называют показательным. Запланированная протяженность моста - 1,7 километра, он будет иметь четыре полосы движения. Сооружение будет учитывать современные мировые подходы к проектированию и строительству. 95% материалов, которые будут использовать для конструкции, производятся в Украине.

Справка. АО "Страховая компания "ИНГО" более 25 лет на рынке, с 2017 года основной акционер компании - украинская бизнес-группа DCH Александра Ярославского. Компания входит в перечень крупнейших страховых организаций Украины по объему премий, величине собственных активов и суммам выплат страховых возмещений.

"ИНГО" имеет 29 лицензий на различные виды обязательного и добровольного страхования, предоставляет страховые услуги корпоративным и розничным клиентам. Компания - полный член Моторного (транспортного) Страхового Бюро Украины, член Американской Торговой Палаты, Европейской Бизнес Ассоциации и Международной Торговой Палаты.