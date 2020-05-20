Фонд соцстрахования компенсирует медицинским работникам 100% утраченного заработка из-за изоляции от COVID-19

Соответствующий закон вступил в силу 19 мая.

На период самоизоляции под медицинским наблюдением и пребывания в учреждениях здравоохранения медицинские работники получат от Фонда социального страхования Украины (ФССУ) компенсацию в размере 100% утраченного ими заработка. Об этом сообщается на сайте ФССУ.

Отмечается, что соответствующий Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины с целью повышения способности системы здравоохранения Украины противодействовать распространению коронавирусной болезни (COVID-19)» вступил в силу 19 мая.

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«Размер пособия для медицинских работников не зависит от продолжительности страхового стажа, финансирование осуществляется на основании больничного листа с указанием причины нетрудоспособности «изоляция от COVID-19-11». При оформлении заявления-расчета работодатель указывает причину нетрудоспособности - 11, то есть изоляция от COVID-19», - говорится в сообщении.

Также в фонде напомнили, что право на компенсацию утраченного за время изоляции от коронавирусной болезни заработка имеют все застрахованные лица. Размер помощи от ФССУ для них составляет 50% среднего дохода независимо от продолжительности страхового стажа, начиная с шестого дня нетрудоспособности (первые 5 дней финансирует работодатель).

Как сообщал УНИАН, во время карантина в Фонд соцстрахования за выплатами по больничным обратились более 369 тыс. человек.

Кабмин увеличил бюджет Фонда соцстрахования на случай безработицы на 6 млрд грн.